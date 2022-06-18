Знаменитая Amouranth покоряет новые высоты. Для яркой девушки нет никаких границ

Стримерша Кейтлин «Amouranth» Сирагуса известна своим скандальным образом. У девушки много хейтеров, но своя численная аудитория тоже имеется. К ней можно по-разному относиться, как и к её подписчикам на Twitch и других платформах тоже. Факта популярности стримерши это никак не отменяет. И её высокого дохода, который уже давно превысил $ 1 млн в месяц.

Важно отметить, что Amouranth покоряет новые высоты и постепенно отходит от своего скандального образа. В этом месяце она решила уйти с OnlyFans. И уже инвестировала около $ 400 тыс. в новый контент для Twitch, который станет «поворотным в карьере».

Фото: Из личного архива Кейтлин Сирагусы

Кейтлин стала ведущим продюсером шоу Streamer Royale. Это проект с участием зарубежных стримеров. Исходя из названия, шоу может быть посвящено соревнованию между стримерами. Организаторы пока не раскрыли подробностей, но обещают сделать это в ближайшее время. В общем, всё более заметной становится нацеленность девушки заняться чем-то более серьёзным, чем публикацией откровенного контента.

В мае Сирагуса вложилась в акции S&P Global, потратив $ 338 тыс. Это американский медиахолдинг, который занимается издательской деятельностью, а также оказанием финансовых и бизнес-услуг. Но это лишь верхушка айсберга, ещё Amouranth инвестировала:

в Amazon — она купила 500 акций за $ 2,1 тыс. за штуку (больше $ 1 млн);

в Visa — примерно на $ 1 млн;

в заправочную станцию — $ 4 млн;

в сеть магазинов 7-Eleven — $ 10 млн;

в Activision Blizzard — купила 24 тыс. акций ($ 1,9 млн);

в Google — $ 2 млн. Сейчас она владеет 2135 акциями корпорации, общая стоимость которых выросла до $ 5 млн.

Но и это далеко не всё. Ещё Кейтлин потратила $ 10 млн на покупку компании по производству игрушек — в основном надувных бассейнов и аксессуаров для них. Она зарабатывает по $ 15 млн каждые 12 месяцев, поставляя свои товары в интернет-магазин Amazon и в сеть универмагов Costco. Дело оказалось более чем успешным, поэтому стримерша планирует вложить в проект ещё $ 7 млн в течение следующих семи лет. Примечательно, что часть денег для инвестиций девушка зарабатывает именно в таком надувном бассейне во время стримов в купальнике.

Фото: Из личного архива Кейтлин Сирагусы

Коммерческая жилка у Amouranth развита на высоком уровне. Она понимает, что зарабатывать деньги исключительно на своей яркой внешности нельзя вечно. Подобный образ мышления сформировался как раз благодаря значительному числу недоброжелателей.

Огромная часть моего успеха — это заслуга хейтеров, которые постоянно говорили, что вся моя популярность рухнет, как только я состарюсь.



Это подталкивало меня работать усерднее. Забавно, но хейтеры заставляли меня экономить. Всё, что я зарабатывала, я вкладывала в инвестиции, чтобы обеспечить своё будущее.

Сейчас Сирагусе 28 лет. Она всё ещё регулярно стримит на Twitch , но постепенно формируется как бизнес-леди. Баланс и дальше будет смещаться в сторону деловой активности.

Amouranth какое-то время придётся иметь дело с последствиями деятельности, которая принесла ей славу в молодые годы. Недавно Кейтлин рассказала об аресте сталкера из Эстонии, который преследовал её на протяжении месяца.

Мужчина пристально следил за ней приблизительно с 8 мая и даже создал свой Twitch-канал, где копировал трансляции Amouranth. Эстонец пошёл на совсем крайние меры и предпринял попытку вломиться в дом к стримерше. Сирагуса сразу же позвонила в полицию. Спустя полчаса злоумышленника арестовали.

Не все из этих последствий отрицательные. Популярную видеоигру The Elder Scrolls 5: Skyrim теперь можно пройти за персонажа со внешностью Amouranth. Мод под названием «COtR Amouranth for fun» уже доступен на Nexusmods.

Amouranth – неоднозначная личность. Критика в её адрес вполне объяснима, но девушку нельзя обвинить в отсутствии целеустремлённости и работоспособности. Рецепт успеха Кейтлин простой – пользоваться своей внешностью. Однако аналогичных конкуренток она постоянно обходит. Вот почему.

У меня были проблемы с финансами. Поэтому я пришла к выводу, что мне нужно что-то сделать. А затем выстрелила тема со стримами из надувных бассейнов.

Как отмечает Кейтлин, большинство девушек не хотят проводить трансляции долго.

И я не могу их осуждать. Стриминговая среда иногда очень токсичная. Другие стримеры тоже не хотят этого делать, вне зависимости от категории.



Люди не хотят стримить по 12 часов в день. Единственный, кто может сравниться со мной по часам, – это xQc.

Именно это и дало девушке большое преимущество — она тратила много времени на проведение трансляций последние годы. В итоге тактика оказалась успешной.

Фото: Из личного архива Кейтлин Сирагусы

По итогам первого квартала 2022 года витьюберша IronMouse сместила Кейтлин «Amouranth» Сирагусу с первой строчки рейтинга самых популярных стримерш на платформе Twitch – 10,76 против 8,05 млн часов просмотра соответственно.

Кейтлин всё ещё лидирует среди реальных людей. Наверняка в обозримом будущем ситуация для Amouranth на Twitch как минимум не ухудшится. А если вдруг стримерские дела пойдут неладно, то Сирагуса вряд ли будет грустить. Для девушки нет никаких границ. Кейтлин не зацикливается исключительно на Twitch и построила свою, пусть и не гигантскую в глобальных масштабах, но достаточно успешную бизнес-империю.