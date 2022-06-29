Самые красивые стримерши мира в опасности. Ситуация дошла до критической точки

Стримерша Иман «Pokimane» Анис сообщила о переезде в Канаду. Решение покинуть Штаты связано с отменой конституционного права женщин на аборты, которое действовало почти 50 лет, с 1973 года. Девушка считает, что подобные решения лишь ущемляют права женщин.

Я плачу миллионы этим мерзавцам, но при этом даже не могу проголосовать.

На фоне сложившейся ситуации девушка стала получать угрозы, вот пример одной из них — такую записку девушка получила от очередного поклонника.

Ты такая горячая на Twitch. Готов сделать тебе ребёнка. Теперь, когда аборты запретили, будь осторожна, я постучусь к тебе в дверь.

Pokimane – одна из самых известных и красивых стримерш мира. Конкуренцию ей может составить разве что Кейтлин «Amouranth» Сирагуса, которая в последнее время тоже перестала чувствовать себя в безопасности в США.

Фото: Из личного архива Иман «Pokimane» Анис

В начале июня Amouranth рассказала о зрителе, который преследовал её. Сталкер из Эстонии даже переехал в город стримерши, чтобы оказаться поближе к ней. Он создал свой Twitch-канал, где копировал трансляции Amouranth.

Позже сталкер запустил IRL-трансляцию с названием «Найди Кейтлин и сделай её моей», во время которой гулял рядом с её домом. Amouranth была потрясена поведением преследователя и опасалась за свою жизнь, поскольку нездоровое увлечение поклонника могло перерасти во что-то радикальное.

Подозрения оказались небезосновательными. Эстонец попытался вломиться в дом к стримерше. Сирагуса незамедлительно позвонила в полицию. Спустя полчаса сталкера арестовали.

Фото: Из личного архива Кейтлин «Amouranth» Сирагусы

В доме Amouranth есть установленная система безопасности и вооружённый охранник, живущий в гостевых помещениях. Но ситуация дошла до критической точки, когда уже нельзя было обойтись без помощи полиции. При этом у Кейтлин есть серьёзные претензии к работе стражей порядка.

Сирагуса обвинила полицию в безалаберности. Она впервые обратилась в правоохранительные органы ещё в мае, но тогда копы лишь увеличили число патрулей вокруг отеля, где находился мужчина. Местный детектив сказал девушке, что киберсталкинг — ненастоящая угроза. После этого стримерша решила привлечь внимание общественности, распространив информацию об этом происшествии среди поклонников. Сталкера это не остановило. Хорошо, что хотя бы на вызов полицейские отреагировали более-менее оперативно.

Фото: Из личного архива Кейтлин «Amouranth» Сирагусы

Иман «Pokimane» Анис – англоязычная стримерша с 9,2 млн фолловеров, в основном на трансляциях играет в VALORANT или общается со зрителями. Кейтлин «Amouranth» Сирагуса – тоже англоязычная стримерша с 5,5 млн подписчиков, в основном проводит стримы с общением.

Девушки работают в несколько разных направлениях, но общая черта обеих – яркая внешность. Они входят в топ-3 по популярности на платформе Twitch, стабильно собирая миллионы часов просмотра в месяц. Порой они привлекают к себе нездоровое внимание фанатов. Иногда это внимание не ограничивается только сообщениями.

Pokimane родилась в Марокко, затем переехала в Канаду и получила там гражданство. С обретением популярности девушка начала жить в США. Так было выгоднее для её деловых интересов. Сейчас она не может чувствовать себя комфортно в Штатах из-за напряжённой общественно-политической обстановки. Поэтому решила вернуться в Канаду.

Фото: Из личного архива Иман «Pokimane» Анис

Amouranth – американка. Родную страну она вряд ли покинет, но вполне может подумать о переезде в новый дом в другом штате. Наметилась тревожная тенденция, при которой топовые стримерши сталкиваются с проблемами в области личной безопасности.

Конечно, Pokimane и Amouranth всё равно останутся в лидерах по популярности на Twitch и будут получать миллионы долларов дохода в месяц. Однако спокойно работать в последнее время не получается. Никто не может гарантировать, что инциденты с девушками, подобные вышеуказанным, не продолжатся.