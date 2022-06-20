Не пропустите Postal: Brain Damaged! Это великолепный шутер и попросту лучшая Postal

Давайте будем честными: никто и никогда не воспринимал Postal всерьёз. Это не та серия шутеров, которую хотелось бы поставить в один ряд с Half-Life, Doom и Quake или с томным придыханием вспоминать в кругу друзей-геймеров. Да даже всю серию целиком похвалить нельзя: в основном все запомнили только Postal 2.

Первая Postal — обычный симулятор отстрела ботов скуки ради. Третья — провал, ознаменовавший начало конца легендарного издателя «Акелла». А свежую Postal 4 встретили крайне прохладно: она получилась слишком бюджетной и трэшовой, чтобы это считалось за часть задумки, а не за обыкновенную халтуру.

И если бы даже вся серия получилась, это всё ещё была скорее игра-трэш, созданная ради туалетных шуток, отсылок и бедных котов в качестве глушителя. Как полноценная игра, чей геймплей хотелось бы ставить в пример и отдельный поджанр, Postal себя никогда не позиционировала.

Мы это всё к чему — мы до сих пор не можем поверить, что новый спин-офф Postal, созданный сторонней студией польских разработчиков, получился настоящей видеоигрой. С хорошим геймдизайном, захватывающим геймплеем, продуманными механиками и цепляющим стилем.

По какой-то неизвестной причине именно это и случилось. Более того, Postal: Brain Damaged пока что метит на звание лучшей игры франшизы и лучшего шутера 2022 года.

Чувак, чё случилось?

Сюжет Brain Damaged максимально в духе основной серии: главный герой Чувак решил устроить себе киномарафон одного известного немецкого трэш-режиссера, но внезапно отрубился и впал в кому. В итоге ему придётся пройти через пучины собственного разума, чтобы проснуться и наконец залипнуть в свой любимый зомбоящик.

Все уровни Brain Damaged — это смесь сюрреалистичных локаций, нелогичной геометрии и информационного мусора с американского телевидения. Тут и гипертрофированный американский пригород, превратившаяся в пародию на высадку в Нормандии граница с Мексикой (с огромной железной стеной!), стоящий посреди пустоши «Волмарт» и даже видеоигровая конференция F4 (аналог E3), которую оккупировали фурри и иллюминаты.

В качестве врагов тут выступают 5G-вышки, злые деды-консерваторы, недостаточно или слишком вакцинированные люди, оживший коронавирус и даже Илон Маск с его угловатыми машинами.

В общем, угар и содомия в духе серии Postal, с одним но: несмотря на общую направленность на трэш, к дизайну монстров подошли с огромной выдумкой.

Например, местные шерифы-республиканцы — это ожившие усы в ковбойской шляпе, очках и с сигарой. 5G-вышки подсмотрели свой дизайн у Сиренаголового, иллюминаты — огромные фигуры в офисных костюмах с одноглазым треугольником вместо головы.

И это примеры довольно обычных мобов, так как некоторые типы врагов в своём дизайне заходят в зону какой-нибудь Bloodborne: сплетённые с тромбоном люди, огромная решётка с человеческими телами, клоуны-какодемоны. Реакция на любого монстра постоянно мечется от «хаха, я понял шутку» до «что же такое смотрел Чувак, что в его голове поселился такой больной образ?»

Художники проделали феноменальную работу: Brain Damaged можно смело называть самой красивой игрой франшизы Postal. Стилизация под ретро соседствует с изобретательным дизайном, необычными образами и интересными находками. Нет практически ни одной локации, которая не отложилась бы в памяти после прохождения.

База или кринж?

Однако куда больший культурный шок вызывает геймплей. Postal: Brain Damaged оказалась не очередной пародией, игрой-приколом или трэшем ради трэша. Это без всяких шуток эталонный аркадный шутер. Его не хочется называть «подражателем бумер-шутеров» в духе десятков малополигональных экшенов от первого лица из раннего доступа Steam.

Это и есть бумер-шутер, который можно смело ставить в один ряд с Blood, Unreal, Duke Nukem 3D и другой классикой девяностых и нулевых.

Во-первых, Brain Damaged — это компиляция практически всех удачных идей самых любимых геймерами шутеров. Полуоткрытые локации из Unreal с кучей секретов. Альтернативные режимы оружия и акимбо из Blood, только лучше: мод на стрельбу с двух рук можно приберечь на потом в инвентаре, а во время его действия не тратятся патроны.

Есть замедление времени из F.E.A.R. (применяется употреблением внутриигровой «химии»), двустволка с цепью из DOOM Eternal, распрыжка и бешеный темп из Quake, умный пистолет из Titanfall, расходники из Duke Nukem 3D.

При этом нашлось место и дурачествам Postal: коты в качестве оружия, травка для лечения и, конечно же, возможность мочиться на всех и вся. А с помощью специальных соусов и алкоголя ваша урина ещё и приобретает особые геймплейные свойства: поджог, заморозку и даже гипноз (не спрашивайте).

Во-вторых — весь этот ворох механик реализован попросту великолепно. Они ощущаются не наглым плагиатом, а, скорее, следующей ступенью развития классических идей. Всё, что разработчики подсмотрели у коллег, грамотно вплетено в общую формулу и темп. Благодаря этому игра, полностью состоящая из чужих находок, кажется уникальной и просто работает (в последнее время даже это уже чудо).

Что ещё важнее, все механики не обязывают вас играть по какой-либо эффективной формуле или задумке разработчиков (привет, DOOM Eternal). Если вам не даются отражения снарядов лопатой, вы можете просто ими не пользоваться — и ничего страшного не случится.

Не нравятся рукопашный бой, пинки ногой и использование стероидов, повышающих урон в ближнем бою? И ладно. Во многих местах даже врагов убивать не обязательно, если только вас не волнует итоговый рейтинг в конце уровня.

В этом, пожалуй, главная прелесть геймдизайна Brain Damaged — в неё можно играть так, как хочется вам.

Многообразие механик, идей и стилей не обязывает вас к конкретному пути прохождения и открывает огромный простор для творчества.

Тут есть простенький паркур и платформинг, которые не бесят и не надоедают

Отдельной похвалы заслуживает левелдизайн. В аркадных шутерах давно не было настолько хороших уровней. Они детально продуманы, богаты на уникальные фишки и сумасшедшие секреты. К тому же сделаны они так интуитивно понятно, что в них практически невозможно заблудиться. И это без всяких карт, компасов вверху экрана или указателей на стенах — кроме тех, что сделаны шутки ради. В это сложно поверить, ведь мы говорим про спин-офф Postal, но уровни в Brain Damage ни в чём не уступают и даже превосходят лучших представителей жанра вроде Blood и Duke Nukem 3D.

Полный расколбас

Наконец, стоит отметить ещё одно важное достоинство Brain Damaged. У неё идеальный темп. Выматывающие массовые перестрелки под тяжёлые гитарные рифы перемежаются спокойными эпизодами, уровнями с дизайном метроидвании, коридорными локациями с ловушками и засадами. Экшен чередуется с исследованием и загадками, которые при этом не перетягивают на себя одеяло и не выматывают сложными ребусами и лунной логикой.

В Brain Damaged не играешь, а «плывёшь» — это очень комфортный шутер, который уважает ваше время и никогда не действует на нервы, из-за чего его очень легко можно пройти в один присест за 8-12 часов (в зависимости от вашей скорости и желания залезть под каждый камень).

Перестрелки здесь драйвовые и скоростные. Подкаты, полёты на цепи, удары в ближнем бою, разные типы врагов со слабыми местами и, конечно же, по весёлому больной арсенал оружия. Помимо упомянутой двустволки с подствольным крюком, тут есть классический миниган, гвоздомёт с бомбами-временными аномалиями, пылесос с котами-бумерангами и лук «Пенетратор», стреляющий разноцветными вибраторами. Нашлось место даже святой гранате из «Монти Пайтон» (геймерам больше известна по серии Worms).

Ещё один секрет, почему в Brain Damaged так весело играть — в ней нет лишнего. Вспомните современные игры: без чего не обходится практически ни один релиз? Разноцветные вещи, бесконечная прокачка и горы дополнительного контента. Снаряжение разной степени редкости, навыки и перки, побочные задания для получения этого самого снаряжения и перков.

Всего этого в Brain Damaged нет. Как уже сказано ранее, она уважает ваше время и максимально сосредоточена на контенте и собственном темпе.

Brain Damaged возвращает уже немного забытое чувство того, что ты именно «играешь в игру», а не «осваиваешь контент». Не надо между весёлыми частями отвлекаться на работу в виде фарма, настройки билда, сравнения характеристик. Как и в серии Half-Life, вы просто идёте вперёд и не задумываетесь ни о чём, кроме своей основной цели и окружающих её игровых идей и механик. Эталонная игра старой школы, которая действительно чтит заветы предков, а не поверхностно имитирует стиль.

***

Brain Damaged — это, наверное, самый неожиданный сюрприз игровой индустрии 2022 года. Никто и никогда не поверит в то, что спин-офф серии трэш-игр про вечно бухого и укуренного американского нигилиста-мизантропа может оказаться новой Quake или Unreal. Особенно на фоне регулярных провалов и полной творческой импотенции студий, у которых опыта и ресурсов несравнимо больше. Подобных ей игр сейчас попросту не делают.

И всё же у банды «польских аутсорсеров», как разработчиков называет сам Чувак, получилась не просто хороший, а отличный, великолепный, эталонный и практически идеальный шутер. «Практически» потому что проблемы всё же есть. Но они столь мелкие, что их даже озвучивать как-то неприлично: иногда не работают лестницы, от чего по ним забираться тяжело. Последнего босса можно легко победить с помощью замедления времени, а также у него иногда может возникнуть небольшой баг со второй фазой. Кроме этого, проблем у игры буквально нет — по крайней мере, тех, что нельзя списать на субъективное восприятие и вкусовщину.

Brain Damaged — великолепный пример шутера с настоящим геймдизайном той самой «золотой» эпохи, которую мы все давно забыли. Игра, в которой «просто весело»: американские горки на пару вечеров, где от процесса вас не отвлекает ничего, будь то какие-либо баги или современный «прогресс» в виде микротранзакций, ненужного крафта и неуместных RPG-элементов.

Зато есть мемы. Горы мемов. И отсылок. И шуток про кал и мочу. Но какой Postal без всего этого?

Понравилось

великолепная шутерная часть

эталонный дизайн уровней

горы уникального контента

идеальные темп и продолжительность

интересно запрятанные секреты и пасхалки

отличные саундтрек и озвучка

полная свобода игрового стиля

великолепный и изобретательный дизайн.

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