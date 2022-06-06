SEGA, за что ты так ненавидишь Соника? Разбираем геймплей Sonic Frontiers

SEGA наконец показала геймплей Sonic Frontiers — первой игры про Соника в открытом мире. Компания выпустила два трейлера, один посвятили исследованию и решению загадок, а в другой попали сражения с противниками и один из боссов.
В обоих роликах синий ёж в свойственной ему манере носится по стенам, буквально летает по разным балкам и ловко разбирается с врагами. Выбрали ключевые геймплейные моменты из видео.
Исследование мира
- Соник двигается относительно быстро. Для ускорения он может прокатиться по перилам или наступить на специальный бустер, коих по всему миру разбросано в достатке.
- На некоторых скалах есть стены из радужного камня, по которым Соник может забежать наверх или вскарабкаться.
- У Соника даже появились навыки акробатики — тут приходят ассоциации о безымянном Принце из «Принца Персии».
- Таким же цветом подсвечивают и более привычные пути, но неизвестно, для чего это надо.
- Помимо золотых колечек Соник собирает и другие предметы. Например, на одной из возвышенностей он нашёл фиолетовые монетки.
- У Соника остался фирменный удар в скученном состоянии после прыжка. В ролике он использует его для прыжков через воздушные шарики.
- В открытом мире много загадок, явно вдохновлённых The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Подобные области с паззлами выделяются с помощью большого щитка с вопросительным знаком.
- В ролике можно заметить нечто красное и округлое. При приближении Соника существо резко отреагировало и даже набросилось на него — судя по всему, это один из местных противников.
- Видите вот это белое нечто спереди? Оно тоже достаточно возбудилось, когда заметило синего ежа. Судя по всему, это ещё один враг.
- Чтобы открыть одну из дверей, Сонику понадобилось развернуть статую в нужную сторону. Можно предположить, что мир построят по принципу метроидвании, и герою предстоит сначала получить определённую способность прежде чем он сможет пройти в новую область.
- Для решения одной из головоломок Соник применил новое умение. Герой начинает начертил круг по линии своего движения. Когда он замкнулся, произошла серия воздушных ударов и огонь потух.
- После прохождения испытания в близлежащей области появились перила для слайдинга, а Соник получил синюю ягоду. Судя по всему, герой будет собирать их для прокачки или другого вида прогресса.
- В следующей головоломке Сонику требовалось пройтись по платформе, состоящей из нескольких рядов блоков. Их нужно закрыть в правильной последовательности. В награду за это испытание герой получил шипастое сердечко.
- Можно предположить, что в случае с ягодой Соник может улучшить какие-то навыки или прокачать скорость бега, а сердце увеличивает количество жизней (если они будут) или поднимает защиту.
- Весь игровой мир буквально под завязку набит золотыми колечками. Из ролика непонятно, для чего именно они нужны во Frontiers.
Сражения
- Во время первой битвы Соник показывает несколько новых приёмов. Теперь, помимо мощного рывка в противника в форме шара, он может сражаться и в воздухе аки Данте из Devil May Cry. В какой-то момент ёж превратился в ярко-синий снаряд, облетел арену и врезался прямо во врага. Его роль, кстати, исполнило непонятное нечто, состоящее из железных сфер. Закончилась битва эффектным добиванием.
- Ещё один новый приём Соника — невероятно быстрая серия залпов в сторону противника. Можно предположить, что на него тратится энергия, которую Соник накапливает за бой или прокачивает за счёт исследования мира.
- Сонику встретился другой тип врага — робот, который прячется под бронёй. Периодически он создаёт из неё железный диск и кидает словно бумеранг. В этот момент камера улетает далеко назад, а герой получает окно для атаки, но нужно всё равно следить за снарядом.
- Огромная башня на скриншоте ниже, судя по всему, один из местных боссов. Чтобы победить его, Соник сначала должен взобраться наверх по лапам и атаковать нечто вроде антенн на верхушке. В этом бою герой использует все навыки, которыми уничтожал врагов поменьше.
SEGA, за что ты ненавидишь Соника?
Автор отрывка: Михаил Шевкун
До первого геймплея у многих были большие надежды на Sonic Frontiers, однако SEGA растоптала их после демонстрации обоих геймплейных отрывков. Причин на самом деле много:
- Ужасный визуальный стиль, где мультяшный Соник бегает по реалистичному окружению, а природа совершенно не сочетается с платформами и рельсами — они вообще просто висят в воздухе. И вот так везде, никакого единого стиля. Будто бы одни делали природу, совершенно другие — здания и платформу, а третьи занимались героями;
- Повторное использование моделей, звуков, анимаций из Sonic Forces;
- Что с музыкой? Абсолютно мимо кассы — скоростной ёж слабо ассоциируется со спокойно классической музыкой. Она подходит для «Зельды», но никак не Соника;
- Плохое техническое исполнение — объекты перед глазами появляются.
В целом создаётся впечатление, будто бы разные элементы игры делали абсолютно разные люди, причём их никто не курировал. Так и получилась эта сборная солянка, где ни один элемент не стыкуется с другим. Но SEGA почему-то решила показать игру в таком виде.
Без шуток, даже старенькая Sonic Adventure 2 сейчас выглядит куда приятнее Sonic Frontires. Один уровень City Escape чего стоит.
Фанаты серии уже воют, чтобы SEGA отложила новинку и чуть ли не начала переделывать её, поскольку в текущем виде она больше напоминает студенческую работу начинающего разработчика на Unreal Engine, нежели крупнобюджетный релиз известного издателя.
Лично я полностью согласен: анонс интриговал — ого, первый Соник в полноценном открытом мире, в первых кадрах ощущалось вдохновение от Breath of the Wild и Shadow of the Colossus, но на деле это какой-то сборник абсолютно невнятных идей, которые не работают.
И визуально это выглядит реально паршиво, и геймплейно вызывает одни вопросы — например, почему Соник двигается настолько неказисто и ему приходится каждые несколько секунд включать буст, который практически моментально пропадает?
Демонстрация геймплея — абсолютный провал. Фанаты вроде бы уже свыклись с тем, что игры про Соника давно стали ширпотребом, но каким-то образом SEGA с упорством умудряется доказывать, что всё ещё есть куда падать. Сейчас Sonic Frontiers выглядит худшей 3D-частью со времён, не знаю, печально известной Sonic 06.
Плохой ориентир для серии.
Конечно, возможно, нам показали какой-то прямо худший отрывок геймплея, а в остальное игре всё на самом деле продумано и замечательно — но история показывает обратное. Если многое смущает на первом показе, то дальше только хуже.
Каждый раз удивляюсь тому, насколько же удачной получилась Sonic Generations — будто бы её сделали абсолютно случайно. Там даже 3D-уровни были превосходными, чего не скажешь о последующих частях.
Релиз Sonic Frontiers состоится в конце 2022 года на ПК и консолях.
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