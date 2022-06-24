Страхи японцев в Persona 5, ритуалы из Ghost of Tsushima и городские легенды в Ghostwire: Tokyo. Разбираемся, что не так с Японией в играх.

Процент правды: японские призраки, мифы и коты в играх. Чего боятся жители Японии?

Япония — Страна восходящего солнца, многовековых мифов и летающих котиков с двумя хвостами. И сегодня мы вместе японоведом Алиной Вах разберём, насколько достоверно показана японская мистика в видеоиграх!

Врата Тории, добрые и злые ёкаи, магические амулеты и обереги. Мы расскажем о страшных призраках, воодушевляющих легендах, страхах современных японцев и даже татуировках якудзы.

Посмотрите видео и узнайте, что не так с японскими призраками в играх. Не забудьте включить звук

Главное из выпуска

Как появились японские мифы.

Что не так с котами в Японии.

Зачем нужны катасиро и офуда.

Как развивались городские легенды.

И многое другое.

Таймкоды и содержание

00:00. Какие игры разбираем?

00:52. Знакомство с экспертом.

01:37. Что такое реслинг?

01:12. Как появились японские мифы?

02:54. Могут ли ёкаи быть добрыми?

05:02. Как относятся к котам в Японии?

07:33. Верно ли в играх показаны обереги?

08:54. Зачем нужны врата Тории?

10:23. Что такое катасиро?

11:58. Кто такие тэнгу?

13:42. Чего боятся сами японцы?

15:05. Как развивались городские легенды?

17:09. Нужно ли бояться татуировок?

18:52. Заключение.

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