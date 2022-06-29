Как создать аккаунт для PS4 и PS5 в Турции, США, Британии или Польше?

Игрокам всё чаще приходится взаимодействовать с зарубежными регионами ввиду ограничений в России. Владельцам PlayStation особенно, поскольку местный магазин сейчас работает совсем странным образом — бесплатные игры и апгрейды попросту не активировать.

Сегодня мы расскажем, как создать аккаунт PSN в другой стране — и куда лучше виртуально мигрировать.

Лучшие страны для перехода

США, Британия и Польша — для этих стран легко приобрести коды оплаты, и сейчас там приятные цены после укрепления. Дешевле, чем в России.

— для этих стран легко приобрести коды оплаты, и сейчас там приятные цены после укрепления. Дешевле, чем в России. Турция — тут всё просто, игры стоят очень дешёво, а покупать их можно при помощи виртуальных банков. Сейчас сделать собственную карту проблематично, однако на сером рынке и маркетах вроде «Авито» уже построили целые бизнесы по покупке игр и подписок на чужие аккаунты.

Как создать аккаунт другой страны

На самом деле, тут всё невероятно просто. Никакие VPN не нужны. Просто заходим на сайт PlayStation и начинаем.

Выбираем день, месяц и год рождения. Их желательно запомнить, если планируете активно пользоваться учётной записью. После регистрации данные не изменить, а поддержка при каких-то вопросах часто требует именно эти сведения.

Самый важный пункт: выбор региона. Тут как раз и выбираем нужный регион.

Далее вводим электронную почту, придумываем пароль, а также вводим город, область и индекс. Зачастую в последних пунктах можно написать полную белиберду, но для уверенности можно всё же ввести правдоподобные данные.

Затем надо придумать уникальный никнейм, а также указать имя и фамилию.

Вот и всё. Осталось выбрать, хотите ли вы получать рассылки по почте и через уведомления на консоли. Если планируете активно пользоваться учётной записью, то рекомендуем сделать это, поскольку Sony изредка раздаёт через подобные пуши.

Теперь учётная запись создана, но ещё нужно активировать её. Для этого просто переходим на электронную почту, там должно быть письмо от PlayStation со специальной ссылкой для активации. Нажимаем — и через секунду аккаунт уже активирован. Теперь его можно полноценно использовать.