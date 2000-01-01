Игрок потратил на Elden Ring тысячу часов, что было дальше?
Он сломал игровой счётчик времени, и оно застыло на отметке 999 часов 59 минут и 59 секунд. Узнайте больше из нашего минутного видео со звуком.
Игрок потратил на Elden Ring свыше 1000 часов и сломал счётчик времени
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