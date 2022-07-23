Косплей: шикарные образы из Bayonetta, фильмов Marvel, Elden Ring и других серий

Наступила суббота, а значит, пора делиться шикарными работами косплеерш! В этот раз мы сфокусировались на необычных образах, которые моментально приковывают к себе взгляд.

Bayonetta

Недавно PlatinumGames наконец-то анонсировала дату выхода Bayonetta 3 — слэшера про обаятельную ведьму с уникальной атмосферой. Теперь индустрию своей харизмой покоряет прекрасная Ониксия Софиникум, которая ну очень похожа на главную героиню серии. Фото: Dzeta&Aiger.

Marvel

Когда-то Чёрная вдова была одним из главных персонажей киновселенной Marvel благодаря невероятной Скарлетт Йоханссон. Теперь героиню вспоминают разве что косплеерши: шикарный образ супергероини на себя примерила замечательная Анастасия Зеленова. За фото спасибо: Тимофей Ханжин.

Elden Ring

Давненько в наших подборках не было одной из самых популярных игр последних месяцев. Впрочем, мы просто ждали достойных образов, например, офигенную Мелину от Алисы Архангельской. Фото: Виктория Романова.

League of Legends

Чего не отнять у LoL, так это действительно красивых и необычных героинь. А по-настоящему их раскрывают косплеерши — например, Энж Стрельниковой удалось показать Диану с её лучшей стороны. Просто невероятная работа.

Metal Gear Solid

В последнее время косплеерши обходят стороной культовую серию Хидео Кодзимы. Но находятся и те, кто любит и ценит одну из самых влиятельных франшиз игровой индустрии. Мы говорим об Ангелине Плотниковой и её шикарной Еве, которая сыграла очень важную роль в третьей и четвёртой частях серии. Фото: Кристина Бородкина.