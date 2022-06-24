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Кто такие ёкаи, японская мифология, городские легенды в Ghost of Tsushima и коты с двумя хвостами в Ghostwire: Tokyo

Процент правды: японские призраки, мифы и коты в играх. Чего боятся жители Японии?
Семён Кудряшов Арсений Самоль
,
Ghostwire: Tokyo
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Страхи японцев в Persona 5, ритуалы из Ghost of Tsushima и городские легенды в Ghostwire: Tokyo. Разбираемся, что не так с Японией в играх.

Япония — Страна восходящего солнца, многовековых мифов и летающих котиков с двумя хвостами. И сегодня мы вместе японоведом Алиной Вах разберём, насколько достоверно показана японская мистика в видеоиграх!

Врата Тории, добрые и злые ёкаи, магические амулеты и обереги. Мы расскажем о страшных призраках, воодушевляющих легендах, страхах современных японцев и даже татуировках якудзы.

Посмотрите видео и узнайте, что не так с японскими призраками в играх. Не забудьте включить звук

Главное из выпуска

  • Как появились японские мифы.
  • Что не так с котами в Японии.
  • Зачем нужны катасиро и офуда.
  • Как развивались городские легенды.
  • И многое другое.
Процент правды: и судье прилетает, и кидают песок в глаза. Что не так с реслингом в играх? Процент правды: и судье прилетает, и кидают песок в глаза. Что не так с реслингом в играх?

Таймкоды и содержание

00:00. Какие игры разбираем?
00:52. Знакомство с экспертом.
01:37. Что такое реслинг?
01:12. Как появились японские мифы?
02:54. Могут ли ёкаи быть добрыми?
05:02. Как относятся к котам в Японии?
07:33. Верно ли в играх показаны обереги?
08:54. Зачем нужны врата Тории?
10:23. Что такое катасиро?
11:58. Кто такие тэнгу?
13:42. Чего боятся сами японцы?
15:05. Как развивались городские легенды?
17:09. Нужно ли бояться татуировок?
18:52. Заключение.

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