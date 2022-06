Русская девочка прогремела на весь мир. 8-летняя Настя заработала 2 млрд рублей за год

В январе американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров на YouTube по итогам минувшего года.

Шестое место заняла семилетняя российская девочка Настя Радзинская, основной канал которой Like Nastya насчитывает более 95 млн подписчиков. А ведь есть ещё вспомогательные Like Nastya Show, Like Nastya ESP, Like Nastya Vlog, Like Nastya и AE Like Nastya PR с аудиторией 20-41 млн человек.

Доход Анастасии составил $ 28 млн по итогам 2021 года – около 2 млрд рублей при пересчёте в начале года.

Как ребёнок из России прогремел на весь мир и пришёл к успеху?

Родители сыграли огромную роль в становлении Насти. Девочке, появившейся на свет в Краснодаре в 2014 году, врачи диагностировали тяжёлую форму ДЦП. Существовала вероятность того, что она не сможет ходить и говорить.

Анна и Юрий Радзинские работали в свадебно-салонном и строительном бизнесах соответственно. Практически все деньги пришлось тратить на лечение дочери. К счастью, все опасения по поводу здоровья уже в прошлом. В два года стало окончательно ясно, что Настя не отстаёт в развитии от своих сверстников.

Родители решили развивать в дочери актёрские способности с ранних лет, что в конечном счёте вылилось в феноменальный коммерческий результат. В 2015 году Анна и Юрий продали свои компании и в январе 2016 года создали канал Like Nastya. Изначально он работал в популярном жанре распаковки игрушек и имел относительно немного подписчиков, но позднее переквалифицировался на показ детских парков развлечений в разных странах. За первые семь месяцев семья посетила шесть стран.

Расходы составляли примерно 1-1,5 млн рублей в месяц, которые семья изначально брала из своих денежных средств. Позже видеоблог стал окупаться. Деньги брались из партнёрской программы YouTube. Доход канала на 2017 год составлял примерно 5 млн рублей в месяц.

На YouTube очень популярны видео с детской рутиной. Сегмент характеризуется наличием большого количества конкурентов, но Настя сумела выделиться на фоне остальных. Девочка быстро завоевала популярность в приложении YouTube Kids. Она подкупала аудиторию своей естественностью, эмоции не выглядели наигранными.

Рост аудитории происходит буквально в геометрической прогрессии. Девочку на улице стали узнавать сверстники. Очень быстро родители приняли решение работать и на зарубежную аудиторию. Они наняли переводчиков, дублировавших реплики в видео на английский язык, чуть позже к ним добавились испанский и арабский.

Канал стал реальным бизнесом. Контент выпускался ежедневно. Был нанят полноценный штат сотрудников, отвечающих за выпуск видео: монтажёры, специалисты по спецэффектам, парикмахеры. В 2017 году семья Радзинских решилась на переезд в США. Родители арендовали дом в Майами, который также выполнял функции студии. Сейчас они уже живут в Лос-Анджелесе – столице мировой киноиндустрии. Дела идут отлично, но всё не так просто, как может показаться со стороны. В этом уверяет мама Насти Анна Радзинская.

Вот все удивляются: ребёнок ничего не делает и зарабатывает миллионы. А ребёнок ведь только актёр. Наш канал — это наша работа от рассвета до заката, это труд огромной команды, без которой ничего бы не было.

В прошлом году Настя заключила контракт с компанией Spotter, продав права на свои старые YouTube-видео. Многие из них собрали сотни миллионов просмотров (рекорд канала составляет 907 млн просмотров). При этом были сохранены права на все новые записи. Кроме того, Настя и её представители расширили бренд девочки, добавив линию мерча и коллекцию NFT-токенов. То есть успех девочки идёт по нарастающей.

В будущем Настя хочет стать бизнесменом или актрисой, но говорить об этом пока рано. В любом случае она не собирается расставаться с YouTube. На платформе ещё многого можно добиться. Например, замахнуться как минимум на топ-3 рейтинга Forbes.

В последнем лидировал Джимми Дональдсон, ведущий аккаунта Mr. Beast, — он заработал $ 54 млн. На втором месте был боец ММА и боксёр Джейк Пол ($ 45 млн), на третьем — Markiplier ($ 38 млн). Настя действительно способна конкурировать с ними, учитывая динамику развития её канала. И ещё раз — ей всего восемь лет.