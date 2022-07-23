Почему игроки уже ненавидят ремейк The Last of Us

Страсти вокруг ремейка The Last of Us к релизу только увеличиваются. Изначально спорный проект уже несколько раз успели обсудить в особенно жарких спорах. Сейчас к релизу относятся будто бы ещё хуже, чем во время анонса. Так что же не так? Давайте разбираться вместе.
Цена
Ремейк The Last of Us решили продавать по премиальной цене аж в $ 70. Если не учитывать инфляцию, то это дороже стартовых цен оригинала для PS3 и ремастера для PS4, хотя контента там было заметно больше. Давайте сравнивать:
- оригинал для PS3 — за $ 60 вы получали игру и мультиплеер;
- ремастер для PS4 — за $ 50 вы получали игру, дополнение и мультиплеер;
- ремейк для PS5 — за $ 70 вы получаете игру с дополнение.
А сейчас ремастер вообще без скидок стоит $ 20 и входит в PS Plus
Для ремейка не стали воссоздавать мультиплеер, поскольку Naughty Dog работает над отдельной сетевой игрой по вселенной. Причины понятны, но ценообразование кажется совсем диким — несмотря на множество улучшений, в глубине это всё та же игра. И владельцы уже двух версий The Last of Us не предоставили даже минимальную скидку.
Старый геймплей
На анонсе Naughty Dog обещала улучшить геймплей — в подробности никто не вдавался, но многие ожидали увидеть хотя бы часть нововведений сиквела: продвинутый искусственный интеллект, возможность ложиться, уворачиваться в ближнему бою и тому подобное. Однако первые геймплейные ролики разочаровали аудиторию.
Из геймплейных изменений, если верить словам разработчиков, только улучшенный искусственный интеллект — и насколько он улучшен, мы вряд ли узнаем до релиза. Судя по утёкшим видео, противники ведут себя примерно так же, как в оригинале 2013 года.
Очевидно, что при добавлении нововведений The Last of Us: Part 2 пришлось бы с нуля переделывать все сражения, однако, учитывая цену ремейка (вообще-то он стоит дороже сиквела на релизе), — на подобное хотелось хотя бы надеяться.
Новый крафтинг
При этом, к чести Naughty Dog, новых анимаций в ремейке предостаточно — в плане «плавности» она стала действительно ближе к сиквелу, хотя вторая часть всё же кажется более органичной. Тут же может сказываться знание оригинала — когда любое изменение мозг воспринимает в штыки.
Плохая реклама
Sony очень необдуманно начала продвигать ремейк. На анонсе фанатам показали несколько сцен со сравнениями, однако зачем-то демонстрировали именно разницу в катсценах — на PS3 и PS4 они вообще были простыми «видеоклипами» (пререндер), которые скрывали загрузку следующего уровня. На PS5 же, судя по всему, все катсцены работают в реальном времени на железе консоли.
В итоге разработчики зачем-то показывали нереалистичные кадры с PS4, которые вообще никаким образом не отражали визуальное исполнение игры, с реальными кадрами ремейка для PS5. Конечно, разница там оказалась не настолько большой — но зачем вообще было так делать?
Некоторые локации сильно поменялись — в лучшую сторону
Ещё тогда многие насторожились, а после Sony просто ушла в радиомолчание. Первый геймплей показали спустя полтора месяца, когда начались масштабные утечки и поднялась огромная волна недовольства увиденным. Впрочем, это уже не помогло — люди были недовольны тем, что им пытаются продать за такие большие деньги.
А что вообще улучшили
На самом деле много — но это в большинстве своём именно визуальные элементы. Про новые модели и текстуры, а также общую повышенную детализацию мира и говорить не приходится. Ещё реализовали глобальное освещение и добавили физику разрушения — теперь стекло сломается от взрывной волны гранаты, а витрины и стены красиво ломаются при обстреле.
Лицевые анимации перерисовали с нуля, задействовав снятые изначально видеоролики. Теперь эмоциональные моменты должны выглядеть ещё драматичнее.
Что будет делать Sony?
На самом деле очень интересный вопрос, а будет ли Sony вообще как-то разряжать ситуацию. Уже очевидно, что многие сильно недовольны качеством игры. Подобный плохой сарафан может сильно сказаться на стартовых продажах. Что вообще может сделать Sony?
- Оставить цену в $ 70 и пытаться убедить, что ремейк стоит своих денег.
- Снизить цену до $ 40, пойдя на поводу у недовольных фанатов.
- Сразу добавить игру в подписку PS Plus Premium/Deluxe, но оставив цену в $ 70.
Очень интересно посмотреть на то, какие выводы сделает Sony. Для неё это важный релиз, хоть на разработку и вряд ли ушли совсем уж огромные деньги: проект от и до сделали примерно за два года, а реклама нужна только на три месяца.
Сейчас кажется, что The Last of Us: Part 1, скорее, большой репутационный удар по «жадной», «высокомерной» и «корпоративной» PlayStation. Последние пару лет Sony активно сравнивают с тем, как она вела себя на старте продаж PS3 — тогда игровое направление чуть не закрыли из-за провального релиза консоли.
Хочется надеяться, что Sony всё же сможет показать, что она всё ещё делает всё для игроков, а не только пытается максимально нажиться на них.
Ролик со сравнением ремастера и ремейка
Почему вообще появился ремейк The Last of Us
Тут не надо быть учёным — на появление ремейка повлияло сразу несколько вещей.
Во-первых, грядёт первый сезон сериала The Last of Us от HBO. Для PlayStation это очень важный релиз, ведь с франшизой познакомятся многие новички — поэтому Sony хочет предоставить им самый оптимальный вариант ознакомиться с первоисточником.
Мы всё ещё нормально не видели сериал
Во-вторых, Sony активно расширяется на ПК: выпускать The Last of Us: Part 2 без первой части кажется издевательством, а ремастер с PS4 уже всё же успел достаточно устареть — а Sony любит производить первое впечатление именно визуалом. Поэтому да, можно сказать, что ремейк появился во многом из-за желания перенести оригинал именно на ПК, а не на PS5. А сначала он выходит на консоли только потому, что иначе криков фанатов было бы ещё больше.
В-третьих, это попросту очень выгодный проект: на его производство уйдёт немного денег, а немало людей реально купят его за цену в $ 70 — и для бизнеса это вообще безоговорочно победная ставка.
В-четвёртых, Naughty Dog ещё не приступила к полноценной разработке своей следующей игры. Чтобы команды не сидели без дела или руководство впопыхах в очередной раз пыталось занять всех, было решение отдать им в спокойном темпе сделать ремейк The Last of Us — а заодно и дать возможность познакомиться с железом PS5.
Джоэл в ремейке
Поэтому ситуация получается неоднозначной. Если бы улучшений в геймплее было больше, а ремейк стоил хотя бы на $ 10 меньше — многие наверняка с радостью купили бы игру без криков. Но и Sony можно понять: ремейк The Last of Us — это чистый бизнес.
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