Разбираем новый PS Plus: 700 бесплатных игр и другие бонусы

Подписка наконец-то доступна по всему миру, пришло время рассказать о ней детально.

Sony наконец-то завершила запуск нового PS Plus по всему миру: на это ушёл целый месяц, но теперь сервис доступен во всех странах мира… кроме России. Впрочем, мы бы сильно на этот счёт не переживали: россияне уже виртуально мигрируют в Турцию, где всё в 3-5 раз дешевле.

К примеру, по плану максимальный тариф PS Plus на год в России должен стоить 6049 рублей, тогда как в Турции — 1400 рублей по прямому курсу. В реальности он обойдётся дороже с учётом комиссий серого рынка. Мы вскоре подготовим инструкцию по созданию аккаунта PSN в Турции.

Но возвращаемся к новому PS Plus. Теперь у сервиса три уровня подписки со своим набором бонусов.

Главный экран подписки в России

PS Plus Essential

PS Plus Основной

Классический PS Plus без каких-либо изменений:

три бесплатные игры в месяц: две для PS4 и одна — для PS5;

доступ к онлайну в платных играх;

облачные сохранения (100 ГБ);

дополнительные скидки в PS Store;

SharePlay — возможность вести стрим в тусовке и передавать управление игрой;

GameHelp — специальные помощники прямо в интерфейсе консоли;

коллекция PS Plus Collection из 19 культовых игр для PS4 на PS5.

PS Plus Extra

PS Plus Экстра

Самый оптимальный и выгодный тариф, который включает всё из PS Plus Essential, а также каталог из 550 игр для PS4 и PS5.

PS Plus Deluxe

PS Plus Люкс

Премиальный тариф, который включает в себя всё из PS Plus Essential и PS Plus Extra, а также:

ретрокаталог из 20-30 игр для PS1, PS2, PSP;

специальные пробные версии крупных релизов.

Визуализация всех тарифов

В ближайшее время мы подготовим материал с перечислением всего каталога бесплатных игр в Европе.

PS Plus Premium

Самый дорогой тариф, который доступен только в странах с облачным стримингом. Он включает в себя всё из прошлых уровней, а также каталог игр для PS3. Их можно только транслировать.

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Что ещё стоит знать о новой подписке?

Ежемесячные бесплатные игры из PS Plus Essential и дальше будут выходить в первый вторник месяца.

Новинки каталога PS Plus Extra планируют расширять каждый месяц в 15-х числах.

Уже известно, что некоторые новинки сразу же попадут в PS Plus Extra: например, приключение про кота Stray появится в подписке 19 июля.

Текущие подписчики PS Plus могут доплатить разницу и перейти на тарифы уровнем выше.

Страница Syphon Filter в России

Пока неизвестно, когда Sony включит подписку в России, но часть её возможностей уже доступна. К примеру, в магазине появились классические игры: некоторые вроде Syphon Filter можно приобрести, а другим вроде Resident Evil требуются подписки.