Что нужно знать о Diablo Immortal: геймплей, донат, выход в России

Многострадальная Diablo Immortal потихоньку добирается до релиза 2 июня. Хотя вспомните, насколько давно её анонсировали. И да, мы прекрасно помним, чем это обернулось, но давайте опустим это и поговорим о том, что есть сейчас.

За это время сообщество успело возненавидеть Diablo Immortal, хотя тут фанаты скорее недоумевали из-за отсутствия четвёртой части, нежели критиковали конкретно игру. Потом люди будто забыли про мобильную поделку, а спустя пару лет увидели ещё раз и неожиданно поменяли своё мнение. Настала пора вспомнить все ключевые особенности ARPG и выяснить, стоит ли её вообще ждать.

Diablo Immortal — мобильная игра

Будем честными, всё в Diablo Immortal говорит о её «мобильности»: интерфейс, общий флоу геймплея, достаточно широкий ассортимент магазина и многое другое. Но в то же время она остаётся чистокровной «Диабло», где игрок безостановочно уничтожает толпы монстров, выполняет простенькие квесты (где тоже нужно уничтожать толпы монстров) и исследует красивые локации, чтобы найти там монстров и… ну, вы поняли.

Однако это ведь и увлекает. Diablo всегда была очень затягивающей, где ты постоянно откладываешь столь важный сон на потом, чтобы «поднять ещё уровень» и найти ещё одну классную шмотку. Эта концепция идеально ложится в мобильный формат. Благодаря формату шинковать монстров можно хоть откуда и как угодно, что всегда выигрывает против мощных ПК и консольного гейминга.

Давайте сделаю каминг-аут: я обожаю мобилки. Особенно в последнее время. И мне очень любопытно, что же в итоге получится с Diablo Immortal.

Не стоит забывать, что над игрой по большей части работает NetEase — это интернет-гигант из Китая, который давно съел собаку на мобилках. Просто откройте их каталог и офигейте. Есть все основания полагать, что эти ребята шарят в теме и вряд ли испортят что-то, тем более с такой популярной франшизой.

Классы в Diablo Immortal

Варвар

Охотница на демонов

Волшебница

Монах

Крестоносец

Некромант

У каждого героя по 12 различных навыков, которые постепенно открываются. При этом скиллы ещё и прокачиваются отдельно — параллельно росту уровня героя. И да, у них есть вариативность, поскольку нести одновременно можно только четыре навыка. Всё это напрямую говорит о том, что в игре будет какая-никакая система билдов и возможность хотя бы чуть-чуть подогнать персонажа под себя.

Интересная особенность боевой механики: герои вообще не используют ману или другие ресурсы на навыки. Вся сила героя и его способностей зависит исключительно от их кулдауна, поэтому есть подозрение, что билды с упором на снижение перезарядки станут одними из основных.

Чем вообще будем заниматься?

Да тем же, чем и в любой другой Diablo. Есть основная сюжетная линия с боссами и заданиями. События Diablo Immortal разворачиваются между Diablo 2 и Diablo 3, а основной целью станет поиск осколков Камня Мироздания, который разлетелся на кусочки в конце второй части.

Помимо сюжетной кампании, есть отдельные подземелья и порталы, в которые смогут зайти только самые сильные герои. Нечто подобное уже реализовали в Diablo 3, когда Blizzard ввела механику Pagaron, то есть бесконечную прокачку после поднятия всех основных уровней.

Но самое главное (и неприятное): похоже, предстоит много гриндить. На представленных записях игрового процесса, коих сейчас полно на YouTube, замечена как минимум одна смущающая штука — иногда для продвижения по сюжету нужно прокачать нужный уровень.

Если вы хотите пробежать Diablo Immortal только ради сюжета, то вас всё равно заставят многократно бегать по лагерям монстров и прокачиваться, иначе пройти к следующему заданию просто не получится. Впрочем, на релизе ситуация всё же может поменяться.

И это плохо, потому что гринд любят далеко не все. Плюс нет понимания, зачем ставить такие ограничения и заставлять чуть ли не работать игровую смену, чтобы пройти до следующей сюжетной заставки. Ведь для этого уже придуман эндгейм-контент, есть система порталов и парагонов и прочее.

Впрочем не стоит забывать, что это условно-бесплатная мобильная игра. Подобное на платформе — норм.

Diablo Immortal заточена под онлайн

Здесь Diablo Immortal явно тестирует, как вообще Diablo может работать в качестве MMO. Не забываем, что в четвёртой части онлайн-элементы тоже будут чуть ли не повсеместно. Как это выглядит? Вы можете встретить случайных игроков во время исследования локации или даже помочь им сразиться с отрядом врагов или боссом. При этом в важные сюжетные задания Diablo Immortal будет посылать вас в одиночестве, без лишних глаз.

Всё это напоминает какую-нибудь Destiny.

Ещё в игре есть полноценное PvP с разными режимами. Например, в одном из роликов мне приглянулся режим «Толкай телегу». Да, прямо как в Overwatch, только теперь это происходит в Diablo. Выглядит как минимум любопытно.

Здесь куча доната

Почти в любой бесплатной мобильной игре есть донат. С этим давно пора смириться, ибо игры в первую очередь про бизнес и про успех. И с Diablo всё точно так же, но у создателей явно возникла трудная дилемма, как же сделать донат щадящим и не позволить ему решать, кто побеждает в схватке: богатый или нищеброд вроде меня. И, судя по отзывам из беты, получилось неоднозначно.

Разработчики с самого начала говорили, что все сильные артефакты и мощные предметы можно получить только через игровой процесс — и не соврали. Чтобы выбить легендарку, нужно много играть и чистить данжи. Но есть одно «но»: в игровом магазине присутствуют специальные камни, которыми можно «зарядить» портал перед тем, как войти в него. Если накачать его ими, то шанс выпадения редкого лута повышается. Если не жадничать и вливать побольше, то и конечного лута будет больше, чуть ли не в разы.

Да, на геймплей не влияет, но всё равно вырисовывается неприятный факт: это тоже преимущество, пусть и не самое очевидное. Более обеспеченный игрок быстрее получит крутые легендарки и сможет раньше начать разваливать, например, в PvP.

А ещё в Diablo Immortal просто очуметь какое количество разных менюшек и наград. Зашёл в игру семь дней подряд — получи шмотку, убил босса — ещё насыпем, закрыл серьёзного босса — держи ещё чуточку. Количество тех же ежедневных заданий ограничено, поэтому паузы всё-таки делать придётся. Ну и боевой пропуск с платной и бесплатной версиями есть, куда же без него.

В России (официально) игра не выйдет

В России игра официально не выйдет — по крайней мере, 2 июня в момент релиза на iOS, Android и ПК. Разработчики не знают, как долго продлятся ограничения, но всё же рассчитывают на полноценный запуск в обозримом будущем.

Мобильным игрокам тут проще всего, тогда как на ПК ограничения более жестокие. Мы же, впрочем, будем следить за ситуацией и подготовим подробные гайды для каждой из платформ.