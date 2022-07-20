Ubisoft, учись! EA принято ругать, но издатель давно встал на верный путь

За последнее время многие компании показывали себя не с лучших сторон. Наибольший удар пришёлся на Ubisoft, но в целом у каждой был хотя бы один неприятный скандал. Однако пока одни на фоне негативных новостей принимают ещё и непопулярные решения, другие показывают себя с правильной стороны.

Сегодня хочется поговорить про Electronic Arts. Некогда самый ненавистный издатель за последние несколько лет сделал достаточно правильных решений, чтобы его было за что похвалить и чему другим поучиться у него.

Глава EA Эндрю Уилсон Фото: EA

Разнообразие

Пока все студии Activision заняты бесконечными Call of Duty, Ubisoft дальше превращает все свои творения в безликие песочницы с RPG-элементами, а Sony делает кинематографичные сюжетные игры от третьего лица, у Electronic Arts получается крайне разнообразное портфолио.

У издателя есть сразу несколько сверхпопулярных игр — в первую очередь FIFA и Apex Legends. Но вдобавок к этому EA постоянно выпускает что-то совершенно другое. За последние пару лет мы увидели:

кооперативный платформер It Takes Two;

экшен Star Wars Jedi: Fallen Order;

сюжетное приключение Sea of Solitude;

сетевой боевик Knockout City;

переиздание ролевой трилогии Mass Effect;

адвенчура Lost in Random;

шутер Battlefield 2042.

Lost in Random

Контроль

Да, далеко не все релизы оказываются успешными, но EA явно заинтересована выпускать побольше интересных релизов и давать командам возможность переосмыслять свои творения. Можно бесконечно вспоминать последние релизы BioWare и DICE, но даже там именно издателя винить сложно — командам давали большую свободу, но руководство самих студий попросту не могло определиться с вектором развития проектов.

Немного исторической справки: провалы BioWare и DICE во много связаны с руководством самих студий. EA почти не влияла на разработку, из-за чего некоторые игры могли буксовать годами. Это случилось с Mass Effect: Andromeda и Anthem, когда за 3-5 лет команда не сделала ничего конкретного, поскольку менеджеры так и не определились с видением проектов. В итоге их в спешке доделывали к релизу за год-полтора.

Нечто похожее случилось с Battlefield 2042: DICE покинули многие ветераны Battlefield, а новую часть отдали на откуп новичкам компании и разработчикам Star Wars: Battlefront. Они долго не могли определиться с вектором развития игры, из-за чего шутер в спешке доделывали за последний год. Результат вы знаете.

Battlefield 2042

Сейчас ситуация изменилась: EA начала строже следить за рабочими процессами внутренних студий, для чего создали целое новое подразделение. Его главная задача — помогать разработчикам эффективнее делать игры, а издатель куда лучше понимает, в каком состоянии находятся проекты.

Если вы не знали, то создатель Call of Duty, Titanfall и Apex Legends Винс Зампелла уже несколько лет занимает высокую должность внутри Electronic Arts — он влияет на многие решения издателя. И это видно. Никто публично об этом не говорит, но наверняка именно Зампелла в значительной мере повлиял на возвращение Dead Space и Skate. Сейчас Винс публично отвечает за весь бренд Battlefield.

До конца 2023 года EA планирует к релизу несколько важных проектов, среди которых:

свежая спортивная линейка: FIFA, NFL, NHL, UFC и так далее;

первая за три года Need for Speed — перезапуск серии от Criterion;

продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order;

ремейк Dead Space;

новая Skate;

четвёртая Dragon Age.

Ремейк Dead Space

Переживания

Все игры в разных жанрах с абсолютно разными аудиториями. Причём новая Skate внезапно будет условно-бесплатной. На первый взгляд, это какой-то бред — подобные новости только отталкивают хардкорную аудиторию. Но если задуматься, это самое верное решение для симулятора скейтбордиста.

Мы до сих пор мало знаем об игре, однако уже видно, что разработчики делают большую ставку на социальный аспект и пользовательский контент. Условно-бесплатный формат при правильном подходе только поможет популярности игры — да и сделает жизнь вообще всех проще за счёт возможности в любой момент менять устройство и сохранять прогресс.

skate (2023)

При этом у EA есть успешный кейс бесплатной игры — Apex Legends. В плане монетизации она неидеальная, но Respawn прислушивается к отзывам и часто меняет определённые аспекты. За несколько лет королевская битва уж точно не превратилась в «донатную помойку», поэтому сильно переживать за Skate не стоит.

EA — красавцы?

EA неидеальна — провал Battlefield 2042 ей ещё долго будут вспоминать, но пока DICE старательно решает проблемы, хоть и делает это чрезмерно медленно. Спустя полгода отношение к игре уже стало улучшаться, но сейчас главное не бросить игру, переключившись на следующую часть. Подобный финт EA уже проворачивала, когда отказалась от поддержки Battlefield 5 в пользу Battlefield 2042. В очередной раз такой трюк не прокатит.

Battlefield 2042

Однако в целом сейчас EA, скорее, радует: подарки владельцам старых игр, бесплатные некстген-обновления, действительно разнообразный каталог игр и так далее. Проблемы есть, но на фоне остальной индустрии они минимальные. EA действительно движется в правильном направлении — даже на хайпе не запачкалась за NFT.

Хочется верить, что новый вектор развития Electronic Arts не приведёт в тупик. Что BioWare наконец-то вернёт себе былое величие, а DICE снова вспомнит, как делать Battlefield. Нам остаётся только наблюдать.