Все спойлеры «Тора 4»: сюжет фильма и сцены после титров

Вряд ли кто-то ждал каких-то неожиданных сюжетных ходов в сольном фильме про Тора, однако Тайка Вайтити с командой Кевина Файги умудрился сделать несколько по-настоящему удивительных вещей. В этом материале мы перескажем основные события «Тора: Любовь и гром».

Разумеется, дальше пойдут спойлеры всего фильма. Если хотите дождаться возможности посмотреть ленту в хорошем качестве, то закройте статью и дождитесь цифровой премьеры — она ожидается в конце августа.

Любой краткий пересказ всё равно опускает много деталей, эмоциональных подтекстов и других важных вещей, поэтому не стоит по этому тексту судить фильм. Этот материал конкретно для тех, кто хочет узнать события ленты.

Сюжет фильма

Фильм начинается со сцены, где Горр в исполнении Кристиана Бэйла идёт по пустыне с умирающей дочерью на руках. Он отчаянно молится своему богу, но тот не слышит его, а ребёнок умирает. После этого он слышит голос, который ведёт его к воротам в загробную жизнь. Там же отца ждёт бог, которому он посвятил всю свою жизнь. Понимая, насколько он впустую потратил жизнь и насколько боги лицемерны и лживы, он поднимает лежащий рядом меч (Некро-меч Вечной Тьмы) и убивает бога. Так он становится Убийцей богов.

Горр Убийца королей

Тем временем Тор вернулся в форму после событий последних «Мстителей» и теперь путешествует вместе со Стражами Галактики. Однако вскоре Леди Сиф связывается с героем, сообщая, что по всей вселенной умирают боги, и Тор решает разобраться, что происходит, и отправляется в Новый Асгард на Землю.

Параллельно этому его бывшая возлюбленная Джейн Фостер (Натали Портман) борется с раком четвёртой степени — никакие лекарства ей не помогали. Ей приходит в голову, что молот Мьёльнир обладает лечебными свойствами и может спасти её жизнь. Она также отправляется в Новый Асгард, где молот признаёт ей достойной, и Джейн становится Могучим Тором.

Могучий Тор — Джейн

Вскоре на Новый Асгард нападает Горр вместе со своей теневой армией. Ему не удаётся убить Тора, но он берёт в заложники детей и запирает их в царстве теней. Команда Тора благодаря сыну Хеймдалля (Идрис Эльба) узнаёт план Горра и отправляется набирать армию богов для противостояния злодею.

Тор в Новом Асгарде

Первая остановка — Всемогущий город под управлением Зевса. Однако ведающий всем миром бог молний отказывается помочь, лишь намекая, что Горр может отправиться в таинственное место под названием Вечность. Там он может загадать желание убить всех богов. Тору не нравится пассивная позиция Зевса, и он начинает бой, в котором Зевс вроде как погибает, а от Корга (Тайка Вайтити) остаётся одна голова.

Зевс в Marvel

Команда отправляется в Царство теней, но Джейн осознаёт, что это ловушка: Горру нужен Громовержец Тора, поскольку он содержит Биврёст для открытия Вечности. Во время битвы злодей одерживает верх, серьёзно ранит Валькирию и Джейн, а также отбирает топор. Всю троицу через Биврёст отправляют обратно в Новый Асгард.

Там становится понятно, что Мьёльнир не помогает Джейн, а только быстрее убивает её, забирая оставшуюся жизненную энергию.

Тор решает вновь вступить в бой с Горром, поэтому он отправляется в Вечность, где передаёт свои силы детям Асгарда, и они вместе сражаются со злодеем и его армией. Однако даже этого недостаточно, поэтому прилетает Джейн и меняет расстановку сил в сторону героев. Так Тору удаётся вернуть свой топор, отправить детей домой и уничтожить источник сил Горра — Некро-меч. Однако теперь врата в Вечность открыты.

Горр зашёл, а за ним последовали Тор и Джейн. Однако они не собираются драться, предлагая альтернативу: вместо пожелания убить всех богов он может вернуть свою дочь. Злодей переживает, что у его ребёнка не будет никого в этом мире, но Джейн убеждает Горра, что Тор позаботится о ней.

Горр возвращает свою дочь и умирает. Джейн после использования молота также умирает на руках Тора.

Горр

В конце Тор возвращается в Новый Асгард, где Королева Валькирия и Леди Сиф тренируют детей, Корг нашёл свою вторую половинку, а Тор с новой дочерью сражаются бок о бок. Теперь у них новые супергеройские клички: Любовь и Гром.

Свет гаснет. Появляется надпись «Тор вернётся».

Первая после титров

В первой сцене оказывается, что Зевс выжил и он недоволен тем, насколько супергерои стали популярными, а боги превратились в какое-то посмешище для всех. Он рассказывает об этом Геркулесу в исполнении Бретта Голдстина («Тед Лэслоу»), отмечая, что Тор поплатится за свои действия.

Геркулес в Marvel

Вторая сцена после титров

Нам показывают Джейн, которая оказывается в Вальгалле после смерти на руках Тора. Она проходит через врата загробной жизни, где её приветствует Хеймдалль. Он также благодарит её, что она немного приглядела за его сыном.