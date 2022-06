Бесплатно, красиво и разнообразно: почему Genshin Impact настолько популярна

Если вы любите ролевые игры в открытом мире, то, вероятно, хоть раз слышали про Genshin Impact. Она вышла 28 сентября 2020 года и завоевала сумасшедшую популярность как на ПК и PlayStation, так и на мобильных платформах.

Я бы сравнил Genshin Impact с World of Tanks. Обе игры совершили маленькую революцию и сформировали вокруг себя преданную армию фанатов. Но что стоит за этой популярностью? Почему игра так полюбилась геймерам?

Первая причина: Genshin Impact бесплатна

Genshin Impact доступна почти везде. И на планшетах со смартфонами под управлением iOS и Android, и на ПК, и на PlayStation, а ещё уже два года готовится версия под Nintendo Switch. А вот владельцам Xbox не повезло — планов выпускать Genshin Impact там пока нет. Но главное, что «Геншин» можно просто взять и свободно скачать, при желании не потратив ни копейки.

Игра распространяется по условно-бесплатной модели. Хочешь более крутых персонажей или мощное оружие? Улучшай боевой пропуск, покупай Кристаллы сотворения и месячные карты. Не хочешь тратить деньги? Тогда трать своё время. При этом вы не ограничены платным контентом. Тут может доминировать даже «бесплатник», если он, конечно, знает, что делать.

Вторая причина: потрясающий дизайн персонажей

В «Геншине» каждый персонаж имеет свою уникальную внешность, которая отражает индивидуальность и статус. Дизайнеры не просто нарисовали непохожих друг на друга персонажей, они продумали их костюмы и манеры до мельчайших деталей. При этом смогли грамотно уйти от сексуализированных образов. Нет, женские персонажи, конечно, красивы, но не до такой степени.

Желания раздеть их и заглянуть под юбку во время игры точно не возникает.

Дизайн той же Кадзухи отличается от дизайна Кокоми. Вы никогда не спутаете Райдэн с Моной или Итто с Чжун Ли. А их удивительный дизайн подчёркивается уникальными анимациями и способностями. В общем, разработчики сильно постарались, чтобы персонажи в Genshin Impact выгодно отличались от толпы безвкусных героев из других подобных игр.

Третья причина: частые обновления

Без своевременных и регулярных обновлений, какой бы ни была игра классной, не обойтись. Любой успешный проект просто со временем надоест и загнётся, если не будет новых персонажей и локаций. К счастью для игроков Genshin Impact, их любимая игра получает много обновлений.

Вот сами посудите: обновление 2.7 вышло в конце мая, а уже в середине июля игроки получат патч 2.8. И это не просто маленькие добавки, а полноценные большие апдейты с новыми локациями, событиями и героями. В результате этого Genshin Impact никогда не кажется скучной или устаревшей.

Четвёртая причина: художественный стиль

Да, да, да. Легкоузнаваемый художественный стиль — это одновременно и фишка, и достоинство игры. Вы ведь в курсе, что китайское аниме тоже существует? И китайская компания miHoYo, базирующаяся в Шанхае, доказала, что делать отличные аниме-игры способны не только на территории Японии.

У аниме большая фанатская база даже за пределами Японии, и эти люди готовы поглощать любой контент, связанный с этим визуальным искусством. Таким образом, игре удалось сформировать вокруг себя не только фанатов RPG в открытом мире, но и привлечь нужную аудиторию любителей аниме. Да, в Genshin Impact нет откровенных сцен или героев с большими выпуклостями. Но есть очаровательный мир и увлекательный геймплей. Этого более чем достаточно.

Пятая причина: гигантский открытый мир

Как раз об игровом мире. В Genshin Impact он не просто красив своими закатами, рассветами или богатой растительностью, а разнообразен и обширен. И да, он просто огромен. Тейват (именно так тут называется мир) состоит из семи основных регионов. При этом сейчас открыто лишь три из них — Мондштадт, Ли Юэ и Инадзума. Остальные четыре региона разработчики планируют ввести в течение четырёх лет.

Но даже на трёх открытых регионах игрокам есть чем заняться. И сотни часов, как говорится, не хватит, чтобы всё перепройти и открыть. Если Мондштадт был вдохновлён немецкой культурой, то Ли Юэ — китайской. А Инадзума — это аналог Японии в игре. Как и в реальной жизни, этот регион является островным, так что попасть на него можно лишь по воде.

Шестая причина: схожесть с Breath of the Wild

«Геншин» часто сравнивают с The Legend of Zelda: Breath of the Wild. И, надо сказать, не зря. Эта схожесть с культовой адвенчурой чувствуется во многих моментах. Когда персонаж ускоряется или карабкается по стенам. Когда стреляет из лука или взмахивает мечом. Да даже некоторые локации похожи.

Как любят рассуждать разработчики, не украли, а позаимствовали, или же вдохновились. Одни говорят — придумайте что-то своё, а другие — как же стыдно копировать чужие идеи. И хотя у этой истории есть две стороны, я считаю, что в этом нет ничего плохого. Скопировать то, что работает круто, незазорно. Тем более что китайцы не первые и не последние, кто это сделал. Да и не так уж и много отсюда пришло из Breath of the Wild.

Седьмая причина: безграничные возможности

Если посмотреть на другие ролевые игры, то игровой процесс в них обычно типичен — нас заставляют выполнять побочные квесты, пока вы не повысите свой уровень настолько, чтобы этого хватило для убийства босса. Но «Геншин» немного отошла от этой схемы. Нет, конечно, квесты здесь играют такую же большую роль, как в том же «Ведьмак 3». Но за их пределами ваши возможности поистине безграничны. Главное, что игра не заставляет вас выполнять какие-то конкретные действия и вы можете делать всё, что захотите.

Вы можете коллекционировать книги и существ, заходить в миры своих друзей и проходить с ними боссов, обустраивать своё жилище в Чайнике Безмятежности, изучать богатую историю персонажей, приготовить что-нибудь поесть, поохотиться за редкими материалами или скрытыми от глаз сундуками.

Восьмая причина: игровой процесс и разнообразие персонажей

Бои в Genshin Impact очень просты лишь при беглом взгляде. На самом деле они сложны и глубоки. Атаки стихий и элементарные слабости ваших соперников делают их каждый раз уникальными и захватывающими. Можно использовать в бою несколько персонажей одновременно, просто переключаясь между ними при помощи одной лишь клавиши. Игрока не помещают в какие-либо рамки и не говорят использовать конкретного персонажа в определённый момент времени. Вы можете менять героев так часто, как этого захотите.

В распоряжении, если совсем кратко, много магии, оружия и комбинаций. В игре представлено семь стихий — Пиро, Гидро, Электро, Гео, Анемо, Крио и Дендро. Каждый из этих элементов имеет свои реакции, их можно комбинировать друг с другом и создавать уникальные билды. Например, благодаря взаимодействию Крио с Электро можно добиться сверхпроводимости — эта реакция вызывает взрыв по области, который наносит Крио-урон.

Ладно, с боями разобрались. А ведь существует ещё одна важная вещь, которая выгодно отличает Genshin Impact от подобных игр. Это разнообразие персонажей. С учётом Путешественника (начального персонажа) сейчас в игре их 47. И главное — среди этих персонажей есть немало девушек.

Девятая причина: честный и грамотный маркетинг

Как я уже сказал выше, китайцы смогли избежать излишней интимности, сделали своих персонажей яркими, но не пошлыми. Их маркетинговая кампания не построена на выпячивании всем известных мест. Это было бы слишком банально и просто, но зачем обманывать своих игроков?

Вместо выставления женских персонажей в неприличном свете авторы показывают в тизерах небольшую историю с красивыми пейзажами и реально записанным геймплеем без излишних прикрас. Достойно, а главное честно.

10-я причина: разработчики прислушиваются к своим фанатам

То, что игра бесплатна, ещё ничего не значит. Высокое качество проекта отражается не только во всех вышеперечисленных моментах. Главное — это то, что китайцы прислушиваются к своим фанатам. Они не просто слышат своих игроков, они буквально находятся с ними на одной волне.

Вот для примера: фанатам не понравилось, как разработчики понерфили пятизвёздочного персонажа Яэ Мико в обновлении 2.6. Это вызвало негативную реакцию, которую китайцы не пропустили мимо ушей, быстро откатив изменения. И этот момент нельзя назвать показушным или притянутым за уши. Стоит только игрокам встать на дыбы — авторы тут же реагируют. Это касается не только баланса в способностях персонажей, но и каких-то акций.