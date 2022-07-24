Обзор фильма «Серый человек»: блокбастера Netflix, где Райан Гослинг бьёт Криса Эванса

22 июля состоялась премьера фильма «Серый человек» — шпионского боевика, в котором столкнулись Райан Гослинг («Драйв», «Бегущий по лезвию 2049») и Крис Эванс (Капитан Америка в фильмах Marvel). Также это первый блокбастер Джо и Энтони Руссо, который они поставили не для Marvel — ранее братья сняли две части фильмов про Капитана Америку и последних «Мстителей».

Мы уже посмотрели фильм и готовы делиться впечатлениями. В этом материале практически не будет спойлеров.

Спецагент шесть. Ноль-ноль-шесть

События «Серого человека» стартуют в американской тюрьме. Кортланду Джентли (Райан Гослинг), который сидит за некое тяжкое преступление, предлагают скостить срок. От него лишь требуется вступить в тайное подразделение ЦРУ под названием «Сьерра».

Конечно, герой соглашается и следующие 18 лет выполняет особо опасные задания по всему миру под псевдонимом Шестой. Однако на одной из операций он узнаёт, что ему заказали Четвёртого — бывший оперативник накопал компрометирующую информацию на главу «Сьерры», поэтому его нужно устранить. Понимая, что он может быть следующим, Шестой решает отправиться в бега, забрав с собой таинственную флешку с компроматом.

В «Сьерре» довольно быстро понимают, что к чему, и приказывают устранить Шестого. За дело берётся Ллойд (Крис Эванс) — абсолютный садист, которого когда-то разжаловали до самой низкой должности в ЦРУ за ужасный характер и сомнительные методы работы. Ему предоставляют полный карт-бланш: лишь бы цель была устранена, а флешка с данными — уничтожена.

Из Криса Эванса вышел харизматичный злодей

Сюжетно новое произведение не удивляет буквально ничем: всюду видны отсылки на «Миссию невыполнима» и «Джейсона Борна». Что впечатляет — так это экшен: забористый, с сочными драками и ощущением веса от каждого удара. Если вы смотрели «Первый Мститель: Другая Война», то примерно представляете, чего от фильма ждать. Тогда братья Руссо выдали действительно бодрый шпионский боевик, а сейчас им развязали руки, дали кучу денег и полный творческий контроль.

И это, безусловно, плюс, особенно когда в твоём фильме играют звёзды первой величины — Райан Гослинг, Крис Эванс и Ана де Армас. К сожалению, создателям как будто не хватило денег на нормального сценариста: абсолютно все герои разговаривают короткими фразами, исключительно донося друг до друга информацию.

В них нет никакой изюминки — так обычные люди не общаются. Хорошие диалоги в ленте можно пересчитать по пальцам одной руки, при этом большую часть их показали в дебютном трейлере. Проблема в том, что даже ими не дают насладиться как следует. Герой неплохо пошутил? Секунда-другая – и персонажи уже думают совершенно о другом.

При этом авторы не боятся шутить на темы нарушений личного пространства, сексизма и даже про чью-то маму!

Райан Гослинг в своём репертуаре — тащит фильм на себе

Определённые проблемы есть и с экшеном. Да, бои поставлены очень здорово, а поле сражения обязательно покажут дронами с нескольких ракурсов, однако схваткам как будто не хватает смакования. Создатели иногда не могут остановиться и просто дать передохнуть зрителю, насладиться зрелищем и оценить масштабы произошедшего. Кажется, будто братья Руссо прочитали все хейтерские комментарии в интернете и решили снять боевик, в котором экшен будут сменять плоские разговоры, ведущие обратно к экшену.

Впрочем, «Серый человек» может похвастаться не только драками, но и щепоткой драмы в духе «Джона Уика». Тут на помощь приходит Райан Гослинг, который своей харизмой тащит любые сцены. Конечно, если бы его реплики писал адекватный сценарист, фильм бы просто сиял, но имеем что имеем.

Эпизод в Праге получился самым драйвовым

Netflix выделил на производство картины около $ 200 млн и планирует сделать из неё целую франшизу. И после просмотра «Серого человека» в это охотно веришь, учитывая приятное послевкусие от финала и множество незакрытых сюжетных линий.

Возможно, на наших глазах родилась ещё одна шпионская серия, которая будет развлекать нас после того, как Том Круз закончит с «Миссией невыполнима». А если для продолжения создатели наймут толкового сценариста и дадут фильму дышать, то мы получим добротную франшизу, в которой так нуждается Netflix.

Так или иначе, «Серый человек» — добротный боевик на вечер с отличными актёрами, которые не дадут зрителю заскучать. Конечно, у фильма есть свои проблемы, однако в конечном итоге они нисколько не мешают просмотру. Тем более что экшен в фильме поставлен как надо.

Понравилось

Безбашенный экшен и отличные погони.

Харизматичный Гослинг, на удивление мерзкий Крис Эванс и суровая Ана де Армас.

Атмосфера тотального недоверия и настоящего шпионского триллера в одном флаконе.

Пара неплохих шуток.

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