Почему в Escape From Tarkov самая крутая стрельба из всех шутеров

Escape from Tarkov — игра от российской студии Battlestate Games, известная рядовому геймеру двумя особенностями: высоченным порогом вхождения и невероятным вниманием к деталям по части огнестрельного оружия. Но за этими двумя пунктами теряется ещё одно достоинство игры: здесь весело, интересно и попросту приятно стрелять практически из любого ствола — от современного пулемёта до дедовского ППШ.

В этой статье я попытаюсь рассказать, почему обращаться с оружием в Escape from Tarkov веселее, чем в других видеоиграх. Как с эстетической, так и с геймплейной точек зрения.

Никаких фантазий — всё настоящее

Разработчики Escape from Tarkov — больше фанаты оружейной культуры и с реальными винтовками знакомы не понаслышке. Поэтому весь арсенал «Таркова» — реальные образцы вооружения разных стран. Это не пустые слова: для максимально достоверного переноса оружия в Escape from Tarkov в студии сканируют реальные автоматы, а для записи звуков выстрелов ездят с ними на полигон. Более того, многие стволы из игры находятся в личной коллекции членов команды Battlestate Games.

В Escape from Tarkov нет никаких «китайских автоматов» из Fallout и других условных переименований, к которым обычно прибегают разработчики во избежание проблем с авторскими правами. Как и нет фантастических бластеров или выдуманных квази-пулемётов из секретных документов КГБ. Только то, что действительно можно найти в реальной жизни (если есть лицензия, конечно).

Фантазии и «мемное» снаряжение авторы себе редко позволяют исключительно в плане брони (например, лицевая защита в виде шлема Мандалорца и хэллоуинские маски) и коллекционных предметов (идущий на продажу мусор с отсылками на известных стримеров Escape from Tarkov).

Даже довольно фантастическая версия нового дробовика МП-155, напоминающего ружьё главного героя DOOM, существует хотя бы в виде демонстрационного прототипа.

Более того, помимо реализма, Escape from Tarkov интересен тем, что позволяет поиграть с довольно непопулярными видами вооружения. От хоть и известного, но довольно редкого АС «Вал» и его модификаций до пистолета Стечкина, крупнокалиберного булл-пап автомата АШ-12 и практически всех подвидов АК-74 и АКМ. Знаменитая «Ксюха», или АКС-74У тут и вовсе, пожалуй, самая приятная среди всех тех немногих игр, где она появлялась. Ну и старинного вооружения тут тоже хватает: ППШ и винтовка Мосина в трёх версиях тому подтверждение.

В общем, если вам надоели уже многократно пережёванные М-16, SCAR, «кольты» и другие более популярные в медиа западные образцы (которые тут, к слову, тоже есть) — Escape from Tarkov покажется вам глотком свежего воздуха.

Кастомизация и «ганпорно»

Как уже упоминалось ранее, в Escape from Tarkov безумное внимание к деталям, когда речь идёт об огнестреле. Моддинг оружия как игровая механика есть во многих шутерах: Call of Duty, Battlefield, Far Cry. В целом это обязательная деталь практически для каждой игры про стрельбу, будь то инди или большой ААА-блокбастер. Людям нравится «перепиливать» стволы под себя.

Но именно в Escape from Tarkov механика достигла пика. Под себя поменять можно практически всё: приклад и подкладки для него, ствол, дульный тормоз, глушитель, переходник для глушителя, прицелы всех видов (мушки, снайперские, коллиматорные, вспомогательные боковые), рукоятку, подствольную рукоятку, ствольную коробку, затвор, цевьё, тактические ЛЦУ и фонарики и так далее. И это не просто элемент внешнего вида оружия: каждый апгрейд влияет на характеристики: вес, скорость смены оружия, вертикальную и горизонтальную отдачи, удобность применения. Та или иная рукоятка не только меняет стиль оружия под выбранный вами образ, но и напрямую влияет на его функционал. Так что если захотите пострелять из АКМ без приклада — готовьтесь контролировать чудовищную отдачу.

У этого, правда, есть и недостатки. Не все сменные части кажутся такими уж нужными, а «мета-сборки», куда более эффективные, чем остальные варианты, регулярно появляются каждый патч, и так же регулярно разработчики с ними борются. Отдельно удовольствие от сборки любимого автомата портит довольно неинтуитивный и местами совершенно непонятный интерфейс. Пока игрок с ним не смирится и не осознает все его подвохи, он может даже не знать о каких-то возможностях вроде установки глушителя или подствольной рукоятки. Например, потому что его персонаж не изучил необходимый переходник, о котором ещё не знакомый с Escape from Tarkov игрок мог просто не знать.

В остальном не зря игру Battlestate Games называют «ганпорно». Ни в одном другом шутере нет такой дотошной кастомизации ствола, которая при этом полностью соответствует реальности: апгрейды работают так же, как и их реальные аналоги, а среди обвесов почти нет ничего выдуманного. Только настоящие бренды. На одном из подкастов глава студии Никита Буянов даже шутил, мол, как бы их игру не применяли реальные боевики для обучения использования оружия — настолько порой они увлекаются с достоверностью.

Анимация и ощущения

Всё вышесказанное — в основном про визуальную эстетику. Но стрельба в играх всё же в первую очередь — геймплей. С этим у оружия Escape from Tarkov тоже всё хорошо: благодаря прекрасной работе аниматоров из BattleState Games любой ствол, от «Макарова» до РПК-16, ощущается прекрасно.

Во-первых, звук. Записывается он с реальных образцов вооружения (и это заметно). Выстрелы чёткие, мощные и разнообразные. У каждого ствола свой собственный тембр, благодаря чему можно на слух определять, из чего стреляет противник. Также на ощущения влияют звуки рикошета пуль от поверхностей и шум падающих гильз — разный в зависимости от поверхности, куда они падают.

Во-вторых, анимации. Дульные вспышки, тряска оружия, движение подвижных частей оружия (например, затвор) — всё сделано хорошо и опять же максимально достоверно. Доходит до безумного: авторы перенесли в Escape from Tarkov даже узнаваемые особенности конструкции вроде специфической дульной вспышки пистолета-пулемёта Vector и неудобной мушки автоматической винтовки FAL. Об этом подробно рассказывал британский оружейный эксперт Джонатан Фергюсон (Jonathan Ferguson) в видео для GameSpot.

В-третьих, так называемый фидбэк, или же реакция врагов на попадания. Пятна крови, падение тела убитого врага из-за ударной силы пули — всё это даёт игроку понять, что он действительно попал, без надоевших цифр урона, крестовидных маркеров попадания из Call of Duty или убывающих полосок здоровья над головой врага.

Честные перестрелки

Удовольствие от боёв в Escape from Tarkov приносит то, что они очень честные по отношению к игроку и дают правильный эмоциональный отклик. Попадание по врагу — следствие реализации целого ряда условий и нюансов. Эдакий экзамен, где вместо проходного балла — фраг, приносящий опыт и снаряжение убитого в качестве награды.

Пуля попадает в цель не мгновенно — сначала ей надо преодолеть расстояние до цели. В зависимости от типа патрона и калибра — с разной скоростью и падением в зависимости от расстояния. Пуля калибра 9х19 мм из какого-нибудь пистолета-пулемёта на большой дистанции потеряет пробивную способность и будет лететь ниже цели под воздействием гравитации уже через сотню-другую метров. А снайперский патрон, выпущенный из хорошей винтовки с удлинённым стволом, не потеряет своей эффективности даже на внушительном расстоянии. Мелкий калибр, скорее всего, остановит хорошая броня, а от бронебойного патрона снайперской винтовки спасёт разве что цельнометаллическое забрало.

Имеет огромное значение и то, каким патроном вы зарядили оружие. В Escape from Tarkov убивает не автомат, а пуля: тот факт, что вы выпустили очередь из пулемёта РПК-16, а не из маленькой АКС-74У, никак не влияет на ваш урон. Влияет боезапас: спортивный, обычный, бронебоный, экспансивный, трассирующий патрон. У каждого типа свои характеристики, будь то пробитие или шанс вызвать кровотечение. От чего каждое оружие, как и патрон для него, полезны в разных ситуациях: из пистолетов-пулемётов удобнее всего давать быструю очередь по ногам на короткой дистанции, а из автоматов можно воевать как на средней, так и на дальней дистанции в режиме одиночного огня.

Если зажимать спусковой крючок, тряска ствола и отдача не позволят прицельно поражать врага на большой дистанции. Отдельного упоминания стоят дробовики — наконец-то это действительно ружьё с большим останавливающим эффектом даже на больших дистанциях, а не решето с огромным разбросом, полезное только в 10-20 метрах. Что поделать — условности видеоигр!

Впрочем, честно будет сказать, что от этих условностей не удалось сбежать и Escape from Tarkov. В угоду ролевым элементам в виде прокачки и контроля оружия эта самая отдача многократно преувеличена в сравнении с реальным оружием — чтобы было, что качать. На эту идею жалуются многие фанаты и, стоит признать, в Escape from Tarkov с её курсом на реализм она выглядит действительно странно: тренированный боец ЧВК не в силах удержать в руках АК-74, у которого в реальности довольно небольшая отдача, даже если им пользуется не очень спортивный человек.

С последними патчами оружие стало неуправляемым в автоматическом режиме — вплоть до того, что в первые дни обновления многие профессиональные стримеры отказывались стрелять из оружия не одиночными выстрелами. В общем, это уже довольно давний конфликт между желанием разработчиков подружить оружие с RPG-элементами и игровым опытом фанатов.

Важно понимать, куда вы стреляете. Огонь по ногам может задержать врага переломом (если тот не под обезболивающими препаратами), перелом конечности вызовет болевой шок и тремор рук. Попадание по незащищённой части тела, мясу, приведёт к кровотечению. Ну а пуля в голову, особенно без хорошего шлема — гарантированное убийство. В угоду реализма регенерации в Escape from Tarkov нет, а лекарства лечат очень медленно. Поэтому если уж вы попали — какого-то результата вы достигнете, будь то небольшая рана или смертельное попадание. Проще говоря, у вашего действия всегда есть какой-то результат, вызывающий у вас эмоции.

Стоит отметить, что всё вышеописанное работает только тогда, когда работает сама игра. В глазах фанатов Escape from Tarkov заявление про «честность» битв, которая и приносит удовольствие, будет выглядеть смешно — потому что её портят технические проблемы игры. Рассинхрон соединения, фризы, просадки кадровой частоты, баги и другие ситуации в духе «Да я же попадал!». Например, в одном из патчей из-за технической недоработки босс под управлением ИИ пробивал своим патроном броню лучшего класса, хотя на деле он не должен был справляться ни с чем выше четвёртого (максимальный класс в игре — шестой).

Чувство несправедливости усиливает то, что у патронов есть случайный шанс пробить броню — характеристики меняют его в вашу сторону, но не гарантируют нанесение урона. Тут дело случая. Поэтому иногда ваши «игольники» в АКМ убивают с одного попадания, а в другом случае застревают в бронепластине.

Если подытожить, то стрельба в Escape from Tarkov не всегда работает ввиду ряда мелких особенностей и технического несовершенства игры. Но когда всё идёт по плану — перестрелки в шутере от Battlestate Games действительно ощущаются если не самым лучшим игровым опытом в жанре, то как минимум уникальным. Многообразие условий, которые надо держать в голове, глубина проработки механик и уровень реализации тех или иных аспектов выводят перестрелки в Escape from Tarkov на столь высокий уровень, что в другие современные шутеры становится неинтересно играть. Где-то игра тебя не так сильно вознаграждает в эмоциональном плане, где-то не хватает адреналина, а где-то — слишком игрушечная и аркадная стрельба.

Такие довольно эфемерные и, будем честными, субъективные материи тяжело обсуждать в текстовом формате — тут надо пробовать. Но если говорить из личного опыта, то поиграл я в десятки шутеров — и именно в Escape from Tarkov отстрелом противников мне заниматься интереснее всего. Не всегда это получается, но когда выходит — эмоции очень живые даже спустя сотни часов. И очень хочется увидеть, как вся эта комплексная система из Escape from Tarkov будет ощущаться в законченном виде, без технических проблем.