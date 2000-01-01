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Блогер воссоздал в FIFA 22 драматичную развязку последнего тура чемпионата Англии. Видео
Блогер воссоздал в FIFA 22 драматичную развязку последнего тура чемпионата Англии. Видео
Пользователь @_GOA7_ точь-в-точь скопировал события матча «Манчестер Сити» и «Астон Виллы». 

Оригинал видео — Twitter.

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Феерическая развязка последнего тура АПЛ, скопированная в FIFA 22. Видео
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