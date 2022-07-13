Как попробовать новую iOS 16 для iPhone и iPad

Apple спустя месяц закрытого тестирования начала публичную бету iOS 16 — теперь попробовать новую операционную систему может каждый желающий. Впрочем, предостерегаем: есть и баги, и другие неприятности. Ставить стоит только после резервного копирования смартфона или планшета.
На каких устройствах работает iOS 16
Для iPhone подойдут все модели от поколения iPhone 8: это весь модельный ряд 8, X, XR, XS, 11, 12, 13. У iPad чуточку сложнее: подойдут вообще все Pro-модели, iPad от 5-го поколения, iPad Air от 3-го поколения и iPad Mini от 5-го поколения. Если что, в конце материала мы оставим полный список устройств.
Линейка устройств
Как установить бету iOS 16
Все операции ниже лучше всего делать прямо с устройства, на которое хотите установить бету.
- Заходим на сайт программы тестирования Apple и нажимаем «Зарегистрироваться».
- Вводим данные своего Apple ID.
- Переходим на страницу для загрузки профиля для теста.
- Устройство придётся перезагрузить.
- После заходим в настройки -> основное -> обновление ПО.
- Выбираем iOS 16 и начинаем установку. Она весит больше 5 ГБ.
- Всё, у вас стоит iOS 16 — поздравляем!
На презентации iOS 16
Что нового в iOS 16?
Зачем вообще бежать впереди паровоза, чтобы побыстрее попробовать новую ОС? Самое интересное — крупное обновление экрана блокировки, где теперь можно настраивать вид часов и цвета, добавлять разные виджеты и вообще максимально персонализировать всё под себя.
Локскрин стал совсем разным
Уведомления при этом теперь в нижней части экрана — они так и не закрывают виджеты, и ими куда удобнее пользоваться, поскольку не надо перетаскивать палец на верхнюю часть дисплея.
Ещё некоторые уведомления станут «живыми»: к примеру, заказали вы еду, и пуш в реальном времени будет обновляться, отображая именно актуальную информацию. Удобно, но зависит от реализации самих разработчиков.
Идёт какой-нибудь матч, а уведомление в реальном времени показывает счёт и время до конца
В остальном изменения скорее рядовые — больше безопасности, больше быстродействия и тому подобного. Подробнее об остальном в нашем отдельном материале.
Список устройств, на которые можно установить iOS 16
iPhone
- iPhone SE 2-го поколения
- iPhone SE 3-го поколения
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
Линейка iPhone
iPad
- 12,9-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)
- 12,9-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)
- 12,9-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)
- 12,9-дюймовый iPad Pro (4-е поколение)
- 12,9-дюймовый iPad Pro (5-е поколение)
- 11-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)
- 11-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)
- 11-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)
- 9,7-дюймовый iPad Pro
- 10,5-дюймовый iPad Pro
- iPad (5-е поколение)
- iPad (6-е поколение)
- iPad (7-е поколение)
- iPad (8-е поколение)
- iPad (9-е поколение)
- iPad Air (3-е поколение)
- iPad Air (4-е поколение)
- iPad mini (5-е поколение)
- iPad mini (6-е поколение).
iPhone и iPad
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