Разбираем новый PS Plus: 700 бесплатных игр и другие бонусы

Sony наконец-то завершила запуск нового PS Plus по всему миру: на это ушёл целый месяц, но теперь сервис доступен во всех странах мира… кроме России. Впрочем, мы бы сильно на этот счёт не переживали: россияне уже виртуально мигрируют в Турцию, где всё в 3-5 раз дешевле.
К примеру, по плану максимальный тариф PS Plus на год в России должен стоить 6049 рублей, тогда как в Турции — 1400 рублей по прямому курсу. В реальности он обойдётся дороже с учётом комиссий серого рынка. Мы вскоре подготовим инструкцию по созданию аккаунта PSN в Турции.
Но возвращаемся к новому PS Plus. Теперь у сервиса три уровня подписки со своим набором бонусов.
Главный экран подписки в России
PS Plus Essential
PS Plus Основной
Классический PS Plus без каких-либо изменений:
- три бесплатные игры в месяц: две для PS4 и одна — для PS5;
- доступ к онлайну в платных играх;
- облачные сохранения (100 ГБ);
- дополнительные скидки в PS Store;
- SharePlay — возможность вести стрим в тусовке и передавать управление игрой;
- GameHelp — специальные помощники прямо в интерфейсе консоли;
- коллекция PS Plus Collection из 19 культовых игр для PS4 на PS5.
PS Plus Extra
PS Plus Экстра
Самый оптимальный и выгодный тариф, который включает всё из PS Plus Essential, а также каталог из 550 игр для PS4 и PS5.
PS Plus Deluxe
PS Plus Люкс
Премиальный тариф, который включает в себя всё из PS Plus Essential и PS Plus Extra, а также:
- ретрокаталог из 20-30 игр для PS1, PS2, PSP;
- специальные пробные версии крупных релизов.
Визуализация всех тарифов
В ближайшее время мы подготовим материал с перечислением всего каталога бесплатных игр в Европе.
PS Plus Premium
Самый дорогой тариф, который доступен только в странах с облачным стримингом. Он включает в себя всё из прошлых уровней, а также каталог игр для PS3. Их можно только транслировать.
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Что ещё стоит знать о новой подписке?
- Ежемесячные бесплатные игры из PS Plus Essential и дальше будут выходить в первый вторник месяца.
- Новинки каталога PS Plus Extra планируют расширять каждый месяц в 15-х числах.
- Уже известно, что некоторые новинки сразу же попадут в PS Plus Extra: например, приключение про кота Stray появится в подписке 19 июля.
- Текущие подписчики PS Plus могут доплатить разницу и перейти на тарифы уровнем выше.
Страница Syphon Filter в России
Пока неизвестно, когда Sony включит подписку в России, но часть её возможностей уже доступна. К примеру, в магазине появились классические игры: некоторые вроде Syphon Filter можно приобрести, а другим вроде Resident Evil требуются подписки.
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