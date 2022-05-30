Кровь, пот и пиксели — это не название популярной книги, а реальность реслинга и видеоигр по мотивам зрелищного вида единоборств.

Процент правды: и судье прилетает, и кидают песок в глаза. Что не так с реслингом в играх?

В четвёртом выпуске «Процента правды» наш гость Антон Деребян, чемпион Независимой Федерации Реслинга, разбирает реслинг в играх. Чопы, хилы, фьюды, сэллинги, хайфлайеры и за что достаётся судье — об этом в нашем новом видео!

Игр про реслинг едва ли не сотня, а самые первые появились в начале 1980-х годов. И за почти 40 лет они изменились до неузнаваемости — от аркадных пиксельных файтингов до современных симуляторов с фотореалистичными борцами.

Посмотрите видео и узнайте, что не так с реслингом в играх. Не забудьте включить звук

Главное из выпуска

Про трэш-ток и походку Конора Макгрегора.

Битва с рефери и остановка боя «крестом» руками.

О культовых борцах, менеджерах и про «песок в глаза».

Мемы с Рэнди Ортоном, дроп-лег тиктокерше и гиммики.

И многое другое.

Таймкоды и содержание:

00:00. Какие игры разбираем?

01:03. Знакомство с экспертом.

01:37. Что такое реслинг?

02:51. Реслинг в играх реалистичный?

04:25. Правила в играх настоящие?

06:02. Можно ли драться с судьёй?

07:26. Есть ли драма кроме самого боя?

08:49. Что такое «крест» руками?

10:08. Зрители в играх реалистичные?

12:07. Дерутся ли за пределами ринга?

13:40. Вес бойцов имеет значение?

14:54. В какой одежде выходить на ринг?

16:19. Итоговый «процент правды».

16:47. Заключение.

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