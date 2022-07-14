Бумыч сильно навредил сам себе в недавнем интервью. Спасение подкралось внезапно

Лика тоже поучаствовала в откровенной беседе в YouTube. Результат для неё получился не очень, в отличие от бывшего возлюбленного.

3 июля блогер Евгений Райз опубликовал видеоинтервью с Кириллом «Boombl4» Михайловым. В нём экс-капитан NAVI рассказал подробности развода с Ликой «LiQueen» Михайловой. Бумыч выставил себя в нелицеприятном свете.

Например, признался, что всё-таки имел опыт употребления запрещённых веществ. Киберспортсмен вёл развязный образ жизни и безрассудно тратил деньги на отношения с Ликой. В общем, степень симпатии общественности к «русскому Джонни Деппу» поубавилась.

Лика пообещала записать ответное интервью и сдержала слово достаточно быстро. 12 июля на YouTube-канале «Исмаилов и Бабаджанян» появилась часовая беседа с бывшей женой Бумыча. Краткий итог интервью: Лика пошла по пути Кирилла и ещё больше дискредитировала саму себя.

Лика Фото: соцсети Анжелики Михайловой

Михайлова начала с того, что рассказала о договорённости с Бумычем не «говорить ничего плохого друг о друге». Достигли её во время общения по телефону за день до интервью. Стоит признать, что беседа действительно получилась более корректной, чем те же посты Лики в телеграм-канале. На этом все плюсы заканчиваются. Что резонансного наговорила LiQueen?

О победах киберспортсмена

В конце 2021 года Boombl4 в составе NAVI выиграл PGL Major Stockholm и BLAST Premier World Final, где команда заработала $ 1 млн и $ 500 тыс. соответственно.

«Я всегда старалась его как-то мотивировать, чтобы он выигрывал турниры. И когда я сказала ему, что мне предложили 1,5 млн рублей, чтобы я осталась на предыдущей работе, он после этого выиграл важный турнир, потом ещё один важный турнир. У Кирилла такая особенность, что когда в него верят, когда у него есть большое желание, то он просто разрывает. И мы выиграли после этих двух турниров $ 1 млн. Я с ним.

Я вообще читала, что мужчина по-настоящему добивается успеха, когда встречает свою женщину, которая его мотивирует. Побуждает достигать всё больше и больше вершин новых. Я вот мотиватор хороший».

Лика и Бумыч Фото: соцсети Анжелики Михайловой

О причине исключения Бумыча из NAVI и расставании с ним

«Почему мы расстались? Он решил, что если разведётся со мной, то у него появится возможность вернуться даже в NAVI. Хотя он не знал истинную причину, из-за чего его кикнули. Я считаю, что мы оба одинаковы виноваты. Он даже больше виноват в том, что его кикнули. Он говорит, что это всё было из-за моих танков, триколора, но все было не из-за этого.

Его руководство нас спалило, как мы выложили один компрометирующий ролик, потом я быстро удалила его. А на следующий день его кикнули. Он сам даже этого не понял. Плюс у него мама не хотела, чтобы мы были официально женаты. Она мне говорила: «Разведитесь и просто встречайтесь». Мама на него давила. И ещё друзья появились».

Как тратила деньги во время совместной жизни с Бумычем

«Ну, бóльшую часть денег мы тратили вместе, на наши общие нужды. Мы снимали там квартиру за 500 тыс. рублей, отдавали определённым людям, доставщикам там, по сто тысяч. У меня в итоге не осталось… Я его просила о подушке безопасности, потому что я была… Здоровье, нервы мои подпортились, вот. И была вообще в себе не уверена. Было страшно. Я даже Тёму (сын Лики. – Прим. «Чемпионата») не могла за руки взять...

Когда я попросила о 5 млн рублей, он отказал. Я планировала… Мы привыкли, так сказать, жить на широкую ногу. Он ещё меня к этому приучил… Я хотела ещё сделать зубы и просто на первое время, пока не могу из-за здоровья полноценно существовать. И плюс он выигрывал много денег. У него после развода осталось больше 100 тысяч… Ой, сейчас, подожди… 100 млн рублей, вот.

Бумыч Фото: соцсети Анжелики Михайловой

За стикеры, может, даже больше. После развода его стикеры там просто… Я просила, чтобы у меня остались эти 5 млн. Потому что всё остальное мы беспечно потратили. На косметологов ходила… Ну, я там ходила к лучшим косметологам. Шмотки покупала. Тёмика каждый день баловала. Нет, машину не купила. Как можно потратить 28 млн на косметолога? (вопрос ведущего. — Прим. «Чемпионата»). Это за весь промежуток. Больше года».

О пикантных видео с её участием

«Я сперва подумала, что эти видео запостил Бумыч, чтобы я за него вышла замуж. Чтобы я никуда от него больше… Я просыпаюсь, а он давно не спит: «Слили информацию».

А нас до этого никто не трогал. Слили в таком очерняющем виде. Мне было важно, чтобы это видео не коснулось моей семьи. Я решила, что всё буду отрицать. Поэтому я снималась в маске. Я планировала стать чуть ли не министром здравоохранения. У меня мечта стать крупным предпринимателем.

Лика Фото: YouTube-канал «Исмаилов и Бабаджанян»

Когда все эти видео всплыли, я как будто пережила маленькую смерть. Я была всё время в тревоге, всегда боялась, у меня начались панические атаки. Кирилл меня в этом не понимал. Я говорила ему не трогать меня во время панических атак, а он всё равно трогал. Он становился агрессивным иногда. Когда у него плохое настроение, он начинает второго человека добивать».

Что ещё было упомянуто и основная суть всего сказанного Ликой

Лика утверждает, что Бумыч добивался её около года. Они достаточно быстро подружились, Кирилл «кайфовал» с ней. После отпуска в Мексике Лика ушла с работы и переехала с Бумычем в съёмную 4-комнатную квартиру. Хотела быть с Кириллом всю жизнь.

Появление пикантных видео в Сети стало неожиданностью и привело к психическим проблемам, во время которых Бумыч не поддерживал и даже бросал девушку. Утверждает, что в своём телеграм-канале публикует полезные и мотивирующие вещи. Назвала себя «лучшей девушкой» в Москве и рассказала о зависимости от интимных отношений.

Лика Фото: соцсети Анжелики Михайловой

Общий итог

Лика была неубедительной. Отсутствие чёткой дикции, заторможенная речь, неумение вразумительно формулировать фразы, раскрытие некоторых фактов, выставляющих её в плохом свете. На фразу ведущего о неоднозначном отношении к ней общественности не было дано внятного ответа (как и на другие критические реплики).

Лика пришла на разговор плохо подготовленной. Бумыч действительно сильно навредил сам себе в недавнем интервью Райзу. Спасение подкралось внезапно в виде ответной беседы с Ликой в YouTube. Теперь многие более отчётливо начали понимать, почему Кирилл решил расстаться с этой девушкой.