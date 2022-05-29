Мастера карате, садовник и топ-модель: кем были и кем стали актёры первого Mortal Kombat

Почти все стали учителями карате, а одного уже нет в живых из-за передозировки.

Последний фильм по вселенной Mortal Kombat вышел в апреле 2021 года. Вышел, честно говоря, средненьким. Это показывают и различные отзывы, и рейтинги на известных агрегаторах. Фанаты серии остались неравнодушны к спецэффектам, но многим из них не хватило крутых драк и самой Смертельной битвы — турнира с участием защитников Земли и воинов Шао Кана.

Когда я пересматривал фильм, то обратил внимание, что фанаты сравнивают последнюю экранизацию с оригиналом 1995 года. Мол, тогда и актёры были харизматичнее, и уровень постановки драк – на две головы выше. С этим сложно поспорить, ведь некоторые актёры из первого фильма были просто созданы для своих ролей. Но вы никогда не задавались вопросом, а где они сейчас, как распорядилась их судьба после завершения съёмок в Mortal Kombat?

Кэри-Хироюки Тагава (Шанг Цунг)

Кэри-Хироюки Тагава родился в Японии, но со временем перебрался в США, где и снискал популярность. Прежде чем сыграть главного помощника Шао Кана в Mortal Kombat, Тагава уже показал себя в кинематографе. На съёмочной площадке он был чуть ли не единственным опытным актёром с именем.

До съёмок в Mortal Kombat Тагава запомнился ролью евнуха в кинокартине 1987 года «Последний император». Спустя два года он появился в «Лицензии на убийство» Джона Глена, а в 91-м взял на себя роль Йошиды, лидера якудзы, в фильме «В когтях красного дракона».

После первой части Mortal Kombat Тагава появился в ещё двух проектах, связанных с этой вселенной. В начале 2013 года он снялся в сериале «Смертельная битва: Наследие», а спустя пять лет подарил свою внешность Шанг Цунгу в Mortal Kombat 11.

За пределами Mortal Kombat Тагава остаётся востребованным актёром. В его послужном списке более 50 больших картин, включая «Перл-Харбор», «Планету обезьян», «Хатико: Самый верный друг» и «Мемуары гейши». Он играл эпизодические роли в сериалах «Звёздный путь: Следующее поколение», «Гром в раю», «Спасатели Малибу» и «Затерянные в космосе».

Забавно, но режиссёры приглашают его преимущественно на роли злодеев и отрицательных персонажей. Я бы не стал говорить, что в этом виноват его Шанг Цунг, ведь злодеев Тагава играл и до Mortal Kombat. Скорее всего, это связано с его харизматичной внешностью, ведь с таким хитрым лицом и коварной улыбкой Тагава просто рождён для криминала и прочих злодейских штучек.

Вы будете удивлены, но семь лет назад Тагава крестился в Москве. Тогда же он объявил о намерении получить российский паспорт. Однако получил ли — этого, увы, не знаю. Впрочем, это не всё, что связывает актёра с Россией. Он снялся в российском фильме «Иерей-сан» Егора Баранова и участвовал в российских телепрограммах «Давай поженимся» и «Прожекторперисхилтон».

Бриджит Уилсон (Соня Блейд)

Бриджит Уилсон сыграла Соню Блейд в оригинальном фильме. Причём эта роль досталась ей чисто случайно, ведь Кэмерон Диас, которая и должна была сыграть Соню, сломала запястье незадолго до начала съёмок фильма. Блондинка ещё в 16 лет получила титул «Мисс подросток США», снялась в фильме «Последний герой боевика» вместе с Арнольдом Шварценеггером и сыграла роль учительницы третьего класса Вероники Вон в фильме Адама Сэндлера «Билли Мэдисон», чем и привлекла внимание режиссёра Пола У.С. Андерсона.

Карьера эффектной блондинки продлилась до 2008 года, не считая озвучки эксклюзивного скина Сони в Mortal Kombat 11. В середине 2000-х Бриджит вышла замуж за актёра и профессионального игрока в теннис Пита Сампраса. Затем она родила ему двоих сыновей, Кристина Чарльза в 2002-м и Райана Николаса в 2005-м, а после практически полностью посвятила себя семье и детям.

Кристофер Ламберт (Райдэн)

Прежде чем появиться в фильме Mortal Kombat в роли Райдэна, бога грома и защитника Земного Царства, Кристофер Ламберт успел засветиться в фильме «Горец», где сыграл бессмертного воина Коннора Маклауда. Хотя, знаете, слово «засветиться» здесь не совсем правильное, ведь роль бессмертного дикаря-шотландца Кристофер сыграл настолько блестяще, что это оценили на многих престижных премиях, а его дуэт с Шоном Коннери был признан одним из лучших мужских дуэтов в фильмах конца 80-х. Mortal Kombat лишь укрепил статус Ламберта — многие фанаты до сих пор считают Райдэна в его исполнении лучшим в истории. Именно эти две кинокартины и прославили его.

Ламберт отказался от съёмок в сиквеле Mortal Kombat, сославшись на большую загруженность, но позже признал, что просто сомневался в успехе картины. После Mortal Kombat он продолжил сниматься в фильмах, но последней наиболее заметной ролью для него стал Беовульф в одноимённом фильме 99 года. С тех пор он не сыграл ни одного сногсшибательного персонажа. Да и снимался он преимущественно во французских картинах.

Сейчас 65-летнего Ламберта можно часто увидеть на кинофестивалях, куда его приглашают в качестве жюри. Он открыт для предложений и почти нигде не снимается, зато у него есть доля в винограднике в Аргентине.

Робин Шоу (Лю Кенг)

Робин Шоу работал мастером боевых искусств и каскадёром в своём родном Гонконге, прежде чем присоединиться к съёмочной команде Mortal Kombat. Физическая подготовка и знания боевых искусств сыграли важную роль в постановке драк с участием Лю Кенга. С кем бы он ни сражался в фильме — драки получались зрелищными и запоминающимися.

До Mortal Kombat крупного голливудского опыта у Шоу не было, а после фильма он ещё девять лет проработал каскадёром в Голливуде и в Гонконге. В 1997 году Шоу повторил роль Лю Кенга в Mortal Kombat: Annihilation, а также сыграл Гобея в «Ниндзя Беверли-Хиллз». Спустя 13 лет после оригинального фильма Робин воссоединился с режиссёром Полом У.С. Андерсоном в «Смертельной гонке», после чего изобразил Джена в другом популярном файтинге — Street Fighter. Он также снялся в экранизации DOA: Dead or Alive.

В 2012 году Робин поучаствовал в озвучке игры Sleeping Dogs, после чего снялся ещё в трёх малозаметных картинах. С 2015 года 61-летний актёр находится в отпуске, воспитывает детей и создаёт керамические изделия.

Кит Кук (Рептилия)

Когда вспоминаешь все драки из оригинального фильма Mortal Kombat, то, помимо крутых сцен с участием Лю Кенга, на ум приходит эпичный файт мастера с Рептилией. Как и бойца Земного царства, Рептилию сыграл профессиональный каскадёр и мастер боевых искусств, американский актёр японского происхождения Кейт Хирабаяши Кук.

Кейт занимался восточными единоборствами с самого детства. Он изучал тхэквондо, ушу и карате, выиграл шесть чемпионатов США и пять чемпионатов мира по карате, но постепенно ушёл в кино. В 95-м Кейта пригласили на роль Рептилии.

И хотя Рептилия получил совсем немного экранного времени, бой Кейта с Лю Кенгом запомнился многим. После Mortal Kombat он снялся в фильме «Ниндзя из Беверли Хиллз», потом была роль Саб-Зиро во второй части Mortal Kombat, после чего карьера Кука в качестве актёра стала постепенно угасать.

Сейчас Кейт владеет спортивной школой в Калифорнии, где обучает будущих каратистов и готовит коллег по киноиндустрии к сложным ролям с трюками. В его список студентов входили такие известные актёры и актрисы, как Зои Салдана, Роза Салазар, Джимон Хонсу и даже режиссёр Джеймс Кэмерон.

Франсуа Пети (Саб-Зиро)

Французский мастер боевых искусств, танцор и личный тренер Франсуа Пети попал на съёмки в качестве одного из ниндзя массовки, но проявил себя великолепно, после чего был повышен до Саб-Зиро. По крайней мере, об этом говорят несколько источников, хотя сам актёр утверждает другое. Мол, его пригласили на проект в качестве постановщика боевой хореографии, но ему пришлось работать на два фронта, так как на роль Саб-Зиро не нашлось никого достойнее. Помимо того, что Пети пришлось сниматься в кадре, он также был личным тренером Тагавы и других бойцов в фильме.

Пети даже тренировал Арнольда Шварценеггера и Дуэйна Джонсона. В 90-х работал врачом во Всемирной федерации рестлинга, а в начале нулевых ушёл из кино. Видимо, не получил достойных предложений либо же решил заняться тем, что умеет лучше всего. Сейчас он работает тренером в фитнес-центре испанского города Малага, где преподаёт бразильское джиу-джитсу и карате.

Крис Касамасса (Скорпион)

Представьте, одна из ключевых фигур во вселенной была лишь персонажем массовки и играла второстепенную роль. Если бы не знаменитая фраза «Иди сюда», то Скорпиона в Mortal Kombat 95 года можно было бы принять за немого. Зато жёлтый ниндзя был очень крут в драках. Неслучайно, ведь на роль Скорпиона взяли мастера боевых искусств, который, как и Франсуа Пети, помимо съёмок в фильме, помогал другим актёрам освоить некоторые трюки.

Спустя три года после выхода фильма выпустили одноимённый сериал, где актёр снова стал Скорпионом. В 97-м Касамасса участвовал в съёмках Бэтмена и Робина в качестве дублёра Клуни, поэтому во втором фильме Mortal Kombat появиться не смог. И, наверное, это даже неплохо, ведь картина в итоге вышла провальной.

После Mortal Kombat у Камассы пошли малозначительные роли в качестве актёра, каскадёра и дублёра. Крис даже поработал с Чаком Норрисом в сериале про техасского рейнджера Уокера. Фильм «Здесь темно» (2013) стал его последней работой в кино. С тех пор Крис нигде не снимался и сейчас занимает пост президента Red Dragon Karate — школы карате в Калифорнии.

Тревор Годдард (Кано)

Английский актёр Тревор Годдард изобразил ухмыляющегося наёмника Кано со смешным австралийским акцентом. Кано в фильме выглядел как нагловатый, но глупый мужлан с кибернетическим глазом, чем и запомнился.

Сам Тревор хоть и англичанин, но специально представлялся австралийцем, так как на то время актёрам из Англии было трудно пробиться в Голливуде. Им старались не давать никаких ролей, а из-за чего — не совсем понятно. Пришлось придумать липовую биографию и представляться тем, кем он не являлся. Интересно, что до карьеры в кино Тревор работал садовником-декоратором.

А ещё он серьёзно увлекался боксом. Провёл 59 встреч на любительских турнирах, потерпев лишь одно поражение. На профессиональном уровне одержал три победы при одном поражении. И всё шло гладко, пока Тревор не лишился нескольких пальцев на ноге. С карьерой спортсмена было решено покончить, хотя попыток вернуться в спорт было предпринято немало.

После Mortal Kombat его карьера вроде бы пошла вверх. Он снялся в таких известных картинах, как «Секретные материалы, «Подъём с глубины», «Угнать за 60 секунд» и «Пираты Карибского моря». Он также сыграл лейтенант-коммандера Мика Брамби в телесериале «Военно-юридическая служба».

Но это было не то, чего хотел сам Тревор, так как роли он получал преимущественно небольшие. Не клеилась и личная жизнь — со своей женой он расстался, оставив ей двоих детей. Все эти проблемы наложили серьёзный отпечаток на его моральном состоянии. Тревор подсел на наркотики и 7 июня 2003 года скончался от передозировки в возрасте 40 лет.

Талиса Сото (Китана)

Роль очаровательной принцессы Китаны, которой, кстати, не было в последнем фильме, сыграла американская модель Талиса Сото. Да, до появления в Голливуде Талиса была моделью. Достаточно успешной, надо сказать. В 85-м она пыталась заключить контракт с агентством Ford Models, но получила отказ из-за «слишком» латинской внешности. Тогда она подписалась с европейским агентством Click Model Management и стала одной из лучших моделей 80-х, работая с крупнейшими итальянскими и французскими брендами.

До «Смертельной битвы она снялась в боевике о Джеймсе Бонде «Лицензия на убийство». А после Mortal Kombat оказалась в круговороте печально известных фильмов, таких как Mortal Kombat: Annihilation, «Вампирелла» и «Баллистика: Экс против Сивер».

Роль Тиши в фильме «Элизиум — рай не на Земле», премьера которого состоялась в августе 2013 года, стала её последней. С тех пор Сото не появлялась на съёмочной площадке. Но зато её часто можно увидеть идущей по красной дорожке на кинофестивалях и премьерах различных фильмов вместе со своим мужем, актёром Бенджамином Брэттом.

Линден Эшби (Джонни Кейдж)

Линден Эшби точно попал в образ: Кейдж в его исполнении получился приятным, запоминающимся, ироничным и даже немного харизматичным персонажем. В том Кейдже чувствовалась щепотка самоуверенности, что придавало картине нужный колорит. А его фразочки про танцы и сломанные очки за $ 500 многие олдскулы хорошо помнят до сих пор.

Линден не только смешно шутил, но и удивлял трюками. Помните, с какой лёгкостью он резко сел на шпагат? С 21 года актёр занимался боевыми искусствами, включая тхэквондо и карате, поэтому его Кейдж получился пластичным персонажем. Актёр и в свои 62 года выглядит максимум на 45.

После Mortal Kombat Эшби продолжил появляться в небольших боевиках и триллерах, но свою самую известную роль получил лишь в 2011-м, когда сыграл шерифа Ноа Стилински в подростковом сериале «Волчонок». Линден был обеспечен работой на протяжении шести лет, а после окончания сериала продолжил сниматься в малоизвестных сериалах и боевиках. Ах, если бы не возраст, то Эшби отлично бы вписался в продолжение Mortal Kombat, где Джонни Кейдж, по слухам, будет одним из ключевых персонажей.