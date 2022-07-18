Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями

Stray с первого взгляда влюбила в себя общественность, но оно и понятно — игра про милого котика в мире футуризма просто не могла иначе. При этом за прошедшее время разработчики не особо вдавались в подробности новинки, ограничиваясь короткими роликами и описаниями.

Мы уже прошли Stray и наконец-то готовы рассказать о ней и ответить на главный вопрос — получилось ли у молодой команды из BlueTwelve Studio сделать новый хит для инди-сцены.

Иногда игра выглядит ну ОЧЕНЬ красиво

Бедный котик

Поприветствуйте мир зелёного постапокалипсиса: люди погибли, а все постройки некогда великой цивилизации уже заросли зеленью. По этому миру блуждает семья из четырёх котов. Однако один неудачный прыжок разделяет идиллию животных — главный герой случайно попадает в древний город под землёй.

Его давным-давно построили люди, но теперь там обитают только эмоциональные роботы и зурги — существа, которые пытаются уничтожить всё живое и неживое. Сам город закрыт, а роботы изолированы. Тут в сюжет и вступает наш храбрый котик, которому предстоит разгадать тайну исчезновения людей и спасти роботов.

Поспать на спящем роботе? Почему бы и нет!

Сюжет на самом деле до банального простой — угадать практически все «сюжетные повороты» и «тайны» получится у каждого задолго до того, как об этом напрямую расскажут в игре. Но не сказать, что это какая-то проблема, всё же история не оттягивает на себя много внимания, хотя диалогов тут много — поговорить дадут практически с любым обитателем кибермира. Кто-то не расскажет ничего интересного, а кто-то может и вспомнить что-то интересное.

По настроению и общему впечатлению история близка к мультфильмам Pixar — не оскароносным, которые поднимают какие-то серьёзные темы и вокруг них, а чему-то вроде «Тачек». Когда разработчики не пытаются высказываться, морализировать или показывать сложные ситуации, а, скорее, хотят показать интересную зарисовку.

Какой котик пропустит возможность посмотреть телевизор на диване

Быстрый котик

Из описания Stray — «приключенческая игра от третьего лица» — немного неочевидно, что же нас ждёт в итоге. На деле всё предельно просто: это игра, где мы бежим за котиком из места в место, иногда выполняем простенькие головоломки, и занимаемся «кошачьими делами» — спим, дерём поверхности, пьём водичку.

Ещё есть несколько больших локаций, где встречаются дополнительные задания — найди восемь предметов, найди ту штуку, собери три цветка и тому подобное. Эти миссии выполняются довольно быстро, однако сделаны они явно для энтузиастов — кто ну просто не может пройти мимо и ему надо собрать 100% предметов.

Не стоит переживать: Stray не «симулятор ходьбы», минимальную планку геймплея разработчики всё же удерживают. Однако стоит приготовиться к тому, что тут ты чаще ходишь и смотришь, нежели взаимодействуешь. Тут даже есть противники, но чаще предстоит либо убегать, либо прятаться.

Как и любой нормальный кот, этот не хочет ничего носить на себе

Мур

В целом про Stray сложно много говорить в рамках обзора — это предельно простая «приключенческая игра от третьего лица», главная особенность которой заключается в четвероногом главном герое. Если заменить героя, то ничего особо и не поменяется.

Кошатникам проходить мимо точно не стоит — это буквально игра для них. А вот остальные могут уже не так тепло встретить Stray. Это приятная игра на вечер-два, о которой вы вряд ли вспомните через неделю после финальных титров. Она не оставляет за собой ничего существенного в голове.

Шутка про «Скайрим»? Ставим галочку!

Это и неплохо, подобных игр на пару вечеров без претензий на самом деле сейчас очень не хватает. Чтобы просто пройти, получить свою долю удовольствия и забыть. На прохождение уйдёт примерно часов пять, но если захотите закрыть ещё и дополнительные задания, то тут придётся потратить на пару-тройку часов побольше.

Понравилось

Котик в главной роли.

Игра попросту красивая.

Много «кошачьих дел» в геймплее (поспать, подрать).

Изредка интересные задачки и ситуации.

Короткая история на пять часов — не очередная игра на 200 часов в открытом мире.

Любой котик любит драть диван

Не понравилось

Мало интересного геймплея.

Дополнительные задания очень уж рудиментарные.

Про игру вряд ли вспомнят уже через неделю.

Ничего по-настоящему оригинального, кроме кота в главной роли.

Stray выходит уже завтра, 19 июля, на PS5, PS4 и ПК. Подписчики PS Plus Extra получат доступ к полной версии игры совершенно бесплатно прямо в день выхода. На ПК игра продаётся в российском Steam.

Ключ на обзор предоставил издатель Annapurna Interactive. Версия для PS5. На консоли нельзя выбирать никакие настройки производительности — игра работает в динамическом 4К при 60 FPS. Бывают моменты редких подвисаний, но в целом никаких серьёзных проблем.