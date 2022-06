Разнос от Microsoft и геймплей Starfield — чего мы ждём от летних игровых выставок

Может быть, DLC для Elden Ring и игровой процесс новой Call of Duty?

Е3, которая всегда была праздником для геймеров, в 2022 году не пройдёт вообще. Из-за сложностей с коронавирусом и других мировых событий шоу решили отложить до 2023-го, однако это не помешает нам насладиться тёплыми деньками.

И это было бы совсем параллельной реальностью, если бы летом мы остались без крутых анонсов, мировых премьер и других важных атрибутов лета в игровой индустрии. Поэтому мероприятия всё же проведут, от Summer Games Fest 2022 до Xbox Showcase. Но чего же мы ждём от них? Давайте составим небольшой шорт-лист.

Мозговыносящее шоу от Microsoft и её купленных компаний

Когда? 12 июня в 20:00 мск.

Мы пока понятия не имеем, что в итоге на нём покажут на Xbox + Bethesda Showcase, но у нас есть зацепки и как минимум фантазия.

Явно стоит ожидать большую линейку проектов внутренних студий Microsoft — по слухам, после критики CG-трейлеров компания настояла, чтобы студии готовили к показу геймплейные ролики. Сейчас у издателя анонсирована масса игр, поэтому показать могут любую из них — даже Fable 4 и Perfect Dark. Но и анонсируют чего нового наверняка.

343 Industries получит хороший шанс поделиться нормальными планами на будущее Halo Infinite и, возможно, анонсировать новый привал контента, а Ninja Theory может наконец-то завезти полноценный геймплей Senua’s Saga: Hellblade 2.

Наконец, уже давно не слышно The Coalition, которая явно планирует продолжить серию Gears of War. Пятая часть вышла уже давно, чтобы успеть подготовить что-то о шестой на главном летнем мероприятии головной компании.

И давайте не забывать о Bethesda, ведь она давно не радовала нас новыми играми. О геймплее The Elder Scrolls 6, конечно, мечтает только самый отъявленный фанат, но, может, хотя бы тизер или трейлер? Той картинке, которой Тодд Говард разнёс зал на Е3 2018, уже четыре чёртовых года, сколько можно? Хотя кого мы обманываем, ближайшие несколько лет фанаты TES радуются только The Elder Scrolls Online.

Зато точно стоит ждать первый геймплей следующей игры команды Тодда Говарда — Starfield. Недавно игру отложили на начало 2023 года, однако задобрить фанатов как раз можно дебютным показом космической RPG.

Новый геймплей Gotham Knights и «Отряда самоубийц»

Когда? 9 июня в 21:00 мск на Summer Game Fest

Авторы Gotham Knights ещё на анонсе порадовали фанатов геймплеем и совсем недавно раскрыли дату выхода, однако тогда же успели разочаровать многих свежим роликом игрового процесса — самое время оправиться за тот досадный показ свежим горячим роликом.

Что же до Suicide Squad: Kill the Justice League, то здесь всё ещё проще. Дебютный геймплейный трейлер появился аж в декабре прошлого года, и с тех пор новостей о кооперативном экшене почти не было. Rocksteady, мы открыты ко всему, что вы хотите показать! Хотя британцы могут подождать конца года для нового выхода в свет.

Хоть что-то от Rockstar Games

Все мы прекрасно понимаем, что шотландцы могут показать что-то новое совершенно внезапно, но всё же, почему бы не сделать это в такой благоприятный период? Тем более что поводы у них всегда есть.

Из самого вероятного — некстген-версии Red Dead Redemption 2. С четырёхлетнего релиза вестерна уже пыль можно сдувать, так что апдейт для PS5 и Xbox Series придётся как нельзя кстати. Особенно учитывая, что GTA 5 уже обновлена — получилось дежурно, но всё же лучше, чем ничего.

Высшим пилотажем, конечно же, будет демонстрация GTA 6, но вряд ли Rockstar будет презентовать свой главный продукт на сторонней выставке, пусть и крупной. Зато, например, можно анонсировать ремастер GTA 4 или поделиться секретом, что за беспредел произошёл с недавно вышедшей трилогией.

И где-то вдалеке сидят фанаты Bully, которые до сих пор ждут новостей о сиквеле. Честно, все эти сливы и фейки надоели, хочется полноценный крутой анонс. Ведь мечтать не вредно, правда?

Новые подробности о S.T.A.L.K.E.R. 2

В прошлом году GSC Game World определённо забрала корону выставки с первым геймплеем S.T.A.L.K.E.R. 2. Сейчас у команды есть трудности из-за острых мировых событий, даже неизвестно, успеют ли они к заявленной дате выхода, но какие-то новости наверняка появятся.

Может быть как ещё один геймплейный трейлер, так и что-нибудь вроде интервью или скриншотов? В любом случае ждём.

Первая информация о Crysis 4

Совсем недавно утекли арты следующей игры Crytek. И если на одном из них можно увидеть нечто похожее на нанокостюм, то другие очень мало похожи на следующую Crysis, которая уже анонсирована. Можно предположить, что немцы окончательно двинулись и решили отправить игроков покорять космос, а может быть, они просто создают ещё одну игру параллельно четвёртой части.

В любом случае сейчас команда находится под прицелом фанатов, ведь назад дороги уже не будет, все анонсы сделаны. И лето 2022 года — идеальная возможность показать, над чем они там работают.

Следующий проект Amazon Games

Из всех крупных корпораций, кто пришёл в игровую индустрию, у Amazon пока получается лучше всего. Google, похоже, окончательно закончилась, а Netflix пока что ничего толком не показал. Чего не скажешь о компании Джеффа Безоса, которая успела ударить в грязь лицом и триумфально вернуться благодаря New World — крутой MMORPG, о которой наверняка слышали все фанаты жанра.

Летние выставки могут стать неплохим плацдармом для новых анонсов корпорации, от новых игр до, например, крупных аддонов для New World. Если Amazon планирует развивать MMORPG по примеру других успешных коллег, то большие дополнения будут как нельзя кстати.

Геймплей Call of Duty: Modern Warfare 2

Когда? 8 июня в 20:00 мск

Activision буквально недавно расщедрилась коротким тизером Modern Warfare 2, однако ничего существенного до сих пор не показала. Только лишний раз подтвердила догадки инсайдеров, что основные события пройдут в Мексике и США, а игроки станут этакими охотниками на местных наркобаронов.

Теперь настала пора двигаться дальше и постепенно знакомить аудиторию с геймплеем. Любопытно посмотреть как на сюжетную кампанию, так и на мультиплеер, с которым, вне всяких сомнений, всё будет в порядке. Ведь у руля снова стоит Infinity Ward, которая давно подтвердила своё безоговорочное лидерство среди всех команд, работающих над Call of Duty.

Отдельно хочется узнать о необычном режиме DMZ, который описывают как наследника Escape From Tarkov. То есть нам предстоит собирать лут, сражаться за него с другими игроками, а потом экстренно сваливать из опасной зоны со всем награбленным.

DLC для Elden Ring

А почему бы нет? Это главный хит FromSoftware, хайп которого перепрыгнул даже Dark Souls 3 и Bloodborne, и самая успешная игра 2022 года. И японцы очень любят расширять свои игры платными расширениями, без этого не остался практически никто.

Да, в Elden Ring действительно очень много контента, поэтому кажется, будто ей и не нужны никакие DLC. Но, с другой стороны, это неплохая возможность расширить сюжет экшена или рассказать новые истории, которых в Междуземье пруд пруди.

Новинки Riot Games

Riot Games за последнее время прочно закрепила за собой звание «Новая Blizzard». И неудивительно, ведь компания выпустила уже несколько игр, которые добились определённого успеха. Valorant прочно закрепился в списке киберспортивных шутеров, мобильная Wild Rift набирает популярность, словно снежный ком, а Teamfight Tactics до сих пор остаётся лучшим выбором для любителей автобаттлеров.

Мы всё ещё не знаем многих деталей будущих игр Riot Games, которые уже анонсированы. Файтинг Project L всё ещё не обзавёлся нормальным названием, пусть и показали полноценный геймплейный трейлер. Хочется узнать, за кого ещё разрешат начистить морду Дариусу!

Ещё, если вы помните, у Riot Games в разработке находится полноценный диаблоид и MMORPG. О них мы пока не знаем ровным счётом ничего.

Хороший перформанс от Electronic Arts

В последнее время Electronic Arts выправляется, пусть и не самыми уверенными шагами. FIFA 22 оказалась одной из лучших игр серии, Apex Legends продолжает набирать популярность, а впереди ещё сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order и ремейк Dead Space.

Вдобавок издатель всё ещё не анонсировал новую Need for Speed, которая должна выйти уже в октябре-ноябре. За её разработку отвечают создатели Burnout из Criterion — в 2010-м и 2012-м они уже отметились NFS: Hot Pursuit и NFS: Most Wanted, поэтому у нас большие надежды на гонку.

Ubisoft и её топовые франшизы

За последнее время Ubisoft успела разочаровать практически всех, но ей всё равно есть что показать, так как её игровое портфолио просто огромное. Мы до сих пор не знаем, какой будет следующая Assassin's Creed, сколько ещё потребуется времени на разработку новой Splinter Cell и что происходит с другими играми издателя.

Самое интересное, чем может удивить Ubisoft — первым геймплеем игры по мотивам «Аватара» от команды The Division и World in Conflict. Релиз Avatar: Frontiers of Pandora ожидается рядом со вторым фильмом Джеймса Кэмерона, поэтому безоговорочно ждём показ.

Ещё наверняка много внимания уделят многострадальной Skull & Bones, которая наконец-то вышла из производственного ада и мчится к релизу. По слухам, он ожидается уже в сентябре.

И не стоит забывать и про Beyond Good & Evil 2, с которой происходит чёрт знает что. За эти годы французы наверняка должны были продвинуться хоть немного, поэтому стоит ждать новый трейлер или хотя бы какие-то детали.

Новые хиты Capcom

У Capcom всё превосходно: знаковые серии продолжаются, а новые бренды находятся в разработке. Недавно издатель представил Street Fighter 6 и ремейк Resident Evil 4, но в ближайшее время нам должны показать ещё как минимум две важные игры — Dragon's Dogma 2 и новую Monster Hunter.

А вот рассчитывать, например, на следующую Devil May Cry в обозримом будущем точно не стоит. Да и таинственную Pragmata мы навряд ли увидим раньше осени.