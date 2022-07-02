Финал 4-го сезона «Очень странных дел» — это уже мощнее любого кино

1 июля на Netflix состоялась премьера финала четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». Мы уже посмотрели его и готовы обсудить весь сезон со спойлерами. В конце статьи мы ответим на самые популярные вопросы, отобранные в сети, так что обязательно ознакомьтесь.

Если вы хотите знать, получился ли финал — отвечаем, да, получился. Эмоционально это пик для сериала, поэтому неудивительно, что вокруг сериала сейчас такой ажиотаж. Четвёртый сезон в итоге получился не просто лучшим в сериале, а поднял планку для всего жанра. Так держать, братья Даффер!

А вот дальше мы обсудим финал уже со спойлерами. Если вы ещё не посмотрели вышедшие эпизоды, то рекомендуем сначала ознакомиться с ними, а уже потом вернуться к нашей статье.

Очень странные отношения

Последние две серии вышли предельно эмоциональными. Оди наконец вернула себе силы и уничтожила целый военный конвой, а четвёрку во главу с Майком и Уиллом больше не получится назвать бесполезной — они сыграли решающую роль в сражении с Векной.

Братья Даффер очень здорово обратили мифологию в свою сторону. Ведь мы ещё с первых сезонов знаем, что у существ с обратной стороны нет сознания — они подчиняются единому разуму. Поэтому вместо какого-нибудь невероятного воссоединения Хоппера и Джойс с другими героями авторы решают уничтожить местных монстров на Камчатке. Таким образом, герои травмировали самого Векну, тем самым сумев помочь детям даже с другого конца света.

Эпичная битва Хоппера и Демогоргона

К несчастью для фанатов, создатели провернули трюк из прошлых сезонов: ввели харизматичного персонажа, который трагически погибает в пылу битвы. Эдди Мансон показал себя как настоящий герой, оставшись сражаться до последнего в решающий момент. И, чёрт возьми, какой же шикарный рок-концерт он устроил в потустороннем мире — позавидуют даже разработчики Alan Wake. Смотреть за диалогом Дастина и отца Эдди было просто душераздирающе. Очень жаль и Максин — у неё и так была незавидная судьба, а в финале из неё сделали настоящую мученицу. Будем надеяться, что всё обойдётся и она выйдет из комы живой и здоровой. Кто-кто, а она этого точно заслуживает.

Чему фанаты явно обрадуются, так это обращению Уилла к Майку, в котором персонаж довольно прозрачно намекает ему на любовь к своему другу. Зрители уже давно заметили, что мальчик испытывает к бойфренду Оди нечто большее, чем просто дружеские чувства. Что ж, теперь мы это знаем наверняка. Радует, что со своими отношениями разобралась и Робин, которая наконец-то сблизилась с той девушкой из оркестра. А вот Стив жалеет, что вёл себя с Нэнси так, будто она для него ничего не значит. Теперь он пытается восстановить отношения, понимая, что шансы на это совсем небольшие.

Стиву хватило смелости поделиться очень милой мечтой про карапузов

Да, Векне удалось выжить, однако фанаты получили ответы на многие вопросы. Оказывается, бывший подопытный обустроил потусторонний мир сам — и да, он действительно финальный босс всего сериала, из-за которого в Хоукинсе начали происходить страшные события из прошлых сезонов. На это авторы уже намекали, однако теперь нам сообщили об этом прямым текстом.

Векна и Истязатель разума

Создатели очень эффектно закрыли сюжетную ветку доктора Бреннера — «отца» Оди. Его экспедиции в потусторонний мир и опыты над Эл нужны были не только для исследований той стороны, но и для поисков пациента под номером Один. В конечном итоге Бреннер погиб, спасая девочку, тем самым он хотя бы немного искупил свою вину.

После последнего эпизода, который длится дольше, чем многие полнометражные фильмы, сериал по-настоящему стал кино с большой буквы. Креативу авторов поражаешься до самого финала: то, как они используют мельчайшие элементы киноязыка, вызывает лишь восхищение. А звуковым дизайнерам хочется отвесить низкий поклон — над «Очень странными делами» трудятся одни из самых талантливых специалистов в своих областях. Теперь можно официально заявить: четвёртый сезон — не только лучший в сериале, но и новая планка для научно-фантастических шоу последних лет. Потрясающая работа, которая стоила трёх лет ожиданий.

Покритиковать авторов можно лишь за затянутость некоторых эпизодов и за ужасный, отвратительный, издевательский клиффхэнгер в самом конце. Такого себе не позволяли даже создатели «Остаться в живых». Понаблюдали за открытием огромного портала в другое измерение? Ну а теперь ждите несколько лет до следующего сезона. Братья Даффер, так делать нельзя!

Последствия открытого портала в наш мир

Ответы на вопросы

Несмотря на то что авторы раскрыли почти все карты, у зрителей всё равно остались вопросы. Мы собрали самые популярные «непонятки» в сети и отвечаем на них, используя информацию из самого сериала.

Вопрос: Почему армия пыталась убить Оди, ведь они вроде как на одной стороне?

Ответ: Генерал считает, что именно она виновата во всех ужасающих событиях в Хоукинсе. Сперва эта мысль кажется бредовой, однако по ходу сезона мы узнаём, что Оди сыграла решающую роль в становлении Векны.

Вопрос: Как Векна смог управлять людьми из изнанки и открывать порталы, если он убивал своих жертв с помощью разума?

Ответ: Генри/Один/Векна — могущественный телепат, который долгое время копил силы в изнанке. В конечном итоге он научился убивать психологически слабых подростков в нашем мире, тем самым стирая границы между измерениями.

А ведь казалось, что всё уже позади

Вопрос: Если Первый убил всех подопытных в лаборатории, то как Оди могла встретиться с Восьмой во втором сезоне? Почему Восьмая жива?

Ответ: Судя по всему, ей удалось выжить в бойне или она в тот момент находилась в другом месте. К сожалению, об этом сериал умалчивает.

Вопрос: Получается, Векна существует с первого сезона и порталы — его рук дело? Он и есть финальный босс?

Ответ: Векна действительно существовал ещё до событий первого сезона. И да, это финальный босс, который подчинил себе созданий из потустороннего измерения. Порталы создавали учёные из США и СССР, а также Оди — неосторожным применением своих способностей.

Вопрос: Оди умеет воскрешать людей? Почему она тогда не воскресила Билли в третьем сезоне?

Ответ: В третьем сезоне Оди теряет свои способности прямо перед его смертью. Но даже если бы она их не потеряла, для подобного трюка наверняка нужна сильная эмоциональная связь с человеком. Даже несмотря на то, что Макс — её самая близкая подруга, Оди сумела лишь ввести её в кому. Пока неясно, вернётся ли девочка.

Сможет ли Макс сходить с Лукасом в кино?

Вопрос: Если Макс жива, то почему открылся портал в другое измерение, ведь она не стала четвёртой жертвой?

Ответ: Макс была мертва некоторое время — её сердце не билось в течение минуты. Этого оказалось достаточно для того, чтобы Векна сумел открыть портал.

Вопрос: Что нас ждёт в пятом сезоне? Он будет финальным?

Ответ: Да, это будет последний сезон, об этом уже говорили сами братья Даффер. Нас ждёт эпичное противостояние с Векной и монстрами из другого измерения. Вполне возможно, жители планеты наконец-то поймут, какая опасность им всё это время грозила.