Valve, Counter-Strike пора менять — вот 8 советов для преображения шутера

Устали от одинаковых раундов в CS:GO? Каждая катка — словно день сурка, надоедливо мусолящий старую протёртую пластинку? Valve консервативна, но мы — нет, и у нас есть воображение! С помощью него мы изменим шутер, при этом сохранив все главные отличительные черты игры.

Предложенный далее список апдейтов можно рассматривать как лист реформ. Часть из них уже давно откровенно напрашиваются, а другие слишком радикальны для шутера со столь богатой историей и традициями. В любом случае каждый пункт нацелен либо на решение существующей в CS:GO проблемы, либо на улучшение игровых механик.

На просторах сети царит демократия, поэтому вы имеете полное право как поддержать манифест лайком, так и раскритиковать его хейтом в комментах. А уж дядя Гейб сам разберётся, какой вектор развития лучший онлайн-шутер примет в ближайшие годы.

Ограничить закупку AWP и сделать её не такой частой в матчах

Злые террористы бессильны впятером,

Их на ноль умножит снайпер со «слоном».

Смерть будет мгновенна. Только тихий скоуп

Супостат услышит перед пулей в лоб.

AWP — имба. С этим приходится жить. В самом факте существования оружия, которое ваншотит в 99% случаев, нет ничего криминального. Такое есть практически во всех соревновательных шутерах, возьмите хотя бы railgun из серии Quake — самый очевидный побратим авапы. Отличие Counter-Strike в том, что здесь есть экономика и наличие у команды оружия регулируется только деньгами. Если их много, то и вооружение топовое.

Помните рофл от Fnatic, когда шведская команда закупила четыре AWP и встала на спавне? Все, конечно, посмеялись по-доброму, но, чёрт возьми, что это было? Разве такое должно быть допустимо? Помню времена CS 1.6 и прокуренные компьютерные клубы с почасовой оплатой: как правило, тамошний «свод законов» не просто ограничивал закупку AWP, а вообще запрещал её. Нарушителям данного правила приходилось объясняться на улице, нередко с применением кулаков.

Но что можно сделать на большой сцене? Я вижу два варианта. Первый — запретить покупать больше одной снайперской винтовки на команду. Радикальное, но простое решение. Уверен, что реализовать его не составит труда: в коде игры достаточно прописать пару строк с ограничительным условием. Второй — вводить систему классов. Сейчас и без этого роли в команде условно делятся на капитана, люркера, снайпера и поддержку. Так почему бы не ввести их официально? Покупать винтовки с прицелами будет разрешено только снайперам. Сложное решение, на которое Valve вряд ли когда-либо решится. Но спортивным принципам оно не противоречит.

В футболе тоже есть как неявные, так и явные роли. Полевые игроки условно делятся на защиту и нападение, но это не означает, что защитникам запрещено забивать голы, а нападающим — защищать свои ворота. В то же время есть явно выделенная роль вратаря, который обладает уникальными «скиллами».

Любое решение — запрет покупки или введение класса снайпера — повлияют на свободный дух CS:GO, характерный только для него. В этом шутере почти нет правил, за что он многими и любим. Вряд ли дядя Гейб захочет самолично отнять у игроков весомый кусок этой свободы и натравить на себя армию хейтеров, поэтому я расцениваю возможное ограничение AWP как крайне маловероятное.

Увеличить урон от гранат и сделать его весомым

Если после взрыва твоё здоровье ок,

Значит, это был не взрыв, а только лишь хлопок.

Да уж, взрывы осколочных гранат в CS:GO иначе как хлопками и не назовёшь. Для убийства противника потребуется минимум два точных броска — это при условии, что они взорвутся буквально на кончике его носа. Букмекерские конторы даже открывают линии на фраг гранатой, коэффициент на это событие обычно равен примерно 3.5. В реальности же эти метательные снаряды наносят урон, несопоставимый с жизнью уже при детонации на расстоянии нескольких метров. Почему в CS:GO они так слабы?

Дело, конечно, в экономике. Хаешка стоит $ 300, что в два с лишним раза дешевле топового пистолета Desert Eagle и всего на $ 100 дороже бесполезного электрошокера. Значит, и полезность у неё должна быть соответствующая — средняя. Есть несколько советов, как повысить этот показатель в игре.

Самый умный бросок гранаты в мире. И даже прямое попадание не убило двоих игроков Immortals, зато их добил взрыв бомбы

Во-первых, учитывайте наличие бронежилетов у противников. Урон от взрыва будет почти в два раз больше по целям без брони и способен снять у них 98 пунктов здоровья при идеальном броске. Во-вторых, комбинируйте броски с тиммейтами. Это лучше всего работает в самом начале раунда, когда ожидается раш командой противников одной из точек. Закидываете им две-три «гренки» и молниеносно добиваете. В-третьих, научитесь учитывать физику бросков гранат в движении. При стрейфе траектория сильно отклонится от прямолинейной, возможен рикошет и нанесение урона себе или напарникам.

Я изучил статистику многих про-игроков из команд топ-30 HLTV, и понял, что никто из них не набрал за карьеру и 100 фрагов с гранат. При этом некоторые отыграли уже более 5000 раундов. Выходит, что как ударная сила хаешки почти бесполезны, они способны только напугать соперника взрывом. Пардон, хлопком.

Возможность купить шлем отдельно от бронежилета

Не хочешь простудиться — береги голову, носи шапку. Не хочешь получить хедшот — береги голову, надевай каску. Защищать голову жизненно необходимо, ведь ранения бывают в разные части тела, но только сюда они, как правило, смертельные. В CS:GO можно купить бронежилет или бронежилет со шлемом. Но почему нельзя отдельно приобрести шлем? Это что, маркетинговый развод от поставщиков амуниции?

Вопрос стоит особенно остро при игре на высоких рангах. Процент попаданий здесь уже нешуточный, и получить пулю в лоб более вероятно, чем в тело. Если вы смотрите турниры, то наверняка в курсе, какой невероятный аим у про-игроков — их прицел уже заранее направлен туда, где будет голова противника.

Здесь выделяется молодой игрок NAVI Валерий «b1t» Ваховский. В его статистике на каждый фраг в тело приходится два в голову — феноменально.

Играя против Валеры, нет смысла тратить деньги на бронежилет, он всё равно не пригодится. А вот шлем необходим, но купить его можно только за $ 1000 вместе с броником. При этом если за время раунда пострадает только шлем, то на следующей закупке комплекта он будет куплен отдельно, но игрок поймёт это лишь по разнице денег — снимут $ 350 вместо $ 1000. Сложно и неинтуитивно, ведь игрок не видит, какая часть брони повреждена. Персонаж знает, что его ранили, но не знает, куда именно — может быть, в голову, а может, в живот или руку.

Решение проблемы простое. Сделать два слота брони, отдельно жилет и шлем, и нарисовать каждому свою шкалу прочности. Покупка защиты станет понятной и наглядной, ведь чем больше игрок контролирует ситуацию, тем сильнее он вживается в роль, которую наблюдает по ту сторону монитора.

Добавить шприцы в соревновательный режим

Медицинский шприц уже есть в CS:GO — в режимах «Гонка вооружений» и «Запретная зона». Он восполняет 20 единиц здоровья. Механика лечения отлажена, анимирована и прекрасно работает. Кажется, что нет ни одной весомой причины не добавить её в основной режим. Сразу повысилась бы вариативность перестрелок: у команды, получившей люлей, появилась бы возможность отступить, залатать раны и перепланировать действия.

Учитывая, что полный набор брони стоит $ 1000, шприц я бы оценил в $ 800. Он ни в коем случае не должен быть дефолтным закупом, а применяться по большей части на пистолетках, когда шанс остаться раненым, но не убитым, наиболее высок. Чтобы исключить злоупотребление медицинским девайсом, можно поместить его в слот гранат и вызвать контролируемый дефицит.

У процесса лечения есть характерный звук, а значит, противника в нычке легко вычислить и добить. Можно и добавить визуальный эффект применения шприца — затемнение или размытие экрана. Тогда раненым предстоит стать ещё избирательнее и внимательно подгадывать момент, чтобы подлечиться.

Верните в соревновательный режим щит!

Террористы рашат точку и прорвали мид?

Друг, всегда будь наготове и достань свой щит!

Он надёжней, чем напарник, и прочней брони,

Жизнь себе спасёшь, а с нею — все свои скины.

Ещё один девайс, тестируемый Valve в неосновных режимах. В отличие от шприца, история баллистического щита уходит корнями ещё в CS 1.6 — именно там он впервые и появился. В открытом виде у него два режима: для стрельбы и для защиты. Стрелять с щитом, что логично, можно только из пистолета. В защитном режиме полностью закрывает тело спереди, оставляя лишь отверстие для обзора, а значит, и открытую голову. В сложенном виде тоже не бесполезен: находясь за спиной персонажа, частично прикрывает тыл.

Есть чуйка, что щит будет добавлен в соревновательный режим, но непонятно, для кого. По логике — только для спецназа: вряд ли у террористов должен быть доступ к покупке полицейского оборудования (хотя электрошокер у них всё-таки есть). Да и стратегия игры со щитом подразумевает защиту. Получается парадокс: сейчас девайс применяется только на картах с заложниками, где спецназ атакует. Возможно, Valve видит для него именно такое применение. Не пассивное, где щитовик прирос к земле и, спрятавшись, ждёт противников, а активное, где пять резвых ребят мчатся под прикрытием брони и сметают всё на пути.

Давайте вспомним, когда в CS:GO последний раз появлялось новое оружие или девайс. Это был MP5-SD, разместившийся в сменном слоте с MP7. Выгодное и безопасное решение! Пушку добавим, но если кому-то она придётся не по душе — можно обратно вернуть то, что было. И так было с каждым новым оружием: Revolver R8, USP-S, M4A1-S. Может быть, и для вспомогательных девайсов создать сменный слот? Щит мог бы разделить его с бронежилетом. Тогда его никто не купит — скажете вы. Так ведь и револьвер никто в здравом уме не покупает.

Дроп денег с убитых

Экономика в CS:GO такова, что при убийстве из каждого оружия игрок получает определённую сумму денег. Если противника зарезать ножом, в кармане прибавится $ 1500, а если устранить из AWP, то всего $ 100. Эта иерархия поощряет использование непопулярного оружия — дробовиков и пистолетов-пулемётов (не зря их называют «фармилками»). Но если подумать, откуда берутся эти деньги? Получается, что из воздуха, ведь убитый игрок ничего не теряет. Разве не правильнее было бы, чтобы деньги, подобно остальным предметам в игре, можно было и потерять, и найти на поле боя?

После убийства одно из видов оружия и одна граната персонажа вываливаются и могут быть подняты. То же самое предлагаю сделать и с деньгами. Убил из MP9 — из врага дропнулось $ 600. Зарезал — и под ногами лежит пачка в $ 1500. Устранённый оппонент, бедолага, при этом не только теряет пушку, но и кэш. Двойной стимул быть внимательнее!

Конечно, такое изменение напрочь убьёт существующую экономику игры, её придётся изобретать заново. Пересчитывать вознаграждения, штрафы, максимальный банк и стоимость оружия. Менять то, что уже 20 лет не менялось. По революционности дроп денег был бы сравним со смелым апдейтом в CS: Source, когда появились динамические цены на оружие. Это оказалось настолько кринжово и дисбалансно, что продержалось в игре всего неделю. Но за ту самую попытку лично я ставлю Valve огромный плюс. Знаете, эволюция и в природе идёт неравномерно и порой ошибается. Ошибки — неизбежная часть прогресса.

Прицеливание для каждого оружия

Почему попасть так сложно в голову врагу?

Может, будет проще, если целиться смогу?

От бедра стрелять, конечно, я уже привык,

Но хочется, чтоб зумил пушку правый клик.

Примерно с середины нулевых хорошим тоном для FPS стало наличие прицеливания. Странно, что Counter-Strike это вообще никак не коснулось. В игре по-прежнему могут зумить лишь винтовки с оптическим прицелом. Остальное оружие применяется исключительно от бедра. Это, кстати, отличный аргумент в пользу неслабого разброса пуль. Кто стрелял из АК-47 в реальной жизни — поймёт.

Прицеливание неплохо бы вписалось в CS:GO и решало бы сразу три задачи: уменьшение разброса, бесшумное передвижение и небольшой зум для лучшей концентрации. Сейчас первые два пункта достигаются клавишей Shift. А вот третий в игре полностью отсутствует, наличие прицельной мушки на стволах игнорируется. Это позволяет выделить редко используемые винтовки AUG и SG 553: у них зум есть благодаря оптическим прицелам. Кажется, в этом и есть задумка Valve. Но она чисто геймплейная, логики в ней нет.

AUG и SG 553 прицеливают с кратностью 1,5. Для зума по мушке можно было бы ограничиться значением 1,25. Скорость передвижения при зажиме правой кнопки сделать ещё меньше, чем с шифтом, тогда будет достигнут баланс удобства стрельбы и опасности. Технически добавить прицеливание вообще не проблема, такое уже проделывали моддеры и создатели карт. Ещё один плюс — улучшенное ощущение оружия в руках. В CS:GO оно довольно статично, хотя небольшая инерция при поворотах камеры всё же есть. Зум по правой кнопке мыши сделал бы пушки более осязаемыми и управляемыми. Ведь главное в шутере именно это, а не красочные скины.

Апгрейд бомбы

Если бомба установлена, то у команд есть максимум 40 секунд до развязки раунда. При этом спецназ может использовать «легальный чит» — дефьюз-киты, которые ускоряют разминирование. А вот плохим парням повезло меньше, у них никаких дополнительных примочек в арсенале нет. Бомба всегда устанавливается одинаково и даже с одним и тем же кодом, что выглядит мемно.

Разнообразить C4 можно было бы двумя способами. Классический — введение механики трёх разноцветных проводов. Все знают её по многочисленным обезвреживаниям бомб в кино. В этом случае даже нейтрализация всех террористов не гарантировала бы спецназу победу в раунде — с вероятностью 66% взрыв бы всё-таки случался. Слишком нечестно по отношению к хорошим парням. Valve ни за что не будет так делать, ведь CS:GO — это киберспорт, а не лотерея.

Другой способ — придумать штуковину, которая стала бы противовесом дефьюз-китов. Скажем, некую микросхему, затрудняющую процесс дешифровки. Это уже больше похоже на приемлемое решение, да и спортивного принципа равновесия не нарушает.

Считается, что основное преимущество террористов — АК-47. Ни одно оружие в игре не сравнится с калашом по характеристикам. Думаю, что из-за этого фактора любое нововведение в пользу террористов разработчики CS:GO будут обдумывать неоднократно и измерять семь раз прежде, чем отрезать. А значит, и апгрейда бомбы ждать вряд ли стоит.