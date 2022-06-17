Как пройти The Quarry на лучшую концовку и спасти всех героев

Новый интерактивный ужастик от создателей Until Dawn — The Quarry — перенесёт игрока в летний лагерь, где каждому из персонажей придётся столкнуться со смертельно опасными событиями. Героям предстоит узнать историю этого странного места, столкнуться лицом к лицу с неизвестными существами и постараться выжить.

В этом руководстве мы подробно расскажем о самых важных выборах, чтобы спасти всех героев приключения!

Основные принципы выживания. Как спасти всех героев

Духовная наследница Until Dawn в большинстве случаев не учитывает отношения между персонажами — отсутствуют черты и эмоциональная привязанность. Игроки могут использовать любые реплики в диалогах, которые ни на что не повлияют. Несмотря на это, мы рекомендуем всегда быть доброжелательными к напарникам, не провоцировать их на грубые высказывания и всегда сохранять позитивный настрой в группе.

На этот раз ключевой принцип выживания в The Quarry — правильные действия и успешное выполнение мини-игр (QTE) с точечными нажатиями клавиш в определённый момент времени. Не все выборы моментально испортят завершение истории, но некоторые из них могут усложнить геймплей в последующих главах, нанести травму герою или в ключевом эпизоде привести к смерти героя.

Мы не советуем торопиться в своих действиях и внимательно сверяться с нашим руководством для достижения наилучшего финала. Ниже также указаны последствия некоторых выборов, не влияющих на выживание героев, но изменяющие какой-то аспект игры, например, травма героя или появление новых препятствий на пути.

Берегитесь спойлеров! При необходимости провалить QTE или выбрать негативную реплику в диалоге мы сообщим отдельно.

Пролог. Знакомство со старушкой и помощь Максу

В этом коротком эпизоде значимых выборов нет. После осмотра окрестностей леса игроку необходимо выбрать гаечный ключ или молоток — используем любой инструмент. После спуска в подвал рекомендуем помочь Максу. В любом случае значимых последствий от этих действий не последует.

По завершении каждой главы можно поговорить со старушкой и при необходимости посмотреть короткие видеоролики с подсказками. Делать это необязательно.

Глава 1. Переключатель трамблёра или бензопровод

За Джейкоба необходимо выбрать способ поломки автомобиля. Это позволит вожатым задержаться в лагере на ещё одну ночь. Мы склоняемся в этой ситуации к выбору бензопровода, так как это избавит игрока от дополнительной мороки в будущем. Если выбрать переключатель трамблёра, то откроется ещё одна сцена с Джейкобом. В третьей главе мужчине придётся нырнуть в воду за деталью, иначе она будет утеряна навсегда.

Эби не стоит выбивать дверь вместе с Эммой. Это не повлияет на выживание героев, но приведёт к травме Дилана в конце пятой главы. Внутри хижины из полезного можно забрать плюшевого зайца. В некоторых вариациях финала игрушка поможет героям, однако на нашем пути она совсем не пригодится.

Глава 2. Фейерверки и подготовка к вечеринке

В этом эпизоде почти не происходит ничего важного для финала сюжета. Дожидаемся Джейкоба и не вышибаем дверь. В дальнем углу магазина зовём друга на помощь и находим дробовик на полу в небольшом помещении. У Эммы получится открыть сейф. Забирать фейерверки необязательно — девушка сможет воспользоваться ими в шестой главе и попасть залпом в лицо преследователю. На её выживание это никак не повлияет.

При осмотре люка Дилану не стоит спускаться вниз — мужчина не увидит ничего интересного, но расшатает одну из ступенек. При желании можно слезть в подвал, так как до последних главах при выживании всех героев никто не воспользуется лестницей, кроме Эби. В этом случае сломать её не получится.

Глава 3. Помощь Нику в лесу

После наблюдения за игрой вожатых у костра Эби, Ник, Эмма и Джейкоб покинут локацию. При желании для развития романтических отношений можем поцеловать Эби после длительной прогулки. В одной из сцен на Ника нападёт враждебное существо. Помогаем мужчине, убегаем и не залезаем на дерево. После завершения мини-игры девушка благополучно вернётся к костру.

На озере при наличии бегунка трамблёра Джейкобу необходимо нырнуть за ним в озеро, распутаться из сетей и схватить выпавший из кармана предмет. При поломке бензопровода такая сцена будет отсутствовать.

Райану нужно использовать только короткий путь при попытке добраться до Ника. Повышаем голос на неизвестного мужчину и не стреляем в его сторону. Джейкоб попадёт в ловушку. Охотник поможет выбраться герою, поэтому не нужно на него кричать и бросать грязь.

Глава 4. Встреча с Джейкобом, спасение Эммы и передача дробовика

Райану нужно кричать в кусты и ни при каких обстоятельствах не стрелять в них, чтобы не убить Джейкоба. За Эмму на острове необходимо подняться к хижине по деревянной лестнице. Внутри домика осматриваем предметы в сумке, чтобы получить электрошокер. После встречи с монстром используем новый предмет и активируем спрей. Желательно забаррикадировать дверь во время преследования, а после — открыть люк.

Дилану необходимо отдать дробовик Кейтлин. В финальной сцене эпизода перед использованием троса Эмма должна медленно поворачивать ручку и не ускоряться. Это позволит ей добраться до другого берега в безопасности.

Глава 5. Первая битва с монстром и встреча с охотником

В коттедже героям необходимо вести себя тихо. Это позволит им незаметно выбраться на улицу. В радиорубке не используем дробовик. Райан должен помочь друзьям на улице отбиться от существа и отвлечь на себя внимание. Если бы ранее Эби открыла домик, то Дилана обязательно бы укусили. Райану пришлось бы ампутировать руку или позволить напарнику заразиться. В иной ситуации все герои останутся целыми и невредимыми.

Глава 6. Стрельба в Ника и ловушка для Джейкоба

При успешном выполнении мини-игр все герои на текущий момент будут в безопасности, Джейкоб попадёт в медвежий капкан и будет пойман охотниками. Помогаем Нику выбраться из бассейна. В ближайшем домике мужчина начнёт изменяться и проявлять агрессию. Стреляем в Ника из дробовика — героя получится спасти немного позднее. К этому времени Эмма уже успеет без проблем добраться до центрального дома.

Глава 7. Воспоминания Лоры и спасение из тюрьмы

Герои из пролога окажутся запертыми в тюрьме. Девушке предстоит наладить отношения с полицейским Трэвисом. С помощью ложки, расположенной на окне над кроватью, необходимо отковырять кирпич у левой стены. В один из последующих дней Лоре удастся выбраться из камеры и осмотреть территорию полицейского участка.

В дальней третьей комнате второго этажа в шкафчике забираем шприц. Этот предмет позволит безопасно вырубить Трэвиса и сбежать из заключения. Не нужно пытаться выхватить пистолет у офицера — это негативно повлияет на дальнейшую судьбу героев.

Глава 8. Спасение Джейкоба и осмотр шахты

Добравшись до клеток с красным светом, Райану не стоит дотрагиваться до решётки и пытаться сразу же вытащить Джейкоба. Останавливаем Лору, иначе она застрелит Ника в клетке. Откликаемся на просьбу друга и помогаем ему выбраться. Для этого поочерёдно активируем первый и второй переключатели. Продолжаем действие и используем второй и третий рычаги — Джейкоб благополучно выберется из клетки и спасётся от монстров.

Глава 9. Битва в доме Хэкеттов и осмотр свалки

В этом эпизоде очень много сражений. После выключения света убиваем женщину и не достаём нож из тела Райана. Поочерёдно за каждого героя выполняем мини-игру и спасаемся от преследователей. При встрече с высоким охотником Райану нужно вытащить нож и воткнуть его во врага. Обязательно соглашаемся с предложением Лоры, чтобы залечить раны героя.

В конце главы игроку придётся принять управление Диланом. После осмотра свалки забираемся на кран, поднимаем машину и используем сигнал. За Эби в подвале осматриваем блок предохранителей и находим серебряную пулю, которая пригодится в финальном эпизоде. Стреляем в существо после возвращения к Райану и Лоре.

Глава 10. Уничтожение врага, спасение всех героев и завершение истории

В начале эпизода игрок должен за Макса добраться до причала и отказаться переплывать озеро. На другом берегу героя уже поджидает чудовище. После переключения сюжета на Кейтлин забираемся на верхний этаж коттеджа, осматриваем картину и подготавливаемся к бою. Активируем варианты бега и балки. Проверяем шум, чтобы забрать патрон у подруги, и убиваем чудовище.

Лора и Райан отправятся в лес, чтобы отыскать и уничтожить последнего противника. При встрече с существом сразу же стреляем в него. При желании можно получить немного другую концовку — не наводим дробовик сразу на врага, ошибаемся в мини-игре и убиваем Трэвиса, последнего из Хэкеттов.