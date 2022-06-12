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Xbox Bethesda Showcase 12 июня 2022 — прямая трансляция презентации от Microsoft

Прямая трансляция конференции Xbox — LIVE
Михаил Шевкун
Текстовая трансляция шоу Xbox — LIVE
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Через несколько часов пройдёт главное игровое шоу лета.

Через пару часов Microsoft начнёт свою игровую конференцию — Xbox & Bethesda Showcase. В течение 95 минут корпорация обещает стрелять громкими анонсами, а большинство игр с мероприятия ещё и попадут в подписку Xbox Game Pass.

Главной звездой станет Starfield — новая ролевая игра от команды Skyrim и Fallout 4. Мы уже по традиции будем вести прямой эфир — следить за мероприятием можно прямо тут. Если же вы хотите узнать всё главное, то сохраняйте пост в закладки и приходите уже после окончания шоу!

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Теги Чемп.Play Игры Xbox Bethesda Starfield •••

Заглавное фото: Microsoft

Источник: «Чемпионат»

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