Так можно получить валюту, дополнения и полные версии игр.

Как активировать ключи для PS4 и PS5 в России

Пару месяцев назад мы подготовили множество гайдов для покупки игр в разных магазинах. Часть из них успела устареть, однако многие всё ещё актуальны. Сегодня мы решили рассказать, как можно активировать коды погашения и ключи для PS4 и PS5 в российском PS Store.

Первое время активация работала через мобильное приложение, однако теперь ситуация изменилась: коды можно погасить только через магазины на самих консолях. Мы подготовили пошаговую инструкцию для PS5.

Включаем консоль и переходим во вкладку PS Store в левом меню.

Нажимаем внизу, после чего переходим в верхнее меню и добираемся до правого верхнего угла с профилем. В выпадающем окне выбираем «Погашение кодов».

Вводим код, нажимаем «Погасить» — и всё. Код активирован.

На PS4 инструкция аналогичная — всё можно сделать через PS Store. Но есть и альтернатива.

Заходим в настройки консоли и переходим в «Управление учётной записью». Там выбираем «Данные учётной записи», где находим пункт «Бумажник» и после «Пополнить баланс».

Открывается меню со способами оплаты, прокручиваем вправо и выбираем «Погашение кодов и подарочных карт». Там вводим код и активируем.

Подобным образом можно активировать коды погашения для рублёвого пополнения кошелька (можно найти на маркетплейсах вроде Plati.ru и «Авито»), дополнения для игр вроде Assassin's Creed: Valhalla — Dawn of Ragnarok (их продают в розничных магазинах) или даже полные версии игр, хотя для Sony это редкость.

Отметим гайды, которые до сих пор актуальны.

Расскажите в комментариях, какие ещё гайды требуются — обязательно рассмотрим разные варианты и подготовим новые инструкции.