К нам приехал Steam Deck! Задавайте свои вопросы

Steam Deck неожиданно оказался настоящим хитом: после ряда неудачных попыток заниматься своими гаджетами у Valve наконец-то получилось действительно популярное, востребованное и попросту интересное устройство.
На днях портативная консоль появилась в редакции — мы проведём с ней пару недель, чтобы подготовить разные материалы. Обзор устройств — всё ли так хорошо? Разные тесты. Во что на ней вообще стоит поиграть. И вообще, оправдан ли ажиотаж?
И мы хотим сделать это с вами, нашими постоянными читателями! Расскажите, что вы хотите знать об устройстве, какие вещи мы обязательно должны попробовать и позже рассказать об этом, во что стоит точно поиграть и так далее. Всё постараемся реализовать в грядущих материалах.
Вишенкой на торте станет розыгрыш: вскоре в нашем телеграм-канале «Чемп.Play» начнётся розыгрыш Steam Deck на 256 ГБ. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить возможность заполучить в свои руки столь желанный гаджет!
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