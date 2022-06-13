Поиграли в The Guild 3 — это как The Sims, но в Средневековье

Уже в далёком 2002 году вышла «Европа 1400. Гильдия» — симулятор жизни, который очень умело сочетал в себе нотки экономических стратегий и культовой серии The Sims. Там игрок проживал жизнь в Средневековье: получал профессию, зарабатывал на хлеб, плёл интриги, заводил потомство и расширял свою династию. Проект стал культовым в определённых кругах за счёт переплетений жанров и до сих пор ценится любителями стратегий.

Спустя четыре года, уже в 2006-м, студия 4HEAD Studios выпустила продолжение — The Guild 2. Проект получил смешанные отзывы. Пресса и геймеры сошлись во мнении, что сиквел хуже оригинала из-за некоторых урезанных механик, недостатка ролевых элементов и слишком низкого игрового темпа. К тому же проект страдал от множества багов, которые так и не исправили. Серия отправилась в небытие и пролежала там больше 10 лет.

26 сентября 2017 года THQ Nordic выпустила в ранний доступ The Guild 3, которая должна была стать идейным наследником оригинальной игры. Спустя почти пять лет игра наконец выходит в релиз — мы уже поиграли в проект и готовы поделиться своим мнением о том, что удалось, а что не получилось.

Средневековье во всей красе

«Гильдия 3» осталась верна корням: мы всё так же стартуем в 1400 году и «проживаем» за династию 117 лет. Персонажа можно создать в скудном внутриигровом редакторе, однако на уникальность рассчитывать не приходится: игроку предоставляется три типа телосложения, по восемь лиц и видов одежды. Настроить можно и стартовые характеристики: как в какой-нибудь RPG можно распределить силу, ловкость, мудрость, внимание и харизму.

Персонажу можно выбрать специализацию, однако её по желанию можно изменить в процессе игры. Всего их 12: от разбойника до цирюльника — и в теории именно они должны сильнее всего влиять на геймплей, однако этого не происходит. Начальный игровой процесс всегда сводится к постройке своего первого экономического здания в зависимости от профессии, найму рабочих и производству товаров с оказанием услуг.

Потихоньку добываются первые деньги, бизнес расширяется, новые дома строятся. Изначально персонаж начинает с роли крепостного крестьянина, однако за денежку он дорастает до барона и даже эрцгерцога. Для этого необходимы не только деньги, но и влияние: оно зарабатывается путём каких-либо достижений, брачных союзов и других поступков, к которым положительно отнесётся средневековое общество.

Раз уж мы в Тёмных веках, The Guild 3 позволяет отыгрывать настоящего злодея. Захотел напасть на персонажа из другой династии? Пожалуйста. После этого упало влияние? Войдите в городской совет и законодательно легализуйте побои. Таким образом, можно создать настоящее царство бесправия, но для этого придётся до расти до самых верхов власти.

Как и в случае со многими песочницами, у The Guild 3 нет какой-либо цели. Конечно, вы можете стать правителем земель или сокрушить все остальные династии военным путём. А можно прожить всю жизнь работягой-фермером, который зарабатывает деньги и славу честным трудом.

Окно производства товаров в The Guild 3. Ничего не понятно? Что ж, привыкайте

Без амбиций

К сожалению, за маской удачной смеси RPG и стратегии скрывается невзрачная копия Crusader Kings, действие которой перенесли в небольшой европейский городок и заметно снизили уровень сложности. Если в стратегии от Paradox куча интриг, множество ролевых элементов, влияющих на игру, и высокая степень погружения, то The Guild 3 подобным похвастаться попросту не может.

Практически все небольшие цели, которые ставят перед собой игроки, даже слишком легко достижимы. Захотели вступить в брак будучи бедняком у корыта? Выбрали одну из девушек, пообщались, подарили цветы, предложили брак, поженились, родили детей. Всё, ваша династия продлена.

Средневековый пикап выглядит как-то так

Нужно больше денег и влияния? Строите экономические здания, нанимаете рабочих, прокачиваете здание, зарабатываете монетки, улучшаете свой статус в обществе, получая тем самым больше денег и влияния. В этом практически нет никакого челленджа — достаточно сделать несколько нехитрых действий, а затем выставить максимальную скорость игры. Несколько внутриигровых лет — и вот вы уже богатый землевладелец.

Такая же ситуация со вступлениями в городской совет. Сначала вы ждёте, когда состоятся следующие выборы, затем подаёте заявку, и становитесь одним из тех, кто может принимать важные политические решения. В самом управлении жизнью горожан при этом нет никакой глубины, дебатов и прочего: всё очень схематично и происходит буквально по нажатию одной кнопки.

Ситуацию усугубляет очень тяжёлый для понимания интерфейс, особенно в подменю различных зданий. Очень часто вообще непонятно, в какие дебри тебя приведёт та или иная кнопка. Уже выбранные категории помечаются еле заметным свечением, а переходы на другие вкладки не выделяются специальным размером или цветом. Поэтому первые несколько часов в «Гильдии 3» вызывают максимальное отторжение, и здесь поможет только обращение к детальной справке, доступной в любой момент. Впрочем, даже в ней перечислено далеко не всё.

В The Guild 3 довольно проработанные интерьеры

В целом The Guild 3 сложно назвать идеальным симулятором жизни в средневековье. Для этого игре не хватает глубины: механики здесь чрезмерно простые, а способов взаимодействия с окружающим миром не так уж и много. Стратегическая часть тоже хромает: для успешного обогащения достаточно построить несколько экономических зданий и мирно ждать пополнения кошелька.

С другой стороны — подобные проекты встречаются довольно редко, так что если вы фанат эпохи и готовы мириться с кучей недостатков, то «Гильдия 3» подарит вам десятки часов увлекательной игры.

Понравилось

Воссозданная атмосфера средневековых будней

Множество разных профессий

Проработанные интерьеры почти во всех зданиях

Не понравилось