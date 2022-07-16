Косплей: шикарные образы из «Атаки титанов», «Звёздных войн», «Евангелиона» и других серий

Наступила суббота — это значит, что пора делиться новыми работами косплеерш. В этот раз мы решили подобрать самые неожиданные образы, которые поражают своей красотой и оригинальностью.

«Атака титанов»

Самое востребованное аниме последних лет нравится не только обычным зрителям, но и косплеершам. Свою версию Микасы Аккерман показала Кристина Волкова. Что ж, теперь девушка будет оберегать не только Эрена Йегера, но и наши сердца. А мы и не против. За фото благодарим Катерину Даниелян.

«Звёздные войны»

Образом по Star Wars уже давно никого не удивишь, однако Софии Летяго это удалось. Девушка воссоздала одну из сцен трилогии приквелов, в котором взрослая Падме Амидала проводит время с Энакином Скайуокером. Отдельные похвалы за невероятное платье и отличное попадание в образ как от самой девушки, так и от Вени Боровикова. Фото: Кристина Бородкина.

«Евангелион»

Ещё одно культовое аниме, о котором слышали даже те, кто никогда не интересовался японской мультипликацией. Одну из главных героинь произведения по имени Рей Аянами очень удачно перенесла Ксения Канда. Получился несколько замкнутый образ очень красивой девушки, которую запечатлела Маргарита Елисеева.

League of Legends

Давненько у нас не было шикарных образов по самой популярной MOBA-игре в мире. Мы решили вспомнить один из лучших перевоплощений Веры Андреевой — а если быть точнее, то в певицу Ари из виртуальной группы K/DA. Девушке идеально подошёл яркий образ персонажа, которого любят игроки по всему миру. Фото: Greed.

«Бэтмен»

Женщин-кошек много не бывает, особенно в постапокалиптичном сеттинге. Алёна Сысуева показала суровый и невероятно красивый образ кошатницы, которая выживает в суровом мире Готэма. За фото спасибо Евгению Накрышскому.