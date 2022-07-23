Косплей: шикарные образы из Bayonetta, фильмов Marvel, Elden Ring и других серий

Наступила суббота, а значит, пора делиться шикарными работами косплеерш! В этот раз мы сфокусировались на необычных образах, которые моментально приковывают к себе взгляд.
Bayonetta
Недавно PlatinumGames наконец-то анонсировала дату выхода Bayonetta 3 — слэшера про обаятельную ведьму с уникальной атмосферой. Теперь индустрию своей харизмой покоряет прекрасная Ониксия Софиникум, которая ну очень похожа на главную героиню серии. Фото: Dzeta&Aiger.
Marvel
Когда-то Чёрная вдова была одним из главных персонажей киновселенной Marvel благодаря невероятной Скарлетт Йоханссон. Теперь героиню вспоминают разве что косплеерши: шикарный образ супергероини на себя примерила замечательная Анастасия Зеленова. За фото спасибо: Тимофей Ханжин.
Elden Ring
Давненько в наших подборках не было одной из самых популярных игр последних месяцев. Впрочем, мы просто ждали достойных образов, например, офигенную Мелину от Алисы Архангельской. Фото: Виктория Романова.
League of Legends
Чего не отнять у LoL, так это действительно красивых и необычных героинь. А по-настоящему их раскрывают косплеерши — например, Энж Стрельниковой удалось показать Диану с её лучшей стороны. Просто невероятная работа.
Metal Gear Solid
В последнее время косплеерши обходят стороной культовую серию Хидео Кодзимы. Но находятся и те, кто любит и ценит одну из самых влиятельных франшиз игровой индустрии. Мы говорим об Ангелине Плотниковой и её шикарной Еве, которая сыграла очень важную роль в третьей и четвёртой частях серии. Фото: Кристина Бородкина.
- 23 июля 2022
-
10:44
- 22 июля 2022
-
23:48
-
22:27
-
21:39
-
20:49
-
20:15
-
19:29
-
19:17
-
18:46
-
18:25
-
18:22
-
17:44
-
17:32
-
16:58
-
16:51
-
16:09
-
15:38
-
15:25
-
15:09
-
14:56
-
14:44
-
14:28
-
14:19
-
14:14
-
14:10
-
13:44
-
13:34
-
13:06
-
13:02
-
12:35
-
12:16
-
11:28
-
10:26
-
09:47
-
06:27