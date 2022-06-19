Кавабанга! Новая игра про «Черепашки-ниндзя» просто офигенная!

16 июня студия Tribute Games выпустила новую игру про культовых Черепашек-ниндзя — Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Мы уже закончили прохождение и готовы поделиться впечатлениями о том, каким вышло ностальгическое приключение.
Кавабанга!
Ещё до релиза разработчики заявляли, что Shredder's Revenge не собирается переизобретать велосипед. Это классический beat ’em up, в который многие играли в далёком детстве. Авторы таким образом хотели отдать дань уважения любимому мультсериалу 1987 года и множеству игр, выходившим в 90-х. И они не обманули.
События новых «Черепах» начинаются с того, что Шреддер со своими приспешниками в очередной раз замышляют новый план: оживить Крэнга, подчинить себе Статую Свободы и стереть Нью-Йорк с лица Земли. Наши герои решают вступить в схватку за город и отправляются вслед за коварными злодеями.
Конечно, мы пришли сюда не следить за хитросплетениями сюжета, а набивать морды противникам! И с этим Shredder's Revenge справляется превосходно. Игра разделена на полтора десятка уровней, в конце каждого из них ждёт какой-нибудь мощный босс, известный по комиксам или мультсериалам. Сами локации выстроены максимально просто: мы идём слева направо и мутузим всех попавшихся под руку противников.
Боевая система звёзд с неба не хватает, однако справляется со своей единственной задачей — быть очень весёлой. В распоряжении игрока есть несколько приёмов: обычное комбо из пары ударов, захват с последующим броском противника, удар в прыжке и особый приём, который можно применить после заполнения шкалы адреналина. С его помощью можно уничтожить большое скопление врагов за какие-то доли секунды и почувствовать себя настоящим мастером боевых искусств.
Один из начальных боссов в игре
Черепашье веселье
Уровень фана в «Мести Шреддера» напрямую зависит от числа игроков. В теории игру можно полностью пробежать в одиночку, однако это будет далеко не так весело, как с толпой друзей. Благо в игре есть не только локальный кооператив, но и возможность собираться по интернету. А если вдруг все знакомые заняты, то можно найти тиммейтов просто через поиск в самой игре.
Однако даже в компании частенько проскакивают недостатки ностальгического подхода: в Shredder's Revenge много болячек игр из 90-х. Боевая система хоть и задорная, но уж слишком простая и практически однокнопочная. Почти все враги — разноцветные ниндзя и маленькие роботы, которые отлетают за пару ударов. Ситуация становится лучше под конец, однако общее впечатление всё же смазывается.
Своеобразные изометрические локации сыграли злую шутку с летающими противниками — попасть по ним очень непросто из-за того, что совершенно непонятно их положение в пространстве. Понять, находятся они сверху, снизу или по центру, можно лишь методом «тыка» — особенно в ситуации, когда разработчики зачем-то отключают механику двойного прыжка.
Кому-то также может не понравиться то, что экшен проходится всего за пару часов. Только разогрелся — и уже конец игры. Для таких геймеров авторы добавили газеты, VHS-кассеты и другие материалы, разбросанные по уровням. Также фанаты могут перепройти игру на более высокой сложности. А если и этого мало, разработчики приготовили аркадный режим с хардкорными условиями — с ограниченным количеством жизней и повышенным уроном от врагов. В нём точно мало не покажется.
***
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge — очень достойный проект для любого фаната Черепашек-ниндзя и просто задорных экшенов. Это настоящий подарок поклонникам от поклонников и просто замечательная игра, в которой можно провести пару весёлых вечеров. Да, у неё есть свои недостатки, но кого это волнует? «Черепашки-ниндзя» вернулись в своём первозданном виде — и это прекрасно.
Понравилось
- Стильная пиксельная графика в духе игр про Черепашек из 90-х.
- Простая, но весёлая боевая система.
- Очень стильные и разнообразные уровни.
- Все знакомые герои и злодеи в одной обёртке.
- Кооператив на четверых и куча доброго юмора.
- После прохождения тут же хочется включить культовый мультсериал 1987 года.
Не понравилось
- Игра очень короткая — её можно пробежать буквально за полтора часа.
- Боевая система иногда страдает от болячек 90-х.
- Всего несколько видов противников.
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