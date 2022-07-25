Провальный сериал Resident Evil от Netflix на самом деле стоит посмотреть хотя бы фанатам

В июле на Netflix свет увидел восьмисерийный сериал по вселенной Resident Evil — одной из лучших франшиз в игровой индустрии. Разбираемся, почему Эндрю Дабб создал на удивление добротную экранизацию истории о зомби и биооружии и почему эта экранизация одна из лучших среди тех, что случались с этой огромной историей.

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К чёрту игры!

Андерсон пытался, но семейные ценности оказались важнее

Экранизация вселенной игр, о какой бы франшизе ни шла речь — это всегда огромное испытание для режиссёра. Нужно не только создать интересную историю, но и не забыть о фанатах первоисточника. Особенно если сюжет — важнейшая часть той или иной вселенной.

Красавец Немезис

Практически любая попытка перенести на большой или малый экраны то или иное творение игровой индустрии сталкивается с этими проблемами. Стоит хоть немного отойти от сюжета игровой вселенной — фанаты игр обвинят в неканоничности повествования. Если же попробовать добротно перенести на экран то, что происходило в играх — сталкиваешься с обвинениями во вторичности материала и отсутствии слаженного сюжета.

Экранизацию Resident Evil задели обе проблемы. Серия фильмов Пола Андерсона начинала весьма неплохо, перенеся на экран и особняк Спенсера из первой части, да и Немезис был выполнен весьма достойно во втором фильме. Однако, начиная с третьей картины, серия окончательно скатилась в культ поклонения безликому и серому персонажу Элис в исполнении жены режиссёра Милы Йовович.

Начиная с «Вымирания», Андерсон окончательно забил на любые попытки хоть как-то сделать экранизацию любимой миллионами людей и просто клепал фильм за фильмом, лишь отдалённо имеющие хоть какое-то отношение к игровой серии. Чего стоит только Вентворт Миллер в роли Криса Редфилда, играющий в фильмах, скорее, другую версию Майкла Скофилда из сериала «Побег»…

Крис Редфилд в фильмах Андерсона

Экранизация Андерсона, начинавшаяся как весьма неплохое кино, в конечном итоге превратилась в фанфик, над которым экспериментировали с G-вирусом — нечто бесформенное и ужасное, лишённое интеллекта.

К чёрту сюжет!

«Добро пожаловать в Раккун-Сити» — яркий пример того, как можно снять кино с любовью к первоисточнику, но на фоне этого забыть, что ты вообще-то снимаешь фильм. Да, Робертс достойно перенёс на экран то, что мы могли видеть в ремейке второй части игры (хотя бы частично). И не забыл и про особняк Спенсера и историю из первой части.

Вот только кино оказалось напичкано едва ли не покадрово перенесёнными сценами из игр, однако забыли о том, что в любом кинотворении должен быть хоть какой-никакой сюжет. Нам предоставили два часа фансервиса, от которого истинное удовольствие могут получить только самые яркие фанаты первоисточника. Остальные после просмотра, скорее, оставались в недоумении.

Леон и Клэр из недавнего фильма

Фильм продемонстрировал нам полное отсутствие хоть какой-то цели и развития персонажей, застыв в том самом дне, когда был уничтожен Раккун-Сити, и не дав зрителю ничего нового — а всё старое было подано хуже, чем в играх.

А ещё Робертс подарил нам дурачка-Леона — видимо, это самый нелюбимый персонаж постановщика. Иначе такое издевательство над образом молодого копа объяснить нельзя.

К чёрту критиков!

Эндрю Дабб же пошёл совершенно другим путём. Да, конечно, можно сколько угодно ломать копья, пытаясь объяснить, что Вескер не был чернокожим, но давайте честно, пусть Альберта играет хоть азиат, хоть мексиканец — лишь бы он был достойно перенесён на экран. И Лэнс Реддик великолепно справляется со своей ролью, вернее, даже… впрочем, неважно.

В момент анонса сериала возникли логичные опасения, что мы вновь увидим низкосортный фанфик, игнорирующий игровой канон, ведь настоящий Вескер погиб в вулкане в Кижуджу в Resident Evil 5! Однако сериал относительно филигранно объясняет и этот момент — без нарушения канона с клонированием.

Пусть Вескер в исполнении Реддика больше напоминает Блэйда, выглядит это достойно… для малого экрана.

Нет, это не Блэйд

Самое главное, что можно сказать об экранизации от Netflix — в настоящий момент это не альтернативная играм история. Скорее, это альтернативная версия продолжения Resident Evil 5 и RE6. Сериал Netflix вписывается в канон, с любовью обыгрывая сюжет игровой серии без очевидных нарушений. А это уже даёт ему преимущество перед фанатами. А если вам не понравился тот эпизод, где дочери Вескера разгадывают квест с «Лунной сонатой», то вы и вовсе не может считать себя фанатом оригинала.

Да, конечно, творение Дабба не лишено своих проблем, и вполне можно понять, почему некоторые фанаты ругаются на сериал за подростковую драму (оригинал вообще-то хоррор). Но чего точно не отнять у Эндрю Дабба, так это того, что он создавал свой проект, уделив огромное внимание мифологии игровой вселенной и не забыв о том, что хорошая экранизация должна не забывать о двух важнейших составляющих — предыстории и сюжете.

Эксперимент Вескера

И можно сколько угодно ругаться на отсутствие глубины в сюжете шоу Netflix, но это смотрибельное и достойное для малого экрана кино. Оно займёт на шесть с половиной часов, не заставив при этом ругаться на создателей за то, что он переврал практически всё любимое из оригинала.

Resident Evil от Netflix не уступает анимационным лентам самой Capcom. Так почему же тогда анимацию считают добротной, а сериал так сильно ругают фанаты? Мы получили достойное и каноничное продолжение истории видеоигр (даже если Resident Evil 9 позже переиначит всё). Сейчас хочется надеяться, что шоу всё же получит продление на второй сезон. Хотя бы ради появления Ады Вонг, паразита Лас-Плагас, вируса Уроборос и Леди Димитреску. А там, кто знает, может быть, руки Дабба дойдут и до семьи Редфилдов, BSAA и даже Леона Кеннеди.

Дочери Вескера

P. S.

Важно отметить, что сериал Netflix получил слабые отзывы от журналистов, но куда больше его критикуют именно фанаты игры — они недоумевают от попыток связать шоу с играми, абсолютно неуклюжей смены жанров и тому подобное.

К примеру, на «Томатах» у сериала от критиков 52%, а от зрителей — 26% (у прошлогоднего фильма наоборот: 30% от критиков и 65% от зрителей).

Некоторые игровые издания вроде IGN и GameSpot уже успели получить львиную долю негатива от фанатов игр за счёт того, что назвали сериал чуть ли не лучшей игровой адаптацией в истории.

Аналитики сомневаются, что Netflix рискнёт продлевать шоу на второй сезон. Несмотря на хорошие просмотры, вокруг сериала слишком много негатива — и это во время, когда у сервиса и так бесконечно много проблем из-за низкокачественных проектов.