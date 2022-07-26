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Почему нужно ждать GreedFall 2: The Dying World

GreedFall получилась крутой RPG в духе игр BioWare — вот почему нужно ждать сиквел
Анатолий Лукманов
Почему нужно ждать GreedFall 2: The Dying World
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Spiders каждую свою следующую игру делает куда круче прошлой.

Недавно студия Spiders анонсировала GreedFall 2: The Dying World. Этот анонс оказался несколько удивительным по ряду причин, но сейчас это не так важно. Первая часть оказалась добротной RPG в духе лучших творений BioWare, но и недостатков хватало. На сегодняшний день оригинал, несомненно, можно назвать главной игрой студии.

GreedFall предлагала игрокам уникальный мир со своими правилами и законами, а также неплохую боевую систему и чарующую атмосферу. Проект изрядно пострадал от нехватки бюджета, но во второй части ситуация может стать лучше. Особенно если Spiders действительно поверит в свою игру и доведёт её до ума. Давайте разберёмся, почему всё же стоит ждать GreedFall 2: The Dying World.

GreedFall

GreedFall

1. GreedFall 2 — приквел

Даже если вы не знакомы с GreedFall, то присмотреться к новой части всё же стоит. Нас ожидает приквел, а их прелесть в том, что для полноценного понимания всего происходящего необязательно знать оригинал. История The Dying World развернётся за три года до событий GreedFall и расскажет новую историю, которая, в свою очередь, позволит лучше понять оригинал.

Почему стоит присмотреться к сюжету? Потому что одной из сильных сторон оригинала считается именно история. Она получилась достойной, со своими интересными моментами и интригами. Spiders удалось придумать необычную историю в уникальном сеттинге. Что-то подсказывает, что с новой игрой всё тоже будет неплохо.

GreedFall

GreedFall

Впрочем, перед разработчиками стоит непростая задача. Необходимо выдать хороший (а главное — интересный) сюжет и нетривиально связать The Dying World с оригиналом. Вам же не стоит приводить примеры отличных приквелов? Red Dead Redemption 2 с этой ролью справилась блестяще, пусть справится и новая GreedFall.

2. Сиквел будет лучше

Как всем нам известно, на ошибках учатся. Spiders в этом преуспела — каждая её новая игра заметно лучше предыдущей. А GreedFall определённо стала магнум опусом студии — по крайней мере, пока. Скорее всего, сиквел сделает большой прыжок в качестве — может быть, каким в своё время стала Mass Effect 2.

По трейлеру сложно сказать, чем GreedFall 2 будет отличаться от оригинала. Нам чётко дали понять, что разработчики не растеряли атмосферу и дух, однако других деталей мы попросту не знаем. Но можно быть уверенными в том, что Spiders вновь выдадут отличную RPG, которая точно найдёт свою аудиторию.

Важным элементом оригинальной GreedFall было принятие решений. Отчасти авторы не соврали, ведь в игре действительно нужно было делать выборы, которые к чему-то приводили. Несмотря на это, всё получилось не так, как хотелось, поскольку глобального влияния ваши решения не имели. Однако тут есть одно «но»! Это снова повод научиться на своих ошибках и выдать отличную нелинейную RPG.

3. Харизматичные друзья

В GreedFall были напарники. Исследовать локации и сражаться с противниками можно было в компании приятеля-воина или мага. На удивление компаньоны получились интересными. Они не раздражали, а действительно помогали решать различные проблемы. Но главной их фишкой стали харизма и личные мини-квесты.

У каждого из пяти напарников была собственная история. У кого-то более трагичная, у кого-то более забавная, но все они были живыми. Герои ощущались настоящими, а это в напарниках самое главное. Притом каждый из приятелей давал герою крутые бонусы. Например, легендарное снаряжение или различные баффы на здоровье, атаку и защиту.

Это Сиора. Она была одним из самых интересных и привлекательных героев в GreedFall

Это Сиора. Она была одним из самых интересных и привлекательных героев в GreedFall

Spiders смогла замотивировать игроков заводить напарников и изучать их истории. Сдаётся, что в новой части такого должно быть больше. Больше взаимодействий, больше личных историй и ещё более крутых фишек. Чуть не забыл о главном — с каждым другом в GreedFall можно было завести романтические отношения и даже переспать. Но при этом также можно было ухудшить отношения с напарниками настолько, что они были готовы вас убить.

Что ещё мы знаем про GreedFall 2: The Dying World

Да, в общем-то, почти ничего — разве что нам пообещали не просто переработать боевую систему, но сделать её полностью новой. Бои обещают стать более тактическими.

The Dying World выйдет лишь в 2024 году — свежих новостей нам ещё ждать и ждать, но самое главное, что игре вообще быть. Это довольно камерная RPG, у которой на самом деле немало проблем, но ей удаётся зацепить и порадовать игроков самым важным — интересной историей.

GreedFall

GreedFall

Если вы играли в GreedFall, то расскажите в комментариях о ваших впечатлениях, ведь хорошую игру хочется обсуждать постоянно.

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Заглавное фото: Spiders

Источник: «Чемпионат»

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