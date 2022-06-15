Где прогресс, Тодд? Создателям Starfield ещё предстоит ответить на важные вопросы

12 июня на презентации Xbox и Bethesda Тодд Говард наконец-то показал геймплей Starfield — долгожданной космической RPG от создателей «Скайрима» и Fallout 4. Несмотря на довольно внушительный хронометраж, презентация оставила много вопросов не только у фанатов, но и внутри редакции.

В этом материале мы собрали шесть вопросов, на которые ещё нет ответа. Если у вас они тоже есть, а мы их не упомянули, то пишите их в комментарии.

Почему стрельба стала хуже, чем была в Fallout 4?

Одной из главных претензий к показу Starfield стала механика стрельбы. Судя по видео, как минимум у винтовки и дробовика отсутствует эффект от выстрелов — оружие как-то слишком вяло реагирует на нажатие курка. Ситуацию усугубили враги, которые активно впитывают урон — как будто они совершенно не чувствуют того, что в них всаживают десятки пуль.

Подобную претензию фанаты высказывали ещё к далёким Fallout 3 и New Vegas, однако в четвёрке стрельбу подтянули на очень достойный уровень. Проект действительно можно было назвать неплохим шутером, чего пока не скажешь о Starfield. Куда же делись все наработки?

Конечно, не стоит забывать про сеттинг — в далёком будущем оружие ведёт себя иначе, и защита от него может быть куда эффективнее, однако чисто визуально сейчас стрельба кажется очень слабой.

Как в игре реализована система диалогов?

Каким-то образом авторы умудрились ничего не рассказать о диалогах в, напомним, ролевой игре. Да, нам снова показали говорящие головы из TES 4: Oblivion, но при этом даже не дали взглянуть на возможные варианты ответов в том или ином разговоре — как вообще выглядит интерфейс.

Хотя на огненной презентации Fallout 4 шесть лет назад этому посвятили немалую часть конференции. Возможно, создатели ещё дорабатывают систему или же не уверены, в какую сторону пойдут — вернутся к списку вариантов из старых игр или продолжат развивать кольцо из Fallout 4.

Bethesda уже подтвердила, что главный герой космической RPG будет немым. В теории это развяжет авторам руки — они смогут продумывать множество диалоговых опций без необходимости озвучивать массу вариантов. Однако как их реализуют — большой и, после Fallout 4, очень тревожный вопрос.

Будут ли в игре разумные инопланетяне?

На презентации главный герой общается, сражается и как-то взаимодействует только с людьми и различной космической живностью. При этом каких-либо намёков на разумную жизнь разработчики не оставили, хоть и показали лишь начало игры.

А если разумная жизнь всё же появится в игре, то это будут говорящие гуманоиды в стиле Mass Effect? Или, возможно, что-то необъяснимое в духе «Прибытия» Дэни Вильнёва? Или даже нечто трансцендентное, как в «Космической Одиссее 2001 года» Стэнли Кубрика?

Представьте себе такой вариант: инопланетяне будут обычными гуманоидами, которые живут в поселениях — прямо как люди. Проходя мимо вас, каждый из них будет рассказывать вам случайную историю из своей жизни. Пожалуй, подобное «скайримное» нутро Starfield могут не принять даже фанаты.

Как реализованы космические полёты?

Одним из самых впечатляющих моментов показа стали космические корабли и всё связанное с ними. Bethesda показали кастомизацию, постройку и сражения звездолётов, но не упомянули реализацию полётов.

Rак авторы реализуют топливную систему? Нужно ли будет заправляться, возможно, добывать это самое топливо? Какую роль на корабле сыграют члены команды? Будет ли вообще корабль чем-то большим, чем возможность летать от планеты к планете да изредка постреливать? Вопросов очень и очень много, но ответов придётся подождать.

При этом часть ответов мы уже получили: к сожалению, садиться и взлетать с планет в стиле No Man's Sky не получится. Да, игроки смогут выбирать, куда приземляться, однако лично руководить этим процессом не позволят. Тодд Говард считает, что такая возможность будет лишней. Возможно, для её реализации потребуется несоизмеримо много усилий.

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К чему такой гигантизм?

В самом конце презентации Тодд Говард заявил, что в Starfield будет более 1000 планет, причём на каждую можно приземлиться и исследовать. Конечно же, за создание подавляющего большинства этих миров стоит благодарить процедурную генерацию — вручную сделать столько планет сейчас попросту невозможно.

В целом это означает, что надеяться на невероятную проработку не приходится: скорее всего, почти все планеты будут напоминать друг друга в плане флоры и фауны, местности и квестов. Примерно как одинаковые пещеры в «Скайриме», только уже в масштабах галактики. А помните планеты в первом Mass Effect?

А Престон Гарви снится в кошмарах геймерам с его бесконечными просьбами помочь какому-нибудь поселению.

Не совсем понятно, зачем команда погналась за подобным масштабом. Ведь лучше вручную сделать хотя бы 25-40 планет, чем создать тысячу абсолютно одинаковых. Хотя кому-то масштаб кажется важнее проработки. А как считаете вы?

При этом Тодд Говард уже подтвердил, что на прохождение основной сюжетной линии уйдёт от 30 до 40 часов. На самом деле, вполне скромно, но надо понимать, что это лишь главный квест. Вдобавок обещают сделать так, чтобы всегда было понятно, где интересный и вручную созданный контент, а где — нет.

Что с технической частью?

Игры Bethesda Game Studios абсолютно всегда страдали от технических проблем — багов и плохой работы, особенно на консолях. И первый геймплей Starfield не показал ничего нового по этой части.

Мало того что космическую RPG зачем-то показывали при 30 кадрах в секунду (это были кадры с Xbox Series X?), так и они постоянно опускались ниже, особенно во время сражений — будь то бои в закрытых локациях или на свежем воздухе.

Нам понятно желание показать игру на самой мощной и современной консоли — но если она в текущем виде там попросту плохо работает, может, стоило всё же показывать версию для ПК? А если это компьютерная версия, то вообще страшно представить, в каком состоянии сейчас игра.

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Starfield выйдет в первой половине 2023 года на Xbox Series и ПК. Хочется надеяться, что древний движок Creation Engine не станет костылём для разработчиков и они смогут выпустить достойную космическую RPG, а после релиза мы будем с улыбкой вспоминать этот материал.