Илон Маск окончательно дискредитировал себя. Отмыться будет практически невозможно

Американский миллиардер Илон Маск окончательно передумал покупать Twitter. Предприниматель уведомил соцсеть об отказе от сделки на $ 44 млрд. Причина — «существенное нарушение нескольких положений соглашения». Компания не смогла доказать ему, что количество спам-ботов среди зарегистрированных пользователей не превышает 5%.

Стороны продолжат разбирательство в суде. Twitter должен подать иск против Маска до конца недели. Три месяца назад в такой поворот событий было трудно поверить. Вспомним хронологию событий, которые привели к дискредитации самого богатого человека планеты.

История с Twitter начиналась очень красиво

14 апреля Илон Маск заявил, что готов купить 100% акций Twitter по $ 54,2 за штуку. Общая сумма сделки — $ 46 млрд.

25 апреля предложение Маска Twitter принял. Сразу же начала появляться информация о том, какие новшества собирается ввести Илон.

Основатель соцсети Джек Дорси приветствовал намерение Маска увести Twitter с биржи Уолл-стрит и снизить зависимость от инвесторов. По его мнению, Twitter должен быть «не компанией, а общественным благом».

Илон — единственный, кто наилучшим образом подходит для решения этой задачи.

Илон Маск Фото: Getty Images

Дальше уже сам Маск раскрыл реформаторские планы. В первую очередь речь шла о ликвидации политической цензуры, ярким примером которой стал бан бывшего президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия его сторонниками.

Вот что сказал Илон

«Чтобы Twitter заслужил общественное доверие, он должен быть политически нейтральным, то есть фактически в равной степени расстраивать крайне правых и крайне левых. Под «свободой слова» я просто подразумеваю то, что соответствует закону. Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотят меньше свободы слова, они будут просить правительство принять соответствующие законы. Поэтому выход за рамки закона противоречит воле народа.

Социальная сеть сторонников Трампа Truth Social уже обогнала «Твиттер» по числу новых скачиваний. Это происходит потому, что Twitter подвергает цензуре свободу слова. После объявления покупки у тех, кто боится свободы слова, наблюдается крайняя реакция антител.

Twitter должен иметь сквозное шифрование, такое как Signal, чтобы никто не мог шпионить за сообщениями или взломать их (речь о внутренних переписках между пользователями соцсети). Сделаем «Твиттер» максимально весёлым! Дальше куплю «Кока-колу», чтобы вернуть в неё [запрещённое вещество]».

Илон Маск Фото: Getty Images

Не все были рады покупке Илона. Близкие к Демократической партии США личности во главе с президентом страны Джо Байденом ожидаемо восприняли сделку в штыки. Они опасались, что в соцсеть вернётся Трамп, а прочих правых там перестанут банить. В BLM припомнили, что Маск родился в ЮАР во времена апартеида. Но в целом общественность была заинтригована. Однако эйфория продлилась недолго. Анонсированного Маском «веселья» не получилось.

Как ситуация переросла в катастрофу

4 мая Маск написал, что планирует сделать Twitter платным для компаний и государственных органов. Обычным же пользователям платить не придётся. Это был первый тревожный сигнал, что Илона понесло куда-то не в ту сторону.

Уже 13 мая Маск приостановил покупку Twitter. Новость прогремела как гром среди ясного неба. Миллиардер потребовал предоставления реальной статистики по фейковым аккаунтам. По словам представителей компании, их не более 5%, однако Маску захотелось увидеть сверхубедительные подтверждения. Акции Twitter моментально рухнули.

Илон Маск Фото: Patrick Pleul/Getty Images

Маск заявил, что возьмёт наугад сто пользователей и проверит, какая их доля окажется ботами — поддельными аккаунтами, спамерами или дубликатами учётных записей. Он предложил остальным пользователям сделать аналогичную проверку.

Любой разумный процесс случайной выборки подходит. Если многие люди независимо друг от друга получат одинаковые результаты по проценту поддельных/спамовых/дубликатов учётных записей, это будет показательно.

На закономерно последовавший вопрос «А вы не могли сделать это до оформления сделки на $ 44 млрд?» Маск ответил неубедительно.

Я полагался на аккуратность публичных документов Twitter.

Предприниматель фактически признал, что при проведении сделки почти на полсотни миллиардов не было проведено никаких предварительных проверок и он полагался исключительно на «честное слово» продавца. Недалёкость Маска ещё более ярко проявилась в его странном предложении. Произвести проверку на ботов, оказывается, очень легко – просто пользоваться выборкой из 100 пользователей. Так почему не сделал это сразу?

Илон Маск Фото: Maja Hitij/Getty Images

Дальше Маск опубликовал инструкцию, как обойти алгоритм «Твиттера», который «манипулирует людьми». Попытки отказаться от покупки дошли до абсурда. 19 мая на технической конференции в Майами он заявил, что число фальшивых аккаунтов или ботов составляет при беглом рассмотрении более 20%, а если копнуть глубже — чуть ли не 90%. Илон также удивился, почему пользователям при регистрации не дают пройти авторизацию по телефону. Это бы отсекло львиную долю ботов.

6 июня Маск обвинил компанию Twitter Inc. в нарушении соглашения о слиянии. По его словам, ему не предоставили информацию о спаме и ботах в соцсети, которую он затребовал. Он утверждает, что «Твиттер» активно сопротивляется и нарушает его права на информацию, отказываясь раскрывать указанные данные.

Суть в том, что Маск ранее уже ознакомился с отчётностью и одобрил сделку. Даже делал заявления в качестве нового собственника соцсети. Как-то поздновато для предъявления претензий, но миллиардер не успокоился.

Илон Маск Фото: Win McNamee/Getty Images

7 июля Washington Рost написал, что сделка по покупке Twitter «находится под серьёзной угрозой срыва». Спустя пару суток сам Маск сказал, что передумал покупать «Твиттер», и уведомил об этом компанию.

Сейчас Илону весело. На выходных бизнесмен опубликовал мем, на котором он хохочет.

Они сказали, что я не смогу купить Twitter.

Затем они не стали предоставлять информацию о ботах.

Теперь они хотят через суд заставить меня купить Twitter.

Теперь им придётся обнародовать информацию о ботах в суде.

Мем с Илоном Маском

Исходы судебного разбирательства

Но потом Маску уже будет не до смеха. Руководство «Твиттера» подаст в суд на миллиардера из-за срыва соглашения. Компания уже наняла юристов из фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, которая специализируется на сделках о слиянии.

Представлять интересы Маска будет фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая успешно защитила его в 2019 году по иску о клевете и представляла интересы в 2018 году, когда Маск пытался сделать Tesla частной компанией.

Важно подчеркнуть, что суд штата Дэлавер, где будет проходить разбирательство, редко одобряет отказы от сделки по слиянию. Скорее всего, решение будет зависеть от того, как Маск обоснует отказ от поглощения «Твиттер». Каких-то внятных аргументов о «ботах» Илон пока не предоставил, кроме своих собственных, ничем не подкреплённых слов.

Илон Маск Фото: Spencer Platt/Getty Images

Варианты развития событий:

Маск проиграет, ему придётся закрыть сделку и выплатить акционерам по $ 54,2 за акцию ($ 44 млрд в сумме);

Миллиардер выиграет и, скорее всего, оплатит штраф за разрыв сделки на сумму $ 1 млрд;

Стороны закулисно договорятся о закрытии сделки, но на других условиях.

Председатель правления «Твиттер» Брет Тейлор пообещал довести сделку до конца, несмотря на все попытки Маска сорвать её. Его уверенность небезосновательна. Эксперты по корпоративному праву убеждены, что у Twitter более прочная юридическая база, чем у Маска. Пока мир не увидел никаких доказательств, подтверждающих слова Илона о том, что оценка числа ботов Twitter неточная.

Логика Маска проста: чем больше спам-ботов в Twitter, тем ниже реальные охваты, хуже репутация соцсети и меньше желающих продать рекламу на этой площадке. Но нужны факты, которых он ещё не предоставил. Зато разрушительный эффект действия Маска уже принесли. Акции Twitter обрушились и торгуются на 35,4% ниже изначальной цены предложения Илона по сделке. На короткой дистанции очень вероятно продолжение падения (многое будет зависеть от хода судебного разбирательства). Некоторые сотрудники подумывают уйти из компании из-за нежелания работать на Маска и текущей неопределённости, что ещё больше усугубляет положение дел.

Что может стоять за странным поведением Маска?

Ответ простой: бизнес в последнее время не ладится. За первое полугодие 2022 года на фоне резкого обвала глобальных фондовых рынков Маск обеднел почти на $ 62 млрд. При этом часть средств потерял из-за скандалов, а не по сугубо экономическим причинам.

В июне Маск в письме к руководству Tesla заявил, что у него «очень плохое предчувствие касательно мировой экономики». Миллиардер распорядился прекратить наём работников в компанию и заявил, что Tesla необходимо сократить 10% персонала. Он также выразил недовольство из-за удалённой работы сотрудников.

Каждый, кто хочет работать удалённо, должен находиться в офисе минимум 40 часов в неделю или покинуть Tesla. Это меньше, чем мы требуем от заводских рабочих.

Такие слова не могли не вызвать ответную реакцию. В коллективном письме работников компании говорится, что публичное поведение бизнесмена отвлекает и вызывает чувство стыда, особенно в последние недели.

Илон Маск Фото: Theo Wargo/Getty Images

Отмечается, что Маск, будучи генеральным директором и самым известным представителем SpaceX, считается лицом компании. Каждый твит, который он отправляет, фактически становится публичным заявлением компании. Но при этом его сообщения не всегда отражают работу, миссию или ценности сотрудников.

По данным The New York Times, крик души работников возымел эффект, но далеко не положительный. По меньшей мере пять сотрудников, причастных к составлению письма, были уволены. Это подтверждается электронным письмом Гвинн Шотвелл, президента и главного операционного директора SpaceX, хотя она и не назвала точное число уволенных.

Такая реакция идёт вразрез с публичным кредо самого Маска, который называл себя «абсолютным приверженцем свободы слова».

В конце мая Маск потерял $ 10 млрд за один день. Это произошло из-за скандала с харассментом. По данным Business Insider, Маск заплатил $ 250 тыс. стюардессе, обвинившей его в домогательствах. Инцидент якобы имел место в 2016 году в частном самолёте, а в 2018-м Маск купил молчание девушки. Илон отверг обвинения, отметив, что на его личном самолёте нет бортпроводниц.

Илон Маск Фото: Scott Olson/Getty Images

Упомянул и попытки демократов опорочить его. Заявил, что теперь будет голосовать за республиканцев, хотя ранее был их постоянным противником. Это уже мало кого волновало, поскольку негативная шумиха в СМИ сделала своё дело.

Вдобавок Маску и его компаниям предъявлен судебный иск на $ 258 млрд в связи с продвижением ими криптовалюты Dogecoin. Истцом выступает Кит Джонсон, который требует возмещения ущерба. Здесь у Илона есть хорошие шансы отбиться, но всё равно сам факт разбирательства имеет негативный характер.

Состояние Маска сейчас оценивается в $ 227 млрд. Илон всё ещё остаётся самым богатым человеком планеты, но недавние крупные скандалы стабильно вредят ему. Срыв сделки по покупке «Твиттера», возможно, станет инцидентом с самыми негативными далеко идущими последствиями. Илон окончательно дискредитировал себя как прозорливого и адекватного бизнесмена. Публичными заявлениями и постами в соцсетях он ещё больше усугубляет положение. Отмыться после такого будет практически невозможно.