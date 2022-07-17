Какие карты убрали из World of Tanks

У каждого из нас есть свои тёплые и добрые воспоминания. У любителей World of Tanks они наверняка тоже есть. Думаю, что связаны они не только непосредственно с танками, но и с картами.

Удалённые из игры локации — отдельный кусочек о тех временах, когда и игроки были добрее, и от самой игры так не полыхало, как сейчас. Давайте откроем портал в прошлое, поностальгируем и вспомним карты из World of Tanks, которые по каким-либо причинам просто убрали из игры. Некоторые заслуженно, а некоторые нет.

Комарин

Когда появилась в игре: 6 октября 2010 года

Когда убрали из игры: 26 мая 2015 года

Карта, которую так не любили статисты, но обожали обычные работяги. Это была идеальная локация для ПТ и арты. Для всех остальных — кошмаром. Центр, куда по идее должны были ездить тяжёлые танки, простреливался со всех сторон, а остальная часть карты была просто усеяна кустами.

С одной стороны, это была ужасно несбалансированная карта, где игроки просто боялись выкатиться за пределы своих кустов и стояли почти весь бой на одном месте в надежде, что противник первым поедет давить. А с другой — Комарин являлся своего рода хардкорным режимом и сломом всех тактик.

Комарин

Интересная особенность: на Комарине находилась собачья будка, при наезде на которую слышался собачий вой. Некоторые зоозащитники осудили разработчиков за это, и они убрали её, чем опять не угодили игрокам, ведь остальным нравилась эта фича.

Северогорск

Когда появилась в игре: 23 июля 2013 года

Когда убрали из игры: 22 декабря 2014 года

Красивая, но маленькая, неудобная и вдобавок несбалансированная карта, где в одном из ангаров стояла грозная 380-мм штурмовая мортира «Штурмтигр». Ни пасхалки, ни настоящая русская зима, ни советские плакаты с мотивационными речами не повлияли на отношение игроков к этой карте.

Северогорск

Центр в Северогорске простреливался с двух сторон, а по краям стояли две горы, на которых в основном и шли бои. Если происходил захват одной из гор, то для команды открывался отличный обзор на все остальные позиции соперника. Уже тогда карта была тесновата для десятых уровней, а в нынешнем рандоме и вовсе была бы неиграбельна с большим количеством барабанной техники. А вот для низкоуровневой техники она бы подошла идеально.

Виндсторм

Когда появилась в игре: 11 февраля 2014 года

Когда убрали из игры: 20 марта 2018 года

Карта представляла из себя небольшой заснеженный городок и его окрестности, разделённые рекой. Как правило, тяжи воевали в самом городе, в то время как лёгкие и средние танки имели большую свободу для творчества по флангам и в центре. Эх, это была одна из самых вариативных и живописных карт на то время. Непонятно только, зачем разработчики её вообще вывели из игры.

Виндсторм

Старожилы наверняка вспомнят то самое проклятое озеро с мостами в центральной части города, где в каждом бою находился как минимум один танк, который либо топился сам по неосторожности, либо в результате столкновения с противником. А ещё с правого респа, предварительно немного помучавшись, можно было забраться на пик горы, откуда город открывался как на ладони.

Миттенгард

Когда появилась в игре: 22 декабря 2014 года

Когда убрали из игры: 20 марта 2018 года

А помните Миттенгард? Как же всё-таки было весело на ней играть на танках начального уровня. Как было круто скатываться с двух противоположных склонов в самом начале боя, уворачиваясь от выстрелов противника, ведь из-за крошечных размеров карты танки начинали светиться в самом же начале боя.

Миттенгард

Для новичков Миттенгард стала одной из первых карт, где они учились стрелять и мыслить тактически. Любая ошибка приводила в ангар, оттого и адреналин в крови зашкаливал. К сожалению, после выхода обновления 1.0 карта пропала. Разработчики либо не захотели переводить её в HD, либо посчитали ненужной. А зря. Ради неё многие и приходили веселиться в песок.

Южный берег

Когда появилась в игре: 13 июня 2012 года

Когда убрали из игры: 17 ноября 2015 года

Ещё одна замечательная карта, которая по какой-то непонятной мне причине попала в немилость разработчикам. Если посмотреть на опрос игроков, то Южный берег занимает одно из первых мест в списке карт, которые хотелось бы увидеть в игре ещё раз. Карта имела несколько эффективных направлений, но обычно все ездили налево по побережью. На пригорках восседали ПТ, а средние танки пытались отжать либо центр карты, либо деревню с правой стороны.

Южный берег

Проезжая вдоль берега, можно было насладиться древнегреческой архитектурой. И что самое интересное, именно в этом месте происходила битва за Крым в 42-м. Жаль, что разработчики не перенесли её на новый движок в обновлении 1.0, ведь даже без апгрейдов она радовала своими пейзажами и архитектурой, став одной из самых эффектных карт на то время.

Топь

Когда появилась в игре: 9 декабря 2011 года

Когда убрали из игры: 20 марта 2018 года

У владельцев медленных машин эта карта вызывала печаль и уныние, так как большая её часть была покрыта непроходимой болотистой местностью, а другая состояла из множества холмов и двух мостов по краям. Как же было смешно наблюдать, как условный Maus тащился весь бой на другую половину противника и умирал от артиллерийских залпов. Впрочем, арта доставляла больших проблем не только медленным танкам, но и другим участникам боя.

Топь

Часто приходилось наблюдать ситуацию, когда до конца боя доживала одна артиллерия. И тогда исход боя решался в «эпичном» сражении артаводов. Именно на этой карте было невероятное количество ничейных результатов. Игроки просто боялись куда-то ехать, ведь стоило только засветиться, как незамедлительно следовал залп арты или затаившейся в кустах ПТ.

Хребет дракона

Когда появилась в игре: 3 мая 2012 года

Когда убрали из игры: 10 февраля 2015 года

Одной из главных причин выводить карты становилась статистика: если разница в победах и поражениях с одной точки возрождения становится больше 5%. Хребет дракона была именно такой картой. Удобной для одних и неудобной для других. Одна сторона побеждала чаще, и было мало мест для сражений. Половина карты не использовалась вообще, особенно верхний её край. Всё завязывалось в ущелье и на балконе.

Хребет дракона

Ещё она была неудобной для артиллерии и тяжёлых танков, с большим перепадом высот и потайных троп. На ней было реально заблудиться, заехать куда-то не туда и банально разбиться. Однако, несмотря на все проблемы, игроки ждали её ребаланса и скорейшего возвращения, чего, впрочем, не случилось до сих пор. И не случится, похоже, уже больше никогда. Легче уж создать новую локацию, чем перерабатывать Хребет дракона практически с нуля.

Сталинград

Когда появилась в игре: 4 ноября 2014 года

Когда убрали из игры: февраль 2016 года

Одна из тех карт, которая имеет свой реальный прототип — один из кварталов Сталинграда, ныне Волгограда. Именно на этой карте впервые применялись окопы, которые уменьшали скорость танка. Карта почти полностью состояла из построек и не имела открытых пространств, кроме пляжа. Была сложноватой, ведь большую часть времени приходилось проводить за постройками.

Сталинград

Но её сложность была для одних минусом, как для других плюсом. Карта учила думать тактически и размышлять. Была вариативной и комфортной, правда, не для всей техники. Одни критиковали её за лабиринты, другим не нравился её масштаб, третьи жаловались на дикие просадки кадровой частоты.

В итоге разработчики провели голосование, по результатам которого карта была убрана из игры. Её пообещали вернуть после ребаланса, но этого не случилось до сих пор.

Скрытая деревня

Когда появилась в игре: 20 декабря 2013 года

Когда убрали из игры: 1 сентября 2015 года

Когда делаешь что-то наспех, то обычно случается провал. Так вышло и с этой картой. Она была выпущена в скором порядке специально под обновление 8.10, которое добавило в World of Tanks первые японские танки. Задумка авторов была понятна: они хотели угодить азиатским геймерам, а вышло наоборот. Карта получилась неиграбельной и просуществовала в игре меньше пары лет.

Скрытая деревня

Да, она была красива: небольшие домики в японском стиле соседствовали с цветущими сакурами, а на заднем фоне раскинулась впечатляющая гора. Но это, пожалуй, единственное её преимущество, ведь в самое главное, в баланс, разработчики так и не смогли. На деле получилась совсем невариативная и неинтересная локация с двумя коридорами по флангам и мёртвым центром вдоль реки, который простреливался с любого места на карте.

Северо-запад

Когда появилась в игре: 29 октября 2013 года

Когда убрали из игры: 22 апреля 2015 года

До того как разработчики ушли к коридорности, в World of Tanks существовали такие большие карты, как Северо-запад — их принцип был такой, что вот у вас есть много позиций, несколько направлений и объездных путей. Реально, раньше можно было легко удивить соперника необычным врывом и заехать туда, где тебя никто не ждёт. Сейчас о таких ситуациях остаётся лишь мечтать.

Северо-запад

Это была вариативная и многогранная карта, хоть и очень сложная. На ней себя могли реализовать все: и тяжёлые танки, и средние, и ПТ, и ЛТ, и арта. А с учётом большого количества быстрых танков в нынешнем рандоме такая карта не затерялась бы даже сейчас. Как говорится, другое время, другие нравы.

Священная долина

Когда появилась в игре: 18 июня 2013 года

Когда убрали из игры: 20 марта 2018 года

Ещё одна карта с азиатским колоритом, которая не пережила обновления 1.0. Вот не приживаются азиатские карты в нашем регионе, хоть ты тресни. Её даже отправляли на ребаланс, потом возвращали, но это не помогло. Не всем картам дают второй шанс, а Священной долине дали. Как оказалось, зря.

Священная долина

Игроки жаловались на дисбаланс баз. Нижняя база часто сливалась верхней, не успевая занять ключевые позиции до засвета лёгких танков. Средние танки любили отыгрывать на верхней горе, а остальным приходилось просто страдать. Реализовать лёгкие танки было очень сложно, а на основном фланге комфортно себя чувствовали только тяжелобронированные машины.

Порт

Когда появилась в игре: 26 июня 2012 года

Когда убрали из игры: 11 февраля 2014 года

Единственная карта из выведенных в этом списке, которую всё-таки перевели в HD. Это было сделано лишь по одной причине — карта Порт использовалась в специальных режимах, включая гонки на танках.

Порт

Из-за чего Порт убрали из игры — не совсем понятно. Это была одна из самых комфортных карт со своими особенностями. С раскинувшимися на полкарты железнодорожными путями, эстакадами и промышленной зоной. Самое главное, что на ней игрокам не приходилось прятаться в кустах большую часть времени — геймплей на этой карте отличался высокой динамикой и вариативностью.