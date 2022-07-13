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Как установить бету iOS 16 для iPhone и iPad и какие устройства поддерживаются

Как попробовать новую iOS 16 для iPhone и iPad
Михаил Шевкун
Как установить бету iOS 16
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Началось публичное тестирование новой iOS.

Apple спустя месяц закрытого тестирования начала публичную бету iOS 16 — теперь попробовать новую операционную систему может каждый желающий. Впрочем, предостерегаем: есть и баги, и другие неприятности. Ставить стоит только после резервного копирования смартфона или планшета.

На каких устройствах работает iOS 16

Для iPhone подойдут все модели от поколения iPhone 8: это весь модельный ряд 8, X, XR, XS, 11, 12, 13. У iPad чуточку сложнее: подойдут вообще все Pro-модели, iPad от 5-го поколения, iPad Air от 3-го поколения и iPad Mini от 5-го поколения. Если что, в конце материала мы оставим полный список устройств.

Линейка устройств

Линейка устройств

Как установить бету iOS 16

Все операции ниже лучше всего делать прямо с устройства, на которое хотите установить бету.

  1. Заходим на сайт программы тестирования Apple и нажимаем «Зарегистрироваться».
  2. Вводим данные своего Apple ID.
  3. Переходим на страницу для загрузки профиля для теста.
  4. Устройство придётся перезагрузить.
  5. После заходим в настройки -> основное -> обновление ПО.
  6. Выбираем iOS 16 и начинаем установку. Она весит больше 5 ГБ.
  7. Всё, у вас стоит iOS 16 — поздравляем!
На презентации iOS 16

На презентации iOS 16

Что нового в iOS 16?

Зачем вообще бежать впереди паровоза, чтобы побыстрее попробовать новую ОС? Самое интересное — крупное обновление экрана блокировки, где теперь можно настраивать вид часов и цвета, добавлять разные виджеты и вообще максимально персонализировать всё под себя.

Локскрин стал совсем разным

Локскрин стал совсем разным

Уведомления при этом теперь в нижней части экрана — они так и не закрывают виджеты, и ими куда удобнее пользоваться, поскольку не надо перетаскивать палец на верхнюю часть дисплея.

Ещё некоторые уведомления станут «живыми»: к примеру, заказали вы еду, и пуш в реальном времени будет обновляться, отображая именно актуальную информацию. Удобно, но зависит от реализации самих разработчиков.

Идёт какой-нибудь матч, а уведомление в реальном времени показывает счёт и время до конца

Идёт какой-нибудь матч, а уведомление в реальном времени показывает счёт и время до конца

В остальном изменения скорее рядовые — больше безопасности, больше быстродействия и тому подобного. Подробнее об остальном в нашем отдельном материале.

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Список устройств, на которые можно установить iOS 16

iPhone

  • iPhone SE 2-го поколения
  • iPhone SE 3-го поколения
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone X
  • iPhone XR
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
Линейка iPhone

Линейка iPhone

iPad

  • 12,9-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)
  • 12,9-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)
  • 12,9-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)
  • 12,9-дюймовый iPad Pro (4-е поколение)
  • 12,9-дюймовый iPad Pro (5-е поколение)
  • 11-дюймовый iPad Pro (1-е поколение)
  • 11-дюймовый iPad Pro (2-е поколение)
  • 11-дюймовый iPad Pro (3-е поколение)
  • 9,7-дюймовый iPad Pro
  • 10,5-дюймовый iPad Pro
  • iPad (5-е поколение)
  • iPad (6-е поколение)
  • iPad (7-е поколение)
  • iPad (8-е поколение)
  • iPad (9-е поколение)
  • iPad Air (3-е поколение)
  • iPad Air (4-е поколение)
  • iPad mini (5-е поколение)
  • iPad mini (6-е поколение).
iPhone и iPad

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