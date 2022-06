SEGA, за что ты так ненавидишь Соника? Разбираем геймплей Sonic Frontiers

SEGA наконец показала геймплей Sonic Frontiers — первой игры про Соника в открытом мире. Компания выпустила два трейлера, один посвятили исследованию и решению загадок, а в другой попали сражения с противниками и один из боссов.

В обоих роликах синий ёж в свойственной ему манере носится по стенам, буквально летает по разным балкам и ловко разбирается с врагами. Выбрали ключевые геймплейные моменты из видео.

Исследование мира

Соник двигается относительно быстро. Для ускорения он может прокатиться по перилам или наступить на специальный бустер, коих по всему миру разбросано в достатке.

На некоторых скалах есть стены из радужного камня, по которым Соник может забежать наверх или вскарабкаться.

У Соника даже появились навыки акробатики — тут приходят ассоциации о безымянном Принце из «Принца Персии».

Таким же цветом подсвечивают и более привычные пути, но неизвестно, для чего это надо.

Помимо золотых колечек Соник собирает и другие предметы. Например, на одной из возвышенностей он нашёл фиолетовые монетки.

У Соника остался фирменный удар в скученном состоянии после прыжка. В ролике он использует его для прыжков через воздушные шарики.

В открытом мире много загадок, явно вдохновлённых The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Подобные области с паззлами выделяются с помощью большого щитка с вопросительным знаком.

В ролике можно заметить нечто красное и округлое. При приближении Соника существо резко отреагировало и даже набросилось на него — судя по всему, это один из местных противников.

Видите вот это белое нечто спереди? Оно тоже достаточно возбудилось, когда заметило синего ежа. Судя по всему, это ещё один враг.

Чтобы открыть одну из дверей, Сонику понадобилось развернуть статую в нужную сторону. Можно предположить, что мир построят по принципу метроидвании, и герою предстоит сначала получить определённую способность прежде чем он сможет пройти в новую область.

Для решения одной из головоломок Соник применил новое умение. Герой начинает начертил круг по линии своего движения. Когда он замкнулся, произошла серия воздушных ударов и огонь потух.

После прохождения испытания в близлежащей области появились перила для слайдинга, а Соник получил синюю ягоду. Судя по всему, герой будет собирать их для прокачки или другого вида прогресса.

В следующей головоломке Сонику требовалось пройтись по платформе, состоящей из нескольких рядов блоков. Их нужно закрыть в правильной последовательности. В награду за это испытание герой получил шипастое сердечко.

Можно предположить, что в случае с ягодой Соник может улучшить какие-то навыки или прокачать скорость бега, а сердце увеличивает количество жизней (если они будут) или поднимает защиту.

Весь игровой мир буквально под завязку набит золотыми колечками. Из ролика непонятно, для чего именно они нужны во Frontiers.

Сражения

Во время первой битвы Соник показывает несколько новых приёмов. Теперь, помимо мощного рывка в противника в форме шара, он может сражаться и в воздухе аки Данте из Devil May Cry. В какой-то момент ёж превратился в ярко-синий снаряд, облетел арену и врезался прямо во врага. Его роль, кстати, исполнило непонятное нечто, состоящее из железных сфер. Закончилась битва эффектным добиванием.

Ещё один новый приём Соника — невероятно быстрая серия залпов в сторону противника. Можно предположить, что на него тратится энергия, которую Соник накапливает за бой или прокачивает за счёт исследования мира.

Сонику встретился другой тип врага — робот, который прячется под бронёй. Периодически он создаёт из неё железный диск и кидает словно бумеранг. В этот момент камера улетает далеко назад, а герой получает окно для атаки, но нужно всё равно следить за снарядом.

Огромная башня на скриншоте ниже, судя по всему, один из местных боссов. Чтобы победить его, Соник сначала должен взобраться наверх по лапам и атаковать нечто вроде антенн на верхушке. В этом бою герой использует все навыки, которыми уничтожал врагов поменьше.

SEGA, за что ты ненавидишь Соника?

Автор отрывка: Михаил Шевкун

До первого геймплея у многих были большие надежды на Sonic Frontiers, однако SEGA растоптала их после демонстрации обоих геймплейных отрывков. Причин на самом деле много:

Ужасный визуальный стиль, где мультяшный Соник бегает по реалистичному окружению, а природа совершенно не сочетается с платформами и рельсами — они вообще просто висят в воздухе. И вот так везде, никакого единого стиля. Будто бы одни делали природу, совершенно другие — здания и платформу, а третьи занимались героями;

Повторное использование моделей, звуков, анимаций из Sonic Forces;

Что с музыкой? Абсолютно мимо кассы — скоростной ёж слабо ассоциируется со спокойно классической музыкой. Она подходит для «Зельды», но никак не Соника;

Плохое техническое исполнение — объекты перед глазами появляются.

В целом создаётся впечатление, будто бы разные элементы игры делали абсолютно разные люди, причём их никто не курировал. Так и получилась эта сборная солянка, где ни один элемент не стыкуется с другим. Но SEGA почему-то решила показать игру в таком виде.

Без шуток, даже старенькая Sonic Adventure 2 сейчас выглядит куда приятнее Sonic Frontires. Один уровень City Escape чего стоит.

Фанаты серии уже воют, чтобы SEGA отложила новинку и чуть ли не начала переделывать её, поскольку в текущем виде она больше напоминает студенческую работу начинающего разработчика на Unreal Engine, нежели крупнобюджетный релиз известного издателя.

Лично я полностью согласен: анонс интриговал — ого, первый Соник в полноценном открытом мире, в первых кадрах ощущалось вдохновение от Breath of the Wild и Shadow of the Colossus, но на деле это какой-то сборник абсолютно невнятных идей, которые не работают.

И визуально это выглядит реально паршиво, и геймплейно вызывает одни вопросы — например, почему Соник двигается настолько неказисто и ему приходится каждые несколько секунд включать буст, который практически моментально пропадает?

Демонстрация геймплея — абсолютный провал. Фанаты вроде бы уже свыклись с тем, что игры про Соника давно стали ширпотребом, но каким-то образом SEGA с упорством умудряется доказывать, что всё ещё есть куда падать. Сейчас Sonic Frontiers выглядит худшей 3D-частью со времён, не знаю, печально известной Sonic 06.

Плохой ориентир для серии.

Конечно, возможно, нам показали какой-то прямо худший отрывок геймплея, а в остальное игре всё на самом деле продумано и замечательно — но история показывает обратное. Если многое смущает на первом показе, то дальше только хуже.

Каждый раз удивляюсь тому, насколько же удачной получилась Sonic Generations — будто бы её сделали абсолютно случайно. Там даже 3D-уровни были превосходными, чего не скажешь о последующих частях.

Релиз Sonic Frontiers состоится в конце 2022 года на ПК и консолях.