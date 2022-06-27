Соскучились по «Ведьмаку»? Собрали лучшие игры в ожидании The Witcher 4

Где можно сражаться с монстрами, следить за закрученными сюжетами и строить интриги с персонажами.

«Ведьмак» уже покорил планету. По мотивам вселенной выходит сверхуспешный сериал на Netflix, тонны самого разного мерча, кулинарная книга и бог знает что ещё. Но мы любим его не столько за это, сколько за шикарные игры от поляков из CD Projekt RED.

Последняя часть, если мы не трогаем карточный Гвинт, вышла уже семь лет назад, до безымянного сиквела ещё несколько лет, а играть-то хочется!

Выбрали 10 лучших игр, которые могут помочь хотя бы немного утолить голод от ведьмачьих приключений. Если вы уже прошли их, то поделитесь в комментариях другими играми в схожем духе.

Assassin's Creed: Origins, Odyssey, Valhalla

У Assassin's Creed нестандартный путь, на котором сделан резкий поворот в 2017 году. Теперь это не просто экшены в открытом мире, а частично и ролевые игры. В них есть буквально всё, что нужно хорошей RPG: персонажи разной степени харизматичности, диалоги, дополнительные задания, собирательство, прокачка, масштабная карта с вопросительными знаками и так далее.

Последняя трилогия, а именно древнеегипетские «Истоки», древнегреческая «Одиссея» и викингская «Вальгалла», как раз создавалась под вдохновением от «Ведьмака 3». Причём у каждой части свои особенности: у первой очень красивый мир, у второй — неплохие сюжетные задания, а у третьей — нетривиальные квесты.

Если соскучились по «Дикой Охоте», то выбирайте любую по вкусу, исходя именно из сеттинга.

«Призрак Цусимы»

Ghost of Tsushima вышла исключительно для консолей PlayStation, но мы ведь знаем о современном тренде Sony переносить свои игры на компьютеры, поэтому бояре тоже рано или поздно смогут насладиться самурайским экшеном. Не исключено, что его порт разрабатывают прямо сейчас, просто пока что его рано анонсировать. И это очень круто, потому что «Призрак Цусимы» — реально крутая и очень живописная игра, затягивающая не на шутку.

Представьте себе полный захватчиков остров, а единственный его защитник — вы в роли самурая. И на экране нет ничего, только эстетика и чистое удовольствие от местных видов. Вместо надоедливых индикаторов и указателей авторы игры создали отдельную механику для плавного и интуитивного изучения мира. А когда дело доходит до боёв, то нашему самураю просто нет равных.

Если смотреть на «Призрака» в разрезе, то это такая облегчённая версия третьего «Ведьмака» с посыпкой из старых Assassin's Creed. Паркур быстрый и ненавязчивый, собирательство сведено к нажатию одной кнопки, нет огромного числа предметов или видов оружия, все задания часто сводятся к наблюдению, битвам или захватам. Зато те же сражения выполнены на твёрдую «десятку», без каких-либо преувеличений. Махать катаной в Ghost of Tsushima — отдельный вид удовольствия.

GreedFall

Команда Spiders очень любит творчество BioWare, поэтому неудивительно, что одна из её игр очень похожа на ту же Mass Effect. Это ролевая игра в открытом мире с большим числом персонажей, уникальными ситуациями и отличными боями с боссами, при этом она не забывает о своих корнях и предлагает увлекательное приключение. Как раз то, что обычно предлагала та, «старая BioWare».

С «Ведьмаком» игру роднят те же системы и механики, которые есть в любой игре в этом списке. Здесь можно и нужно прокачиваться, собирать себе билд из десятков разных предметов и выполнять квесты. И очень хорошо то, что чуть ли не каждое задание можно пройти несколькими способами — это вам объяснят ещё в прологе.

Кстати, совсем недавно Spiders анонсировала вторую часть. О ней пока известно примерно ничего, поэтому остаётся только ждать, но очень хорошо, что команда решила развивать франшизу. Мы ведь помним, что и «Ведьмак» начинался с малого.

Middle-earth: Shadow of War

Если говорить об экшенах в открытом мире, то всем им явно не хватало какой-то дополнительной цепляющей механики. И это очень изящно обошли создатели F.E.A.R. из студии Monolith, когда создавали Middle-earth: Shadow of Mordor.

В ней появилась система «Немезида», из-за которой степень погружения достигла нового уровня. Теперь каждый встреченный враг может превратиться в настоящую личность, которая имеет собственные сильные и слабые стороны. Более того, характер героя буквально формируется из-за действий героя.

Сбежали с боя? При следующей встрече вас назовут трусом. Отравили? В следующий раз противник припомнит это и уже будет готов. Даже в первой части разнообразия хватало, но в продолжении Shadow of War эта механика вышла на абсолютно новый уровень.

С «Ведьмаком» дилогию роднят сражения и мрачный сеттинг.

Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West

Ох, Элой, хоть на край света за тобой пойду! Этот очаровательный экшен в открытом мире не похож ни на один другой, а всё благодаря крайне необычному сеттингу. Доисторический мир, где человечество живёт на остатках некогда великой цивилизации (которую само же и погубило), а по Земле ходят механизированные динозавры. Просто вау, Guerrilla Games.

Во всём остальном это просто отличная дилогия, где есть цельная и качественная история, множество забавных отсылок на некогда великое человечество и его быт, а также невероятной красоты противники. Ещё раз, это огромные железные динозавры! А во второй части их популяция значительно расширилась, что вызывает ещё больший восторг.

Horizon Zero Dawn уже давно доступна на ПК, и если вы по каким-то причинам пропустили её, то сейчас — лучший шанс наверстать упущенное. А вот для продолжения, Forbidden West, сейчас придётся обзавестись актуальной консолью Sony. Но поверьте, она стоит того. Таких игр вы ещё не видели.

The Elder Scrolls 5: Skyrim

Легендарный «Скайрим» хорош даже сейчас, в 2022 году. И в эту игру стоит играть с осторожностью, поскольку она может затянуть с головой и превратиться для вас в новый дом. Здесь есть всё, за что мы любим ролевые игры и игры в принципе. Уже не буду мусолить про прокачку, разнообразие квестов и игровых активностей — вы про них и сами знаете.

В Skyrim важно другое: она словно погружает вас в транс и даёт возможность наслаждаться собой без каких-либо ограничений. Её мир под завязку набит контентом, тайнами и секретами, которые очень интересно изучать. Так было 11 лет назад, это же осталось в ней и сейчас.

Dragon Age Inquisition

У «Инквизиции» крайне трудная судьба. Все знают о проблемах в разработке, о сложностях с движком, о неряшливости BioWare, когда даже её фирменная «магия» не помогла. Однако многие почему-то забывают, что это чуть ли не эталонная сюжетная RPG.

Мы не преувеличиваем, когда говорим такое. Основная сюжетная кампания Dragon Age 3 — эталон. Мало какая RPG может похвастаться такой драмой, душевностью и эпичностью. Хоть «Ведьмак 3» и «Инквизиция» крайне разные игры, но именно по этому пункту они так близки.

У Dragon Age 3 масса проблем: боевая система оставляет желать лучшего, пустой открытый мир просто бесит, а обязательный гринд попросту раздражает. Но в лучшие моменты «Инквизиция» может даже заставить всплакнуть. А это уже большое и важное достижение.

Kingdom Come: Deliverance

Наиболее близкая и одновременно далёкая от «Ведьмака» игра в нашем списке. Рядом с ней приключения Геральта кажутся всего лишь детской забавой, настолько Deliverance проверяет вас на прочность. Это достаточно тяжёлая игра, в которой очень много механик завязано на реализме и серьёзности.

Даже местная боевая система далеко не такая простая, как кажется на первый взгляд. А на высоких уровнях сложности ваш герой может умереть буквально от каждого чиха. Но именно за это мы и любим Kingdom Come — за её невероятную сложность и тот эффект погружения, который достигается в первые же минуты.

Общие же у двух RPG — корни: это славянские игры, что видится буквально с первого взгляда. Тем не менее обратить внимание на чешскую ролёвку обязательно стоит. На первый взгляд, она может показаться скорее симулятором жизни в средневековье, однако в первую очередь это отлично прописанная сюжетная RPG.