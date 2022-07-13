Как попробовать новую iOS 16 для iPhone и iPad

Apple спустя месяц закрытого тестирования начала публичную бету iOS 16 — теперь попробовать новую операционную систему может каждый желающий. Впрочем, предостерегаем: есть и баги, и другие неприятности. Ставить стоит только после резервного копирования смартфона или планшета.

На каких устройствах работает iOS 16

Для iPhone подойдут все модели от поколения iPhone 8: это весь модельный ряд 8, X, XR, XS, 11, 12, 13. У iPad чуточку сложнее: подойдут вообще все Pro-модели, iPad от 5-го поколения, iPad Air от 3-го поколения и iPad Mini от 5-го поколения. Если что, в конце материала мы оставим полный список устройств.

Линейка устройств

Как установить бету iOS 16

Все операции ниже лучше всего делать прямо с устройства, на которое хотите установить бету.

Заходим на сайт программы тестирования Apple и нажимаем «Зарегистрироваться». Вводим данные своего Apple ID. Переходим на страницу для загрузки профиля для теста. Устройство придётся перезагрузить. После заходим в настройки -> основное -> обновление ПО. Выбираем iOS 16 и начинаем установку. Она весит больше 5 ГБ. Всё, у вас стоит iOS 16 — поздравляем!

На презентации iOS 16

Что нового в iOS 16?

Зачем вообще бежать впереди паровоза, чтобы побыстрее попробовать новую ОС? Самое интересное — крупное обновление экрана блокировки, где теперь можно настраивать вид часов и цвета, добавлять разные виджеты и вообще максимально персонализировать всё под себя.

Локскрин стал совсем разным

Уведомления при этом теперь в нижней части экрана — они так и не закрывают виджеты, и ими куда удобнее пользоваться, поскольку не надо перетаскивать палец на верхнюю часть дисплея.

Ещё некоторые уведомления станут «живыми»: к примеру, заказали вы еду, и пуш в реальном времени будет обновляться, отображая именно актуальную информацию. Удобно, но зависит от реализации самих разработчиков.

Идёт какой-нибудь матч, а уведомление в реальном времени показывает счёт и время до конца

В остальном изменения скорее рядовые — больше безопасности, больше быстродействия и тому подобного. Подробнее об остальном в нашем отдельном материале.

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Список устройств, на которые можно установить iOS 16

iPhone

iPhone SE 2-го поколения

iPhone SE 3-го поколения

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

Линейка iPhone

iPad

12,9-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)

12,9-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)

12,9-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)

12,9-дюймовый iPad Pro (4-е поколение)

12,9-дюймовый iPad Pro (5-е поколение)

11-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)

11-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)

11-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)

9,7-дюймовый iPad Pro

10,5-дюймовый iPad Pro

iPad (5-е поколение)

iPad (6-е поколение)

iPad (7-е поколение)

iPad (8-е поколение)

iPad (9-е поколение)

iPad Air (3-е поколение)

iPad Air (4-е поколение)

iPad mini (5-е поколение)

iPad mini (6-е поколение).