Прямая трансляция конференции Xbox — LIVE
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Через несколько часов пройдёт главное игровое шоу лета.
Через пару часов Microsoft начнёт свою игровую конференцию — Xbox & Bethesda Showcase. В течение 95 минут корпорация обещает стрелять громкими анонсами, а большинство игр с мероприятия ещё и попадут в подписку Xbox Game Pass.
Главной звездой станет Starfield — новая ролевая игра от команды Skyrim и Fallout 4. Мы уже по традиции будем вести прямой эфир — следить за мероприятием можно прямо тут. Если же вы хотите узнать всё главное, то сохраняйте пост в закладки и приходите уже после окончания шоу!
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