Главные игры с E3 2022 и Summer Game Fest

Самые большие летние мероприятия уже закончились, поэтому самое время подвести промежуточные итоги. Что за последние пару недель разработчики успели показать, за какими релизами мы в ближайшее время будем следить и во что вообще будем вскоре играть?

Летние шоу в этом году получились скромными, однако значимые проекты так или иначе попадались. О них и поговорим. Затронем лишь те, которые либо недавно представили, либо раскрыли какие-то важные детали. Игр вроде S.T.A.L.K.E.R. 2 тут не будет.

Ремейк Resident Evil 4

Дата выхода: 23 марта.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Capcom продолжает воссоздавать классические Resident Evil, и уже пришло время четвёртой части. Как и в случае со второй и третьей частями, нас ждёт полностью новая игра, которая лишь вдохновляется оригиналом 2005 года. Сюжет расширят, геймплей осовременят, а атмосферу масштабно пересмотрят.

К примеру, Леон прибывает в испанскую деревушку настолько ранним утром, что солнце ещё не успело взойти. Первый дом с мучачо находится в какой-то лесной глуши, да и сами местные деревенщины выглядят куда более устрашающе. По первым кадрам уже видно, насколько мрачнее станет ремейк.

Разработчики явно хотят сделать более реалистичную игру, которая больше напоминает ремейк Resident Evil 2. Что из этого получится узнаем 23 марта 2023 года на PS5, Xbox Series и ПК.

The Callisto Protocol

Дата выхода: 2 декабря.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Игра Глена Скофилда с первого трейлера привлекала внимание, однако только сейчас мы понимаем, что нас ждёт в декабре — новая Dead Space. Без шуток, проект автора «Мёртвого космоса» особо и не пытается скрывать свои корни, а скорее, даже наоборот, напирает на них.

Разница между двумя играми всё же существует: The Callisto Protocol куда более медленная и «увесистая», противники слабо напоминают некроморфов, а оружие куда ближе к более привычным «земным» аналогам. Вдобавок Скофилд явно пытается сделать что-то интересное с боями вблизи — для этого ввели электрическую дубинку и увороты.

А об остальном мы уже узнаем после того, как поиграем.

Forza Motorsport (2023)

Дата выхода: весна 2023 года.

Платформы: ПК, Xbox Series.

Когда-то Forza Motorsport задумывалась в качестве конкурента Gran Turismo от Sony — хардкорный автосимулятор со множеством машин, трасс и нюансов в физике поведения автомобилей. К релизу пятой части серия стала по-настоящему популярной гонкой, а рассказывать о культовых тачках приглашали даже любимое трио из Top Gear и The Grand Tour— Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя.

С тех пор пальму первенства неожиданно перехватила аркадная и весёлая Forza Horizon с более простой физикой, кучей наград и атмосферой праздника. Про Forza Motorsport забыли на целых пять лет, однако серия возвращается, пожалуй, с самой амбициозной игрой во франшизе.

В перезапуске появятся смена дня и ночи на всех треках, рейтрейсинг в геймплее и реалистичная система повреждений, а трассы воссоздадут с помощью 3D-сканирования и фотограмметрии. Авторы не забыли и про физику: температура воздуха будет влиять на поведение автомобиля, а механика вождения стала в 48 раз детальнее, чем раньше.

Нас ждёт достойный конкурент Gran Turismo 7, а у Microsoft есть все шансы перехватить лидерство в давно устоявшемся жанре.

The Last of Us: Part 1

Дата выхода: 2 сентября.

Платформы: PS5 (позже на ПК).

Вряд ли многие по-настоящему хотели увидеть ремейк игры 9-летней давности, однако если какой хит и заслуживает подобной чести, то это The Last of Us. И причины тут не совсем очевидные.

У первой части достаточно много проблем именно по части геймплея — тут и одноклеточный стелс, и примитивные сражения. Однако в сиквеле конкретно эти аспекты масштабно доработали, сделав игру невероятно интересной только за счёт игрового процесса. И именно это планируют внедрить в ремейке.

Понятно, что визуально и технически The Last of Us: Part 1 станет практически сестрой The Last of Us: Part 2, однако для целостности это даже неплохо. До релиза, впрочем, уже рукой подать.

Final Fantasy 16

Дата выхода: лето 2023 года.

Платформы: PS5 (позже на ПК).

Самая амбициозная и интересная Final Fantasy на памяти. Создатели Final Fantasy 14, которая сейчас вполне справедливо перетягивает на себя аудиторию World of Warcraft и других современных MMORPG, взялись за создание одиночной Final Fantasy. Сеттинг при этом выбрали довольно знакомый — средневековье с магией.

События разворачиваются в мире под названием Валистея. Там обитают шесть фракций, которые долгие годы жили в мире и гармонии. Особое значение тут имеют так называемые Материнские кристаллы — они возвышаются на горах и даруют жителям особое благословение.

Однако к моменту начала событий Final Fantasy 16 вокруг кристаллов начала распространяться чума — Мор. В итоге ситуация в мире стала накаляться, а все страны уже готовятся к прямой конфронтации. Мы играем за принца одного из королевств, который отправляется мстить за трагедию в своей семье.

Final Fantasy 16 геймплейно больше всего напоминает слэшер — и это не просто так, ведь за сражения тут отвечает один из ключевых разработчиков Devil May Cry 5.

Dragon's Dogma 2

Дата выхода: неизвестна (по слухам, в начале 2023 года).

Платформы: неизвестно (по слухам, PS5, Xbox Series и ПК).

Долгожданное продолжение известного ролевого экшена, который запомнился отличной боевой системой и возможностью забираться на больших врагов в духе Shadow of the Colossus.

Впрочем, наиболее нетривиальной оказалась система пешек — это безвольные персонажи, которые полностью подчиняются игроку и готовы даже отдать за него свою жизнь. По факту же это помощники со своими уникальными умениями.

Сам анонс получился немного комедийным — в ролике к 10-летию первой части в самом конце разработчики показали футболки с логотипом сиквела и подтвердили, что работают над ним. Вот и всё.

Starfield

Дата выхода: начало 2023 года.

Платформы: ПК и Xbox Series.

Это «Скайрим» в космосе.

Но если чуточку серьёзнее, то это просто игра Тодда Говарда и его команды из Bethesda Game Studios про исследование космоса. Почерк разработчиков узнаётся с первых секунд.

В Starfield огромный мир с сотней солнечных систем и 1000 планет для исследования — на каждой из них можно приземлиться. При этом желающим больше сюжета на прохождение понадобится порядка 40 часов. Скромно на фоне амбиций RPG.

При этом Starfield продолжает развитие идей из Fallout 4 — тут, например, куда больше внимания уделяют строительству. Вы строите свою колонию, а потом нанимаете людей следить за ней. Параллельно этому ещё предстоит настраивать свой корабль — тут команда явно черпала вдохновение из FTL: Faster Than Light.

Печальнее всего, наверное, что, хоть игрок и может приземлиться буквально в любой точке на планете, лично побывать за штурвалом судна в момент взлёта или посадки на планету не дадут. Процесс автоматизирован.

Но в целом — вы чего, это игра от создателей The Elder Scrolls 5: Skyrim и Fallout 4. Конечно, ждём!

Pentiment

Дата выхода: осень 2022 года.

Платформы: ПК, Xbox Series, Xbox One.

Необычный приключенческий детектив, события которого разворачиваются в Баварии XVI века. Мы глазами художника Андреаса Малера проживём 25 лет во времена больших социальных волнений. Где-то нам придётся и расследовать убийства, однако игрок так и не узнает, правильно ли он сделал или нет.

Всё это сопровождается очень стильным и оригинальным визуальным стилем, который вдохновлён старыми рукописями, гравюрами на дереве и самой историей. Разработку проекта возглавляет не кто иной, как Джон Сойер — автор Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Neverwinter Nights 2 и Alpha Protocol.

Final Fantasy 7: Rebirth

Дата выхода: конец 2023 года.

Платформы: PS5.

Square Enix наконец-то представила продолжение ремейка Final Fantasy 7, которое получило подзаголовок «Перерождение». Ничего про вторую часть не рассказали, но отметили, что в целом фанатов ждёт трилогия. Работы над ней уже ведутся.

The Alters

Дата выхода: нет.

Платформы: ПК.

Создатели This War of Mine и Frostpunk готовят ещё одну игру с необычной концепцией: на этот раз мы в роли простого работяги Яна Дольского должны выжить на отдалённой планете. Однако в одиночку это практически невозможно, в связи с чем надо найти помощников.

Протагонист решает сделать альтеров — альтернативные версии самого себя. И это не клоны, а уникальные люди со своими характером, возможностями и особенностями.

Как всё это будет играться, абсолютно непонятно, однако основная суть The Alters заключается в «мгновенных выборах», которые приходится делать каждому человеку. Каждое решение может глобально изменить вообще всё.

Звучит невероятно интригующе, поэтому безоговорочно ждём, тем более команда уже успела себя зарекомендовать.

Ещё 8 новых игр, на которые стоит обратить внимание

Crisis Core: Final Fantasy 7: Reunion

Дата выхода: конец 2022 года.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.

Приквел классической Final Fantasy 7, который выходил 15 лет назад исключительно на PlayStation Portable. Теперь его масштабно перерабатывают для выпуска на абсолютно всех современных платформах: графику максимально осовременили в рамках ремастер, полностью озвучили все диалоги и перезаписали саундтрек.

Всем, кто уже утомился ждать продолжение ремейка седьмой части, особенно рекомендуется.

Wo Long: Fallen Dynasty

Дата выхода: начало 2023 года.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Новинка японской студии Team Ninja — авторов Ninja Gaiden, Nioh и Dead or Alive. На конференции Microsoft экшен представили пафосным трейлером, который на самом деле вводит многих в заблуждение. Вот вы гляньте этот замечательный синематик — из него вы поймёте, что перед вами ещё одна Dark Souls?

Вот-вот. Но это, к сожалению или счастью, так и есть. Перед нами духовная наследница Nioh, только вместо японского сеттинга нас ждёт Китай эпохи Трёх королевств. В остальном пока лишь вопросики, но мы определённо в предвкушении.

Flintlock: The Siege of Dawn

Дата выхода: начало 2023 года.

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Создатели Ashen представили первый геймплей Flintlock — это ещё одна духовная наследница Dark Souls со своими особенностями. Во время сражений она больше всего напоминает Bloodborne, поскольку вдобавок к мечу тут можно стрелять из мушкета.

Однако тут важно отметить одну деталь — девушка путешествует с пушистым спутником, который одновременно помогает и в бою, и позволяет эффектно взмывать через специальные порталы. Выглядит необычно, да и сам визуальный стиль получился самодостаточным.

Fort Solis

Дата выхода: неизвестно.

Платформы: ПК.

Наверное, самая таинственная игра со всего летнего сезона презентаций. Это научно-фантастический триллер от первого лица, события которого разворачиваются в течение одного дня на научной базе на Марсе. Главных героев при этом играют Трой Бейкер (Джоэл из The Last of Us) и Роджер Кларк (Артур из Red Dead Redemption 2).

По сюжету главный герой отвечает на стандартный сигнал бедствия, но, когда попадает на станцию, осознаёт, что здесь больше никого нет. Вскоре начинают происходить странные и пугающие вещи. Бейкер отмечает, что Fort Solis — это смесь игры Dead Space и фильма «Луна 2112» Дункана Джонса.

Разработчики обещают нелинейную историю со множеством финалов, что намекает на интерактивный фильм в духе Heavy Rain.

The Last Case of Benedict Fox

Дата выхода: весна 2023 года.

Платформы: ПК и Xbox Series.

Многих приятно удивила The Last Case of Benedict Fox — это вдохновлённый произведениями Лавкрафта платформер с интересной завязкой. Главный герой умеет проникать в воспоминания жертв, тем самым он расследует интересные дела. В этом ему помогает личный демон.

На этот раз Бенедикт Фокс отправляется в мрачный особняк, где убили молодую семейную пару и пропал их ребёнок. Задача — понять, что здесь произошло. Разработчики обещают интригующую историю с участием секретных организаций и запрещённых ритуалов.

Стиля игре ещё придаёт и визуал в духе произведений культового режиссёра Тима Бёртона.

A Plague Tale: Requiem

Дата выхода: конец 2022 года.

Платформы: ПК, Xbox Series и PS5.

Продолжение отличного сюжетного приключения A Plague Tale: Innocence в первую очередь интересно тем, насколько разработчики планируют улучшить геймплейную составляющую. Если в первой части мы бóльшую часть времени скрывались и нападали исподтишка, то на этот раз у главных героев будет куда больше возможностей сражаться в открытую.

Сюжетно всё также довольно интересно: спустя полгода после финала оригинала у главной героини возникают резкие приступы ярости и головные боли, тогда как брат всё ещё не излечился от своих умений. Вот они и отправляются в новый путь, чтобы найти лекарство от своих проблем.

Lightyear Frontier

Дата выхода: ранний доступ весной 2023 года.

Платформы: ПК, Xbox Series, Xbox One.

Это практически Farming Simulator, только футуристический, где вместо трактора — собственный мех. Команда делает большую ставку на мирный геймплей, поэтому желающим повоевать стоит поискать что-то другое в этом списке.

Предстоит гулять по миру, искать секреты, добывать минералы, рубить деревья и строить своё поселение с огородом (за ним, конечно же, надо ещё и следить). Заниматься всей этой прелестью можно как в одиночку, так и в компании с друзьями.

Scorn

Дата выхода: 21 октября 2022 года.

Платформы: ПК и Xbox Series.

Биомеханический живой мир, зубастые пасти врагов, колонны из мышц и костей — Scorn впитывает в себя совершенно разные: от медицинских пособий до документальных фильмов о природе. Но в первую очередь — работы Ханса Гигера, наиболее известного по дизайну для фильма «Чужой».

Геймплейно Scorn будет ближе всего к современным Resident Evil: вы не безобидная жертва, однако браться за оружие предстоит только в самую последнюю очередь — чтобы экономить патроны. Ещё придётся запоминать мир, поскольку не раз и не два придётся возвращаться туда, где уже были.

Xbox Game Pass

В разговоре о лучших играх летних игровых шоу мы не можем пройти мимо подписки Xbox Game Pass. Примерно половина списка выше в день премьеры будет доступна обладателям подписки — как можно о таком молчать? Мы решили отдать бонусное место рейтинга именно сервису Microsoft.

Сейчас у Game Pass возникают вопросы, поскольку из-за него к некоторым играм сразу относишься лояльнее — да ладно, есть проблемы, но игра бесплатная, чего бухтеть? Уверены, не входи Starfield в подписку — после спорной демонстрации игра бы собрала куда больше гневных отзывов.

Однако это скорее проблема переходного периода индустрии на подобные сервисы. Если игра на запуске окажется плохой, в неё просто никто не будет играть, а сервис позволяет снизить порог для желающих попробовать побольше игр. Это безусловно отлично.

Game Pass — круто!