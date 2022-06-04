Косплей: красавицы из Dragon Age, Street Fighter, Resident Evil и «Ведьмака»

3 июня прошла презентация State of Play, на которой Sony удалось удивить игроков анонсами ремейка Resident Evil 4, шестой частью Street Fighter и многим другим. В честь выставки мы собрали нетривиальные образы, приуроченные к анонсам, а также не забыли и о новой Dragon Age.

А на финал мы оставили нежный сет по Genshin Impact и шикарную коллаборацию «Ведьмака» с «Игрой престолов».

Dragon Age

Недавно BioWare раскрыла название четвёртой части Dragon Age — Dreadwolf. Судя по всему, главным злодеем продолжения станет Солас, известный игрокам по Inquisition. Мы решили вспомнить, пожалуй, один из лучших образов инквизиторши из третьей части в исполнении Dark Incognito. А с идеей и фото ей помогла замечательная Кира Митенкова.

Street Fighter

Фанаты культовой серии Street Fighter наконец дождались — Capcom представила шестую часть во франшизе. Мы решили вспомнить невероятный косплей от kurumirori на Джури. Фото: студия White beetle.

Resident Evil

Аналогичная ситуация произошла с ремейком Resident Evil 4, который также разрабатывает Capcom. Мы же публикуем шикарный образ Джилл Валентайн из третьей части от Алисы Шпигель. В Раккун-Сити вместе с ней побывал фотограф Николай Жаров.

Коллаборация «Игры престолов» и «Ведьмака»

Две самые популярные фэнтези-вселенные современности встретились в большом коллабе от Дениса Лунда, Игоря Кривоногова, Екатерины Семадени и Веры Андреевой. Вы только посмотрите на эту красоту: Лютик опять кого-то соблазняет, а Тирион Ланнистер сводит с ума красавиц своим обаянием. За фото спасибо Milligan Photo.

Genshin Impact

Разбавим нашу подборку очередным образом Марии Давыдовой. В этот раз она перевоплотилась в милую Гань Юй из Genshin Impact. Фото: Анастасия Станкевич.