Процент правды: и судье прилетает, и кидают песок в глаза. Что не так с реслингом в играх?
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Кровь, пот и пиксели — это не название популярной книги, а реальность реслинга и видеоигр по мотивам зрелищного вида единоборств.
В четвёртом выпуске «Процента правды» наш гость Антон Деребян, чемпион Независимой Федерации Реслинга, разбирает реслинг в играх. Чопы, хилы, фьюды, сэллинги, хайфлайеры и за что достаётся судье — об этом в нашем новом видео!
Игр про реслинг едва ли не сотня, а самые первые появились в начале 1980-х годов. И за почти 40 лет они изменились до неузнаваемости — от аркадных пиксельных файтингов до современных симуляторов с фотореалистичными борцами.
Посмотрите видео и узнайте, что не так с реслингом в играх. Не забудьте включить звук
Главное из выпуска
- Про трэш-ток и походку Конора Макгрегора.
- Битва с рефери и остановка боя «крестом» руками.
- О культовых борцах, менеджерах и про «песок в глаза».
- Мемы с Рэнди Ортоном, дроп-лег тиктокерше и гиммики.
- И многое другое.
Таймкоды и содержание:
00:00. Какие игры разбираем?
01:03. Знакомство с экспертом.
01:37. Что такое реслинг?
02:51. Реслинг в играх реалистичный?
04:25. Правила в играх настоящие?
06:02. Можно ли драться с судьёй?
07:26. Есть ли драма кроме самого боя?
08:49. Что такое «крест» руками?
10:08. Зрители в играх реалистичные?
12:07. Дерутся ли за пределами ринга?
13:40. Вес бойцов имеет значение?
14:54. В какой одежде выходить на ринг?
16:19. Итоговый «процент правды».
16:47. Заключение.
01:03. Знакомство с экспертом.
01:37. Что такое реслинг?
02:51. Реслинг в играх реалистичный?
04:25. Правила в играх настоящие?
06:02. Можно ли драться с судьёй?
07:26. Есть ли драма кроме самого боя?
08:49. Что такое «крест» руками?
10:08. Зрители в играх реалистичные?
12:07. Дерутся ли за пределами ринга?
13:40. Вес бойцов имеет значение?
14:54. В какой одежде выходить на ринг?
16:19. Итоговый «процент правды».
16:47. Заключение.
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Комментарии
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