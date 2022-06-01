5 лучших средних танков 9-го уровня в World of Tanks

В прошлый раз мы рассмотрели пять лучших средних танков 10-го уровня. В этот раз затронем «девятки». Эти машины пользуются большой популярностью, ведь балансит их как с танками своего уровня и «десятками», так и с танками восьмого уровня, а в редких случаях кидает даже к «семёркам».

Некоторые «девятки» оказываются чуть ли не комфортнее топовых машин, опять же, из-за отличного баланса и похожих характеристик. В этой заметке мы выделили пять самых комфортных средних танков девятого уровня. Это лишь субъективное мнение, которое не претендует на истину в последней инстанции.

Char Futur 4

Открывает список французский танк за жетоны, мегапопулярный в нынешнем рандоме. Даже несмотря на то что это не прокачиваемый танк, который нужно ещё заслужить, он расположился в топ-7 самых популярных СТ девятого уровня, включая и прокачанные машины, и акционные, и премиальные. А разве плохой танк может быть таким востребованным?

Char Futur 4 может похвастаться отличнейшей скоростью. Хороша и маскировка, позволяющая играть как из кустов, так и агрессивно. Во втором случае вовремя врываешься в замес и наказываешь неповоротливые танки за ошибки.

Char Futur 4 можно назвать «батчатом» на максималках. В вашем распоряжении барабан на четыре снаряда, каждый наносит по 390 урона. Время перезарядки барабана можно раскачать до 38 секунд при полной прокачке экипажа, боевом братстве и дополнительном пайке. Проблема лишь в том, что если перезарядка между выстрелами у того же «батчата» составляет 2,7 секунды, то Char Futur 4 выдаёт снаряды через каждые 4 секунды, что удивительно плохо. Получился вроде бы барабанный танк, но с нотками цикличности.

Kpz 50 t

Акционный немецкий средний танк Kampfpanzer 50 t прямо сейчас занимает первое место по статистике среди всех СТ девятого уровня. Игроки держат на нём винрейт в 55,5%. Удивительный показатель, да. Но тут нужно учитывать, сколько игроков владеют этим танком. В своё время Kampfpanzer 50 t можно было получить за ранговые бои или купить за 20 тысяч бон. И таким образом он достался всего 142 тысячам игроков, что, конечно, мало.

А танк вышел годным. У него есть хорошая броня, в башне 250 мм и 120 мм в щучьем носе без приведёнки. При этом по манёвренности он на уровне Е 50. Редкий случай для этой игры, чтобы танк и отбивал снаряды, и двигался, как не самый подвижный СТ. Точность есть, бронепробитие есть — 268 мм на основных и 310 мм на голде. Даже углы вертикальной наводки в -8 градусов позволяют вести огонь из-за холмов. И, конечно, нельзя не сказать о его маскировке. Танк способен светить сам себе и при этом вести огонь из инвиза.

А вот чего точно не достаёт, так это дамага. Танк наносит 320 урона за выстрел. Несколько лет назад этого было бы достаточно, но сейчас накинуть бы ему ещё 40 единиц, и было бы вообще хорошо. За 8,5 секунды ты наносишь 320 урона, в то время как E 50 стреляет по 390, а Leopard PT A — по 420.

E 50

Танк хоть и старый, но до сих пор эффективный. Бывший любимчик всех статистов актуален и в нынешнем рандоме. И если на топовом уровне реализовать почти точно такой же E 50 сложнее, то на уровне ниже немецкий снайпер чувствует себя увереннее из-за более комфортного баланса.

Если посмотреть на размеры танка, то и не скажешь, что он средний. Большой и широкий сарай, который ещё и весит немало. Впрочем, при всех своих могучих габаритах он довольно подвижен. Да, удельная мощность оставляет желать лучшего, и E 50 разгоняется не так резво, как другие СТ, но стоит только хорошенько разогнаться… В сочетании с максималкой в 60 км/ч и массой в 60 тонн Е 50 способен протаранить любого. И не забывайте про оборудование 2.0 — с турбиной немецкий пухляш начинает бегать гораздо резвее.

Что по броне? Хорошо танкует только верхняя лобовая деталь. Башня прошивается на ура, а нижний бронелист большой, поэтому желательно играть на средней дистанции. Благо пушка позволяет. Тут вам и великолепная точность немцев, и неплохой урон в 390. А вот чего действительно не достаёт Е 50, так это пробития. 230 мм для девятого уровня как-то маловато будет.

Skoda T 50

Чешская Skoda T 50 практически полностью повторяет десятый уровень. Только, в отличие от топового танка в этой ветке, у «девятки» в барабане три снаряда вместо четырёх. Урон за выстрел — 320. Барабан возможно разрядить за 3,5 секунды, влив, таким образом, почти 1000 урона. На перезарядку полного барабана уходит чуть менее 20 секунд при прокачанном экипаже, пайке, боевом братстве и вентиляции — это, в общем-то, неплохо для такого урона. Пробития и базовым, и голдовым снарядом хватает — 248 мм на основном и 310 мм на голде. Точность, обзор и углы — всё на приемлемом уровне.

Ярко выраженных недостатков не так много. Это отсутствие брони, ограниченная максимальная скорость в 50 км/ч и, пожалуй, всё. Предтоповый чех гораздо интереснее и играбельнее, чем топовый, хотя и TVP T 50/51 плохим танком не назовёшь. Просто в реалиях нынешнего рандома Skoda T 50 реализовать чуть попроще. Главное на этой чешской пиявке — не терять концентрации и играть собранно, подлавливая противника на ошибках.

Leopard Prototyp A

Почти идеальный средний танк девятого уровня. Почти, потому что для полного счастья не хватает только брони. «Леопарда» прошивают все — и танки уровнем ниже, и лёгкие, и даже танки на два уровня ниже. Впрочем, отсутствие хоть какой-то брони — это единственный заметный недостаток.

В рандоме самые эффективные — это динамичные танки, которые способны часто стрелять и наносить с одного выстрела много урона. Leopard PT A снимает 420 хп, что для среднего танка вполне неплохо. Пробитие базовым снарядом составляет 278 мм, и этого хватает с головой, чтобы загружать голдовые снаряды как можно реже. Точность — одна из лучших. Пушка сводится быстро и на полном фарше ДПМ танка в минуту можно раскачать почти до 3,5 урона. И самое главное — максималка составляет 65 км/ч без турбины.

Ещё из плюсов — хорошая динамика, маскировка и комфортные углы вертикальной наводки в -8 градусов. Не так давно Leopard PT A был ещё лучше, настолько, что необходимости в десятом уровне не было никакой. Разработчики немного понерфили стабилизацию и увеличили время сведения, но глобально ничего не изменилось. Главное помнить: Leopard PT A способен принести много удовольствия, но если не наглеть. А если наглеете и жадничаете, то приготовьтесь отправиться в ангар за считаные секунды.

Хороших средних танков на этом уровне хватает. Standard B, Объект 430, M46 Patton и CS-59 — достойные машины, которые не были бы лишними в этом топе. Если убрать акционные Char Futur 4 и Kpz 50 t, то Standard B и Объект 430 хорошо бы смотрелись на четвёртом и пятом местах. Пишите в комментариях, а какие из этих танков вы бы поставил в топ-5. И вместо кого.

Альтернативный топ только с прокачиваемыми танками