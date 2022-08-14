10 лучших танков 6-го уровня в World of Tanks

Шестые уровни в World of Tanks — это фан и фарм в одном флаконе. Порой играть на этих маленьких танчиках с небольшой альфой бывает намного комфортнее, чем на тех же девятках или восьмёрках. В минус ты чаще всего не уходишь, а показатель WN8 всё равно растёт.

В этом материале собрали лучших представителей 6-го уровня, включая как обычные прокачиваемые танки, так и премиумные. А на каких шестёрках тащите вы? Делитесь с нами!

Топ составлен исходя из личных впечатлений, мнения блогеров и игроков. Большинство представленных танков лидирует по статистике, а их винрейт составляет больше 50%. И не забывайте, что любой топ — субъективен.

Т-34-85М

Нация: СССР

Тип техники: средний танк

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Советские танки в игре — одни из самых популярных и востребованных, так что попадание премиумного Т-34-85 в топ, пожалуй, никого не должно смутить или удивить. Игроки любят этот танк за его комфортность и баланс во всём. У него нет ярко выраженных недостатков, зато плюсов — полно.

T34-85M Фото: Wargaming

У танка неплохая лобовая броня, отличный ДПМ при неплохом разовом уроне в 180, хорошее пробитие базовым снарядом, одна из лучших маскировок среди СТ 6-го уровня и приличный обзор. Из минусов стоит отметить только частую критуемость модулей и малый запас прочности. Если прокачать экипаж и поставить паёк, то вы получите настоящий пулемёт на гусеницах.

Type 64

Нация: Китай

Тип техники: лёгкий танк

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Если любите играть на лёгких танках, то наверняка этот китайский комарик уже есть в вашем ангаре. А если нет, то спешите это исправить. Не жалейте голды — он стоит своих денег. Безумно фановый и комфортный малютка так полюбился игрокам, что даже недонатеры пытаются заполучить его себе.

Type 64 Фото: Wargaming

У него мало очков прочности (он картонный), но ведь это же лёгкий танк. Разве ЛТ должны быть толстыми? Зато в остальном — одни плюсы. Во-первых, Type 64 — это отличный фармер. Вы можете вывозить из боёв много серебра, даже не стреляя, так как машина обладает имбовым для шестого уровня обзором.

А ещё китайский каштанчик может похвастаться нереально высокой скорострельностью, но при небольшом уроне в 115. Бронепробития на базовом снаряде (128 мм) не всегда хватает, так что не забудьте запастись серебром…

Skoda T 25

Нация: Чехословакия

Тип техники: средний танк

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Этот чешский танк может зайти далеко не всем. Но если вы опытный игрок, то должны прекрасно знать о его имбовом барабане. Три снаряда наносят всего 330 урона суммарки, но перезаряжаются они так быстро, что за это время враг успевает выстрелить в вас только один раз, в то время как вы — три раза.

Skoda T 25 Фото: Wargaming

Помимо отличного ДПМ, танчик может похвастаться хорошими углами вертикальной наводки, приемлемым обзором и отличной динамикой. Из минусов только слабое бронепробитие и отсутствие хорошего бронирования.

VK 36.01 (H)

Нация: Германия

Тип техники: тяжёлый танк

Как получить: бесплатно / прокачиваемый танк

Искали комфортный тяжёлый танк? Так вот он перед вами. Немецкий VK 36.01 (H) можно легко принять за средний танк, но по факту это тяжёлый. Об этом говорят и его большой запас прочности, и немаленькие габариты.

VK 36.01 (H) Фото: YouTube-канал Lacho WoT Replays

На броню полагаться здесь не стоит из-за прямых углов наклона. А вот на орудие — стоит. На выбор аж четыре пушки, но я бы посоветовал играть на стволе под названием 8,8 cm KwK 36 L/56. Посредственная точность в 145 мм на базовом снаряде компенсируется отличным уроном в 220 и скорострельностью.

М44

Нация: США

Тип техники: САУ

Как получить: бесплатно / прокачиваемый танк

Арта? В топе? Не спешите забрасывать меня нехорошими словами, ведь если судить объективно, то М44 — это королева артиллерии на шестом уровне. Даже с учётом нерфа арты она всё ещё доставляет танкистам немало проблем.

M44 Фото: Wargaming

Чтобы оценить, что такое арта, и научиться играть на этом классе техники для прохождения ЛБЗ (а лучше не надо, хех) — М44 подходит для этих целей лучше всего. У неё небольшой разовый урон, но быстрое сведение, скорострельность и точность. Американский комарик кусает не больно, но довольно часто.

Cromwell / Cromwell B

Нация: Великобритания

Тип техники: средний танк

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На этой строчке расположились два идентичных танка — один прокачиваемый, а другой — премиумный. Отличаются они лишь внешним видом и манёвренностью — Cromwell B чуть быстрее и динамичнее обычного.

Cromwell Фото: artstation

В огневом плане это две одинаковых машины, так что большой необходимости в покупке према нет. У нас отсутствует броня, но есть комфортное орудие с высокой скорострельностью и отличными углами склонения. По сути, это всё тот же Т-34-85М — более косой, но и более динамичный и скорострельный.

СУ-100

Нация: СССР

Тип техники: ПТ-САУ

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Откусывает по пол-лица у семёрок. Почти ваншотит шестёрок, забирая их за два выстрела. Эта советская ПТ с большим разовым уроном в 390 и хорошим бронепробитием при всех прочих способна бодаться даже с восьмёрками.

СУ-100

Динамика, скорость и манёвренность — без вопросов. Маскировка — приличная. Только вот придётся долго привыкать к сведению, посредственной точности и УВНам. Да и бронёй, к сожалению, нас явно обделили.

AMX 12 t

Нация: Франция

Тип техники: лёгкий танк

Как получить: бесплатно / прокачиваемый танк

Кто бы мог поспорить за звание лучшего лёгкого танка на шестом уровне с китайским Type 64? Пожалуй, только французский волк-одиночка AMX 12 t. Танчик очень фановый, да ещё и не премиумный. Столько фармить, как его китайский коллега, он не может, но удовольствия приносит не меньше.

AMX 12 t

На нём получается и отлично светить, и набивать урон. У него есть отличная подвижность и максималка в 60 км/ч, неплохое бронепробитие базовым снарядом в 144 мм и имбовое бронепробитие на голде в 202 мм. И приправлено всё это отличной маскировкой, небольшими габаритами и барабаном на четыре снаряда, каждый из которых наносит по 135 урона. Единственное, с чем придётся смириться, помимо отсутствия брони, так это с диким разбросом.

Объект 244

Нация: СССР

Тип техники: тяжёлый танк

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Редкий гость в рандоме, и не по причине своей слабости. Дело совсем в другом: танк раздаётся редко и только в специальных пакетах. Но если бы его могли получить все, то стало бы неинтересно. Ведь это один из самых имбовых тяжёлых танков на своём уровне. С корпусом от ИС и с пушкой от Т-34-85М.

Объект 244

Обладая крепкой, хоть и не без слабых мест бронёй, Объект 244 при этом не слоупочен, а динамичен, как будто вы играете на среднем танке. Небольшой разовый урон в 180 (как для тяжёлого танка) компенсируется высокой скорострельностью. Низкое бронепробитие на базовом снаряде не позволяет как следует фармить, но на голдовых снарядах вы пробиваете абсолютно всех. А если брать точность и сведение, то с этим нет никаких проблем.

Т78

Нация: США

Тип техники: ПТ-САУ

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Что, правда это тот самый «старый» Hellcat, которого мы так любили, но потеряли? Ну почти. На выходе мы получили почти неповторимую копию той легендарной машины с вращающейся башней, быстрым сведением, отличной подвижностью и точностью при полном отсутствии брони.

T78

Пробиваем хорошо — 160 мм на базовом снаряде и 221 мм на голдовом. Имеем отличнейшую стабилизацию и наносим по 240 урона при перезарядке в 6 с небольшим секунды. А с низким запасом прочности и слабым бронированием можно смириться, настреливая урон исключительно с третьей линии.

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Это далеко не все шестёрки, на которых можно получать удовольствие, фармить и тащить. И этот топ можно было бы расширить следующими танками: