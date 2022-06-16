«Держись, русский Джонни Депп». Громкий скандал с Бумычем засиял неожиданными красками

Вряд ли кто-то мог представить, что киберспортсмена будут сравнивать с голливудским актёром.

После завершения PGL Major Antwerp киберспортивный клуб NAVI исключил из активного ростера по CS:GO Кирилла «BoombI4» Михайлова в связи с «репутационными рисками». Без каких либо подробностей. Новость громкая, но касается лишь гейминга.

Мало кто мог представить, что буквально через пару недель раскроются те самые «риски», а Бумыч будет фигурировать в заголовках СМИ различной формации и сравниваться с самим Джонни Деппом. Причина скандала банальная – развод с женой, но ход процесса выходит за общепринятые стандартные рамки.

Разбираемся в резонансной ситуации с известным киберспортсменом.

8 июня Кирилл «Boombl4» Михайлов и Анжелика «Liqueen» Михайлова подали на развод. Кирилл записал ролик для своего телеграм-канала, в котором показал в камеру паспорт и лист бумаги, а также извинился перед подписчиками.

Друзья, только что вышел из МФЦ. Могу заявить, что мы разводимся наконец, потому что там что-то с головой конкретное. Хочется извиниться за всё, что было вкинуто в интернет. Мне было за всё это стыдно. Я, к сожалению, не мог это контролировать.



Я всё прекрасно понимаю. Сделаю, наверное, потом какой-то общий пост обо всём случившемся. Больше сказать нечего, это просто фейспалм.

Фото: Из личного архива Лики Михайловой

Лика в ответ резко оскорбила киберспортсмена: «Он наркоман. Бумыч не раз предавал меня, делал больно, поэтому мы и разводимся». Спустя полчаса девушка опубликовала два секундных видеоролика, на которых Михайлов употребляет белый порошок неизвестного происхождения. Кирилл пообещал подать иски за клевету.

«Столько трэша будет – не представляю», — пророчески написал киберспортсмен.

Дальше начался именно трэш в классическом понимании этого слова. Михайлов записал развёрнутый комментарий с причинами развода, обвинив бывшую возлюбленную в попытке шантажа с целью «остаться на плаву». Кирилла поддержала мать, которая раскритиковала Лику и её мать в низком и подлом поведении за желание нажиться на её сыне. Реакция противоположной родительской стороны не заставила себя долго ждать.

Вот что отметила мама Лики.

Мама Кирилла, как я могу защищать вашего сына? Он приезжает прямо с самолёта и устраивает дома марафоны: на семь дней, на 10 дней как минимум. Когда ему крышу сносит, он уезжает домой к своей маме и там отсыпается.



И вы хотите сказать, что не знаете? Он за семь дней худеет на 20 килограммов, и вы не замечаете этого? Вы все знаете и прикрываете своего сына. Вам всё равно на это. Главное, чтобы его карьера не разрушилась. Подумайте лучше о его здоровье.

Фото: Из личного архива Лики Михайловой

Страсти разгорались стремительными темпами. Скандальный процесс расставания пары стал одной из главных медийных тем. Постепенно тему начали обсуждать видные представители киберсообщества. Поддержка Бумыча была массовой.

«Оставайся сильным, мужик! Всё пройдёт, и время всё расставит на свои места», – сказал капитан Team Spirit Леонид «Chopper» Вишняков.

Фото: Из личного архива Леонида Вишнякова

Комментатор Арсений «Ceh9» Триноженко был более красноречивым.

«Я теперь понимаю, почему его NAVI кикнули. Они по ходу знали про шантаж с её стороны и понимали, что рано или поздно это может выйти. И хотели от него откреститься. Теперь всё сходится. Вот что значит репутационные риски.

Боже мой. Расстроили вы меня, ребята, своими новостями. Как это всё низко. Почему наш мир такой странный (в оригинале использовано более жёсткое слово. – Прим. «Чемпионата»)? Я не понимаю: Бумыч дал ей абсолютно всё, бросил ради неё команду. Как можно быть такой странной? Я понимаю, что он сам виноват, но это просто разочарование в очередной раз в этом человечестве.

Она где-то работала в эскорте, они познакомились-подружились, ему с ней очень понравилось. Он подумал, что попробует её вытянуть. В итоге она оказалась странной на всю голову», — сказал Триноженко.

Фото: Из личного архива Арсения Триноженко

Громкий скандал с Бумычем засиял неожиданными красками. Стример Вадим «Evelone» Козаков сравнил Михайлова со знаменитым актёром Джонни Деппом, который недавно выиграл громкий судебный процесс против бывшей жены Эмбер Хёрд в США.

Вряд ли кто-то мог представить, что исключённого из NAVI киберспортсмена очень скоро будут сравнивать со знаменитым американским актёром. Аналогии действительно имеют место быть. Уж точно в плане «трэшовости» процесса. Да и массовая поддержка Кирилла в процентом соотношении примерно такая же, как у Деппа.

Держись, русский Джонни Депп.

Михайлову понравилось сопоставление с Деппом – сразу после слов Козакова он поставил фото актёра на свой аватар в Steam. Лика в ответ назвала Кирилла «трусом и слабаком».

Есть ещё одно мнение по поводу схожести ситуации с делом Депп против Хёрд. Правда, уже не такое комплиментарное для Бумыча. Вот что заявил креативный директор NAVI Алексей Костылев:

Бумыч сам пригрел змею на груди – сам это будет расхлёбывать. Ему все говорили – он не слушал. Две недельки – и все забудут все исполнения Бумыча. Его жена похлеще Эмбер Хёрд. Она ещё такая мрачная.

Илья «Maddyson» Давыдов впервые за долгое время запустил стрим на Twitch и поддержал Бумыча, сравнив Лику с «подержанной Бэхой». Вечером на скандал жёстко отреагировал главный суперзвёздный игрок CS:GO Александр «S1mple» Костылев. Если резюмировать его слова мягко — Симпл назвал Лику девушкой лёгкого поведения и заявил, что уже давно предполагал попытку шантажа с её стороны.

Не бездействовали и главные герои скандала. В первые сутки после конфликта Бумыч и Лика обменивались всё более резкими выпадами в адрес друг друга, в процессе начали публиковаться компрометирующие фотографии интимного характера. Большинство симпатий окружающих на стороне Михайлова, но киберспортсмен в какой-то степени тоже терпит репутационный урон.

Фото: Из личного архива Лики Михайловой

Вот что считает бывший рифлер Forze Алмаз «Almazer» Асадуллин:

Что будет с Бумычем и его дальнейшей карьерой, я даже не могу себе представить, потому что это полное фиаско. Я думаю, сейчас и в ближайшие годы его точно никуда не возьмут. Это очень сильно бьёт по репутации.

«Ближайшие годы» — слишком расплывчатое понятие. Скорее всего, последствия скандала для Михайлова не будут столь долгосрочными. Уже на третий день конфликта страсти заметно поутихли, а Бумыч опубликовал философский пост без излишней жёсткости: «Неудачники делают то, что ведёт к снятию напряжения, победители – что ведёт к достижению цели». И опубликовал позитивное фото с новой стрижкой.

Бумыч вместе со звёздами Фото: Telegram-канал Boombl4K

Даже сама Лика смягчила риторику.

Наши отношения заслуживают другой концовки. Кирилла сегодня вызывали в полицию из-за меня. Я не хочу, чтобы у него были проблемы или он сел. Просто он мне угрожал исками и судами. Я просто хочу, чтобы между нами был мир.

Дело далеко от завершения. Ещё будет ряд резких заявлений. Даже в Америке позавидовали бы «трэшовости» ситуации Бумыча и Лики, но касаетельно сроков процесса всё должно решиться быстрее, чем в случае Деппа и Хёрд. Карьера Михайлова именно сейчас пострадала, однако вряд ли проблемы киберспортсмена будут носить долгосрочный характер.

Фото: Из личного архива Лики Михайловой

Комментатор Ceh9 поделился мнением о продолжении карьеры Бумыча.

Естественно, всё это – удар по репутации. Но дело в том, что запас этой репутации у Бумыча был довольно высокий в киберспорте. Поэтому, мне кажется, это не крест на карьере, как многие говорят. Это некий холд, заморозка.

Комментатор уверен, что через месяц-два Бумыч найдёт себе новую команду. Подобные ему капитаны очень ценны, ведь их попросту мало. А Бумыч не только отличный киберспортсмен, но и опытный.

По истечении времени у каких-нибудь G2 может появиться слот, если Aleksib себя не оправдает как лидер. И, может быть, Бумыч станет капитан G2 как вариант.

За три года в NAVI он внёс большой вклад в победу на PGL Major Stockholm 2021, Intel Grand Slam 3 и других крупных чемпионатах. Навыки просто так никуда не испаряются, и через какое-то время после затихания шумихи Бумыч наверняка триумфально вернётся в киберспорт.