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Конфликты с рефери, травмы на ринге, мемы с Рэнди Ортоном, видеоигры про реслинг, гиммики и походка Конора Макгрегора

Процент правды: и судье прилетает, и кидают песок в глаза. Что не так с реслингом в играх?
Семён Кудряшов Арсений Самоль
,
WWE 2K22
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Кровь, пот и пиксели — это не название популярной книги, а реальность реслинга и видеоигр по мотивам зрелищного вида единоборств.

В четвёртом выпуске «Процента правды» наш гость Антон Деребян, чемпион Независимой Федерации Реслинга, разбирает реслинг в играх. Чопы, хилы, фьюды, сэллинги, хайфлайеры и за что достаётся судье — об этом в нашем новом видео!

Игр про реслинг едва ли не сотня, а самые первые появились в начале 1980-х годов. И за почти 40 лет они изменились до неузнаваемости — от аркадных пиксельных файтингов до современных симуляторов с фотореалистичными борцами.

Посмотрите видео и узнайте, что не так с реслингом в играх. Не забудьте включить звук

Главное из выпуска

  • Про трэш-ток и походку Конора Макгрегора.
  • Битва с рефери и остановка боя «крестом» руками.
  • О культовых борцах, менеджерах и про «песок в глаза».
  • Мемы с Рэнди Ортоном, дроп-лег тиктокерше и гиммики.
  • И многое другое.
Процент правды: что не так с вирусом оспы в The Division и кордицепсом из The Last of Us? Процент правды: что не так с вирусом оспы в The Division и кордицепсом из The Last of Us?

Таймкоды и содержание:

00:00. Какие игры разбираем?
01:03. Знакомство с экспертом.
01:37. Что такое реслинг?
02:51. Реслинг в играх реалистичный?
04:25. Правила в играх настоящие?
06:02. Можно ли драться с судьёй?
07:26. Есть ли драма кроме самого боя?
08:49. Что такое «крест» руками?
10:08. Зрители в играх реалистичные?
12:07. Дерутся ли за пределами ринга?
13:40. Вес бойцов имеет значение?
14:54. В какой одежде выходить на ринг?
16:19. Итоговый «процент правды».
16:47. Заключение.

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Заглавное фото: 2K Sports

Источник: «Чемпионат»

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