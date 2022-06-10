Современные сериалы, от которых невозможно оторваться

Качественные сериалы можно смотреть очень долго. В этом заключается их главное преимущество над хорошими фильмами, которые достаточно быстро заканчиваются. От некоторых телешоу в буквальном смысле невозможно оторваться. Представляем подборку лучших современных сериалов. Увлекательные сезоны некоторых из них выходят прямо сейчас, поэтому вы ещё никуда не опоздали.

«Пацаны» (США)

Рейтинг IMDB: 8,7 из 10 (370 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (131 тыс. оценок)

Шоу основано на одноимённой серии комиксов, особенность которых — жестокость и чёрный юмор. Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке создал «Сверхъестественное». Однако новый проект Крипке совсем не похож на стандартный процедурал.

Во вселенной «Пацанов» супергерои — неотъемлемая часть обыденной жизни. Только мало кто из них считается героем в прямом смысле этого слова. «Суперы» тут работают прислужниками крупных частных корпораций. За красивыми костюмами и крутыми псевдонимами кроются подлые и циничные люди, для которых спасение окружающих — далеко не самая приоритетная задача. Куда важнее создать красивую телевизионную картинку и получить высокий рейтинг одобрения общественности.

Молодой парень Хьюи Кэмпбелл (Джек Куэйд) – один из немногих «простых смертных», которому удалось увидеть реальную сущность людей со сверхспособностями. Он объединяется с Билли Бутчером (Карл Урбан) – главой отряда «Пацанов», борющегося с «суперами». Особую опасность для мира представляет величайший супергерой планеты – Хоумлендер (Энтони Старр). Сериал преисполнен сценами насилия, присутствует очень много чёрного юмора. Представлено это всё очень качественно. Любители творчества Квентина Тарантино точно оценят «Пацанов». Да и массовая аудитория тоже, при условии нормального отношения к эстетизации насилия на экране.

Третий сезон шоу стартовал в начале июня. Amazon для большей интриги решил не выпускать все серии сразу. Вышло три первых эпизода. Остальные будут подаваться дозированно по одному в неделю.

«Очень странные дела» (США)

Рейтинг IMDB: 8,7 (1 млн оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 (332 тыс. оценок)

В индустрии телесериалов очень плохи дела с добротными хоррорами. На ум приходят разве что «Твин Пикс» из 1990-х, а также «Американская история ужасов» и «Тьма» из 2010-х. «Очень странные дела» достойно дополняют эту компанию.

Братья Дафферы создали один их самых просматриваемых проектов Netflix. Действие «Очень странных дел» разворачивается в вымышленном городке Хоукинс, штат Индиана, в начале 1980-х годов. В четвёртом сезоне события также периодически переносятся в СССР. Главные роли исполняют как состоявшиеся звёзды (Вайнона Райдер), так и восходящие (Милли Бобби Браун). Финал каждого сезона «Очень странных дел» выполнен на высшем уровне – именно так и подобает мощным ужастикам.

Сейчас идёт четвёртый сезон шоу. Netflix использовал уже ставшую традиционной методику. В конце мая выпустили семь серий, а два финальных эпизода выйдут 1 июля.

«Острые козырьки» (Великобритания)

Рейтинг IMDB: 8,8 (491 тыс. просмотров)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,4 (313 тыс. просмотров)

Британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого столетия. Семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных банд послевоенного периода. Фирменной чертой гангстеров, промышлявших грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия. Это очень сжатое и упрощённое описание сюжета. На самом деле, «Острые козырьки» — многогранная драма с прекрасной актёрской игрой.

Главный герой Томми Шелби (Киллиан Мёрфи) – тот, благодаря кому семья стала значимой в криминальном мире. Чрезвычайно харизматичный персонаж, который стягивает на себя львиную долю внимания, Но не всю. Полли Грей (Хэлен Маккрори), Артур Шелби (Пол Андерсон), Грейс Бёрджесс (Аннабель Уоллис), Честер Кэмпбелл (Сэм Нилл), Альфи Соломонс (Том Харди), Лука Чангретта (Эдриан Броуди), Аберама Голд (Эйдан Гиллен), Освальд Мосли (Сэм Клафлин) – второстепенные герои, которые мало кого оставят равнодушными. Нравятся хорошая актёрская игра и цепляющая драма – «Острые козырьки» обязательны к просмотру.

Сериал формально завершился в апреле этого года на шестом сезоне. Но это не конец истории «Острых козырьков». Финалом станет полнометражный фильм — но деталей о нём пока мало.

«Мандалорец» (США)

Рейтинг IMDB: 8,7 (430 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8 (201 тыс. оценок)

Действие сериала разворачивается через пять лет после событий фильма «Звёздные войны: Возвращение джедая». Галактическая империя пала, но Первый Орден ещё не появился. В центре сюжета — одинокий мандалорец-наёмник, который выживает на краю обитаемой галактики, где не действуют законы Новой Республики.

Главную роль исполнил Педро Паскаль, известный по другим нашумевшим сериалам — «Игра престолов» и «Нарко». Любителям «Звёздных войн» смотреть однозначно. Остальным киноманам не будет лишним как минимум ознакомиться и сложить своё представление о популярном проекте.

«Ведьмак» (США)

Рейтинг IMDB: 8,2 (468 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,3 (324 тыс. оценок)

Геральт из Ривии — ведьмак, занимающийся истреблением чудовищ. Главный герой в исполнении Генри Кавилла перебивается от заказа к заказу, чтобы выжить. При этом персонаж живёт в мире, где монстров практически не осталось, а настоящими чудовищами стали люди со своими пороками.

Шоу основано на серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского. Студия CD Project RED позже сделала трилогию видеоигр о ведьмаке в продолжение основного сюжета саги. Сериал в большей степени основан на оригинальных романах Сапковского, который помогает создателям шоу в качестве консультанта. Любители фэнтези не должны проходить мимо. Netflix продлил «Ведьмака» на третий сезон ещё до премьеры второго, которая состоялась 17 декабря 2021 года.

«Мир Дикого Запада»

Рейтинг IMDB: 8,6 (477 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,96 (171 тыс. оценок)

Мир Дикого Запада — один из шести тематических интерактивных парков корпорации Delos. Толстосумы со всей планеты приезжают туда, чтобы поучаствовать в дуэлях, поохотиться за преступниками или ограбить поезд. Парк населяют андроиды, которые выглядят как люди, но ведут себя как персонажи видеоигры. Они запрограммированы играть свои роли и исполнять желания гостей Мира Дикого Запада. Память роботов стирается, но что если в системе будут сбои?

«Мир Дикого Запада» — ремейк одноимённого фильма Майкла Крайтона. Адаптацией руководили Джонатан Нолан (соавтор сценариев «Престижа» и «Тёмного рыцаря») и Лиза Джой. В роли продюсера выступил знаменитый Джей Джей Абрамс. Первый сезон стоил HBO $ 100 млн. Бюджет второго точно неизвестен, но сумма явно не меньше. Есть информация, что первый эпизод обошёлся в колоссальные $ 25 млн.

Проект характеризуется обилием звёзд кино: Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джеффри Райт, Эван Рэйчел Вуд, Джеймс Марсден, Венсан Кассель, Аарон Пол, Тэнди Ньютон, Тесса Томпсон и другие. Четвёртый сезон стартует 27 июня.

«Американская история ужасов» (США)

Рейтинг IMDB: 8 (308 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,94 (185 тыс. оценок)

Сериал-долгожитель. Осенью прошлого года вышел 10-й сезон, и это далеко не предел. Это антология, то есть у каждого из сезонов своя собственная история — дом с призраками, жуткая психлечебница, шабаш ведьм, передвижной цирк и так далее. Одни и те же актёры исполняют разные роли.

Сара Полсон, Джессика Лэнг, Эван Питерс, Лили Рэйб, Финн Уиттрок, Эмма Робертс, Анджела Бассетт, Кэти Бэйтс и другие звёзды шикарно перевоплощаются в противоположных по типажу персонажей. Жуткая и цепляющая заставка придаёт шоу дополнительный колорит. «Американская история ужасов» должна понравиться не только любителям хорроров, но и всем киноманам. Каст на экране непревзойдённо выполняет свою работу.

«Лучше звоните Солу» (США)

Рейтинг IMDB: 8,8 (417 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2 (91 тыс. оценок)

Приквел сериала «Во все тяжкие» — одного из самых успешных телепроектов в истории. Рассказ о жизни Сола Гудмана за шесть лет до событий оригинального шоу. Созданием обоих проектов занимался Винс Гиллиган, так что авторский стиль из «Во все тяжкие» сохраняется.

В «Лучше звоните Солу» засветились не только Сол Гудман (он же Джеймс Макгилл), но и хорошо знакомые фанатам «Во все тяжкие» Майк Эрмантраут и Густаво Фринг. Главные персонажи оригинала Уолтер Уайт и Джесси Пинкман появятся в шестом сезоне, вторая половина которого стартует 11 июля.

«Миллиарды» (США)

Рейтинг IMDB: 8,4 (92 тыс. просмотров)

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,27 (79 тыс. просмотров)

Сериал о мире больших денег. Главный герой Бобби Аксельрод (Дэмиан Льюис) — амбициозный миллиардер, который сколотил своё состояние не совсем чистыми способами. Ему противостоит беспощадный прокурор Чарльз «Чак» Родс (Пол Джаматти), который пытается упечь богача за решётку. Динамичное шоу с яркими персонажами и отличной актёрской игрой.

В апреле завершился шестой сезон «Миллиардов», в котором произошёл нетипичный манёвр для сериалов – смена главного героя. Дэмиан Льюис из-за смерти жены Хелен Маккрори не смог продолжать съемки. Основным персонажем стал ещё один циничный толстосум Майк Принс в исполнении Кори Столла. Не всем эта замена пришлась по душе, но «Миллиарды» всё равно до сих пор представляют собой достаточно увлекательное зрелище.

«Игра в кальмара» (Южная Корея)

Рейтинг IMDB: 8 (419 тыс. оценок)

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,533 (175 тыс. оценок)

Пожалуй, каждый слышал об «Игре в кальмара». Южнокорейский сериал сразу после выхода в сентябре 2021 года стал самым популярным проектом в истории Netflix.

Оценки пользователей IMDB и Кинопоиска не такие уж высокие как для телешоу. Сериал об игре на выживание нельзя назвать идеальным с точки зрения сценария, но всё-таки шумиха вокруг проекта была запредельной. Проект «на любителя», однако смотреть за происходящим на экране точно нескучно.