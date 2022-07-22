10 злодеев из ужастиков, которые идеально вписались бы в Mortal Kombat 12

О Mortal Kombat 12 на данный момент не известно ничего, но я уверен, что при разработке новой части файтинга разработчики захотят включить ещё больше персонажей, включая приглашённых героев из других, не менее известных франшиз, как это было, например, с Рэмбо и Терминатором.

Такие культовые злодеи хорроров, как Джейсон Вурхиз, Фредди Крюгер, Кожаное лицо, Чужой и Хищник удачно вписались в мир Mortal Kombat, разбавив уже привычный игровой процесс новыми механиками. Вот мы и решили поразмышлять, а кого ещё из персонажей хорроров можно добавить в список и увидеть, например, в Mortal Kombat 12. Если кого-то забыли, то самое время напомнить нам об этом в комментариях!

Майкл Майерс

Открывает топ главный злодей из фильмов ужасов «Хэллоуин». А что, Джейсона же добавили, так чем Майерс хуже? Его белая маска стала такой же культовой вещью, как и хоккейная маска Джейсона. А ещё Майерс уже появлялся в других играх. В Dead by Daylight, например, можно даже поиграть за него.

«Хэллоуин» Фото: Miramax

Только как сделать Майерса непохожим на Джейсона? Пожалуй, это главная сложность, с которой могут столкнуться создатели Mortal Kombat 12. Впрочем, отличительных особенностей у этих двух персонажей хватает.

Если Джейсон полагается на агрессивный стиль, то Майерс привык действовать медленно и обдуманно, используя для этого любые подручные средства — от столового ножа до шприца. С его склонностью к излишней жестокости он идеально вписался бы в мир Mortal Kombat.

Эш Уильямс

Эш Уильямс из «Зловещих мертвецов» должен был появиться ещё в Mortal Kombat 11, но этому не суждено было сбыться. Его голосовые реплики нашли в коде игры, а в конце дебютного трейлера с набором персонажей для DLC был слышен звук главного атрибута Эша — бензопилы. Когда Kombat Pack был представлен, в нём не оказалось Эша. Вместо него мы получили Джокера.

«Зловещие мертвецы» Фото: New Line Cinema

Игроки считают, что при добавлении Эша в Mortal Kombat возникла проблема с правами. Мол, разработчики не смогли договориться с правообладателями, так как те завысили ценник. Существует и другой вариант: по вселенной «Зловещих мертвецов» должна была выйти новая игра, выпуск которой впоследствии отложили. Эша должны были добавить в рамках этого события, но в итоге заменили на другого. Возможно, мечта игроков сбудется и мы увидим Эша уже в Mortal Kombat 12. Харизматичный боец против нежити заслужил этого!

Пеннивайз

Во вселенной уже есть один культовый киношный клоун, поскольку в Mortal Kombat 11 появился Джокер. А что если добавить ещё одного? Главный антагонист романа Стивена Кинга «Оно» и одноимённой экранизации способен менять облик, съедать детей целиком и манипулировать временем.

«Оно» Фото: Warner Bros.

Только представьте, как Пеннивайз принимает форму самых худших страхов другого бойца. Похожая механика уже существует в игре — тот же Шан Цунг умеет превращаться в других бойцов. Клоун мог бы развить эту идею дальше и получить более интересные приёмы. И не нужно забывать про его ужасающий и свирепый характер, несмотря на все эти шарики и маскарадный костюм. Правильно говорят: внешность бывает обманчива.

Кэндимен

Антагонист одноименного слэшера 1992 года — самый недооценённый персонаж ужастиков, о котором если и вспоминают, то только олды. Жаль, ведь Кэндимен идеально подходит для такой суровой игры, как Mortal Kombat. У него есть большой крюк, он умеет превращаться в пчёл и телепортироваться, способен ввести человека в состояние транса. А ещё он не стареет и не нуждается в еде.

Кэндимен — как Кощей Бессмертный, — призрак переродившегося раба Фото: Propaganda Films

Чтобы вызвать Кэндимена, нужно повторить его имя пять раз, стоя перед зеркалом. Только зачем? Встреча с ним не сулит ничего хорошего. Злодей имеет внешность худощавого афроамериканца и рост в два метра. Стрелять в него из оружия и бить мечом бесполезно, так как герой обладает способностью к полной регенерации. Впрочем, в Mortal Kombat его бессмертность можно опустить. У него ведь и без того хватает сюрпризов для противников.

Пинхед

Ещё один персонаж, который идеально вписался бы в мир игры, это Пинхед из «Восставшего из ада», который был придуман в 1987-м писателем и режиссёром Клайвом Баркером. Персонаж выглядит необычно, но какого-то отвращения к его внешности нет. Единственное, что в нём пугает — это его бледная безволосая голова, которую покрывают разрезы и вбитые в них булавки.

«Восставший из ада» Фото: Entertainment Film Distributors

Представитель ада умеет многое: вызывать демонов, выбрасывать тяжёлые цепи с крюками, вонзая их в плоть жертвы, менять свой облик и выстраивать хитрые головоломки. Без шуток: этот могущественный колдун способен вызвать любое орудие пыток из альтернативного измерения. Его возможности поистине безграничны, а сам он внешне напоминает того же Шиннока и Куан Чи.

Чаки

Майкл Майерс был бы высоким парнем с кухонным ножом, в то время как Чаки — маленьким парнем с кухонным ножом. Очень маленьким парнем. Одного удивлённого взгляда от неодушевлённого предмета, такого как чёртова кукла, было бы достаточно, чтобы кое-что потекло по ляжкам.

«Чаки» Фото: Syfy

Несмотря на то что Чаки обладает силой взрослого человека, его габариты не позволяют ему вступать в открытый контакт с жертвами. Большинство его убийств приходится на ничего не подозревающих людей. Он убивает жестоко, но скрытно, чтобы получить преимущество в бою.

В любом случае было бы интересно сразиться с персонажем-лилипутом. И если бы его добавили в Mortal Kombat, то он бы стал самым маленьким героем за всю историю серии.

Пирамидоголовый

А что если взять и добавить не только персонажей из фильмов? Если и делать кроссовер с какой-либо другой игрой? Первое, что приходит на ум, это Silent Hill и Пирамидоголовый. Так как новые части Silent Hill находятся в разработке, то создатели Mortal Kombat 12 могли бы договориться с Konami о включении Пирамидоголового в новый файтинг.

Пирамидоголовый Фото: GoodFon

Персонаж точно не затерялся бы в новой для себя роли. Он как Майерс, но только от мира игр. Такой же сильный, жестокий и опасный противник. Окружённый жуками, в белом фартуке и шлеме чёрного цвета да с огромным мечом, Пирамидоголовый может получить несколько разнообразных и красивых комбинаций. И его воплощение в файтинге наверняка вызвало бы слёзы радости у многих фанатов как Silent Hill, так и других хорроров.

Крипер

А как насчёт антагониста серии фильмов «Джиперс Криперс»? Персонаж, имеющий сходство с летучей мышью, выглядит фактурно, что, впрочем, не сказалось на его популярности. Крипер ещё никогда не появлялся в играх, несмотря на свой богатый арсенал и кринжовую внешность. И вряд ли появится, учитывая, что режиссёр фильма Виктор Сальва был осуждён за растление несовершеннолетних. А жаль, ведь персонаж-то очень интересный.

«Джиперс Криперс» Фото: MGM

Он с одинаковой эффективностью орудует топором, копьём и метательными ножами. Умеет летать, обладает нереальным нюхом и предпочитает не выбрасывать трупы, а коллекционировать их в своём логове. А и да, самое главное, его убийства не похожи друг на друга. Эффектно проткнуть кого-то копьём или оставить без головы и конечностей — это он умеет как никто другой.

Призрачное лицо

Если вы никогда не смотрели серию фильмов «Крик», если вы не любите хорроры, то вы всё равно должны узнать этого товарища. Встречайте, герой различных мемов и персонаж с самой запоминающейся внешностью благодаря своей маске с вытянутой формой, которая напоминает кричащего человека.

«Крик» Фото: Dimension Films

Призрачное лицо не обладает недюжей физической силой и не может похвастаться сверхспособностями. Но зачем это всё нужно, когда есть нож и ловкость рук. Тому, с какой неожиданностью появляется Гоустфейс, могут позавидовать многие маньяки. А его отличительной чертой в Mortal Kombat мог бы стать телефонный звонок в озвучке Роджера Джексона. Только представьте, как это можно обыграть. Маньяк звонит условной Милине на телефон, чтобы сообщить, что сейчас ей будет очень больно. Круто же?

Джон Крамер (Пила)

Игроки так хотят увидеть в Mortal Kombat Джона Крамера, что даже создают петиции. Главный герой (и одновременно злодей) серии фильмов «Пила» мог бы стать одним из самых интересных приглашённых персонажей. Однако как его реализовать в игре? Задачка на самом деле не из простых.

«Пила» Фото: Twisted Pictures

Страдающий от рака мучитель мог бы полагаться на рукопашный бой вместе с различными ловушками из фильма. Можно, например, начинать бой с появления куклы Билли на трёхколёсном велосипеде. Я знаю, это было бы фантастикой, но на самые известные ловушки Крамера, реализованные в игре, типа разрывателя челюсти или кресла с дрелью было бы как минимум любопытно посмотреть.

***

А как могли бы выглядеть комбо озвученных персонажей в игре, можно посмотреть в следующем ролике. Правда, в качестве демонстрации представлена оригинальная часть Mortal Kombat.