Сериал «Оби-Ван Кеноби» закончился. Disney, за что ты так ненавидишь «Звёздные войны»?

В обзорах первых эпизодов сериала «Оби-Ван Кеноби» можно было заметить, что я активно пытался оправдать создателей шоу. Да, там есть хорошие моменты, да вот это могут объяснить. Было вот это постоянное «да, но».

После четвёртой серии я решил отказаться писать тексты на каждую новую серию, поскольку важных событий там не происходит, а обсуждать приходится всё то же самое. Удивительно, но даже после финала это ощущение не пропало. Я абсолютно не понимаю, для кого снимали этот сериал и кому он может запасть в душу.

Вот говорят, лучше уж откровенно плохое произведение, нежели «никакое». Да, потому что плохой иногда снят, написан или сыгран настолько плохо, что ты получаешь именно от этого удовольствие. В случае с «Кеноби» мы получили именно «никакой» сериал. Он абсолютно пустой, безэмоциональный и ненужный.

Если вам нужно знать, стоит ли смотреть сериал «Оби-Ван Кеноби», то нет, не стоит. Без спойлеров (а спойлерить тут и нечего, если честно) — это просто абсолютно никакой сериал. Он не привносит ничего нового, он не раскрывает ничего интересного, он не показывает душевные терзания глубоко травмированных людей.

Бои выглядят плохо Фото: Disney

Помните, как я полгода назад издевался над «Книгой Бобы Фетта»? Мол, где же главный герой? Для Disney, похоже, это новое кредо: давайте создавать сериал про известного героя, но на самом деле не про него. Вот и в «Оби-Ван Кеноби» преступно мало времени уделяется, собственно, Кеноби.

Действительно хорошо в сериале одно: ведущие актёры. Видно, насколько им дороги вселенная и возможность впервые или вновь очутиться в далёкой галактике. Но им постоянно мешают все остальные: режиссёр, сценарист, оператор, продюсер и так далее.

Тут для меня показательнее всего сделаны бои на световых мечах: реально видно, что сама постановка и сражение выглядят действительно хорошо (я именно про бой Кеноби и Вейдера в последней серии), но абсолютно ужасный монтаж и операторская работа смывают работу хореографов в унитаз. И вот так про всё хорошее, чего тут, на самом деле, и так преступно мало.

Без шуток: я бы лучше посмотрел шесть серий про то, как Оби-Ван в депрессии постоянно ходит на работу и кряхтит. Это бы показало героя куда более интересным и глубоким персонажем, чем очередная экранизация The Last of Us.

Один из немногих кадров хоть с какой-то интересной режиссурой Фото: Disney

Я сначала думал обсудить сериал и со спойлерами, но тут настолько ничего не происходит, что и смысла мало. Я всё же чуть расскажу о том, что тут происходит, но особо не переживал бы, если вы не смотрели или не собираетесь смотреть.

Итак: в сериале у нас убивают Гранд-Инквизитора, Реву и Оби-Вана. На самом деле, нет. Первый просто возвращается в самом конце шоу, вторую Дарт Вейдер протыкает световым мечом, но она просто почему-то не умирает, а в конце Оби-Вана закидали булыжниками, однако он выжил.

И вот тут Disney тоже выдаёт свои типичные ходы: а давайте сделаем вид, что героев убили, но на самом деле нет! Причём доходит до смешного: Реву протыкают мечом ровно так же, как Квай-Гона в «Скрытой угрозе». Но легендарный джедай умирает, а фактически падаван на службе Империи – нет.

Почему? Да потому что. Это отлично описывает весь сериал.

Тут ещё очень смешно наблюдать за Вейдером: по мультсериалам «Войны клонов» и «Повстанцы» мы прекрасно знаем, что он отличный стратег. Но тут он оказывается каким-то болваном почти всегда. Проткнул Реву и просто ушёл. Она осталась жива. Завалил Оби-Вана булыжниками и ушёл. Тот остался жив и взял реванш.

Другое глупое решение: Оби-Ван, очевидно, пытается отвлечь внимание единственного крейсера Империи на себя. Вейдер, несмотря на разумные слова Инквизитора, решает лететь за Кеноби, чтобы в конце взять свой небольшой корабль и пойти в одиночку. А нельзя это было сделать на минуту раньше: сесть за свой корабль и дать основному крейсеру команду следовать за противниками? Ах да, тогда бы Империя победила!

Про Оби-Вана тоже не всё понятно: перед боем с Вейдером он говорит, что кто-то из них точно умрёт. В итоге сначала Вейдер оставляет Кеноби, после реванша Кеноби просто уходит, хотя имеет все возможности уничтожить ситха. Ты вот прямо сейчас можешь покончить с сильнейшим генералом противника, который буквально зло с большой буквы, но ты просто… уходишь? Чтобы что? Одержать моральную победу? И к чему это привело?

Абсолютно аналогичный кадр был в мультсериале Star Wars Rebels Фото: Disney

Про Реву вообще говорить не хочется. Вы с первых секунд этого не подозревали, но в глубине души она хорошая, просто хотела отомстить Дарту Вейдеру за убийство детей в храме джедаев и сама чуть не превратилась в злодея. Однако в последний момент всё же приняла правильное решение.

Пожалуйста, Disney, хватит пытаться сделать всех злодеев «в глубине души хорошими». Это неинтересно, особенно когда за сценарий будто бы отвечает нейросеть. Хотя даже она бы справилась лучше.

В итоге советовать «Оби-Вана Кеноби» я не посмею никому. Это пустой сериал про культовых героев, которые просто чем-то занимаются. Здесь нет ни одного интересного события, а лучшие моменты шоу уже были где-то сделаны куда изящнее и, собственно, лучше.

Фанатам я бы разве что посоветовал включить самую первую серию, где Кеноби просто грустно и бездельно ходит по Татуину. Всё остальное не имеет смысла. Что, конечно, очень печально, ведь все задатки для интересного сольника тут есть. Стоило углубиться в депрессию героя из-за падения ордена джедаев, роста Империи и провала в воспитании своего ученика. Тут это есть, но внимания этому совсем не уделяют.

Вейдер и выживший Гранд-Инквизитор Фото: Disney

Что понравилось

Юэн Макгрегор, Хейден Кристенсен и другие актёры.

Что не понравилось