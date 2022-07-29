Видеокарты для игр до 50 000 рублей

Собирать новый игровой компьютер всегда было дорого. Денег приходилось отдавать немало, но если сравнивать с «доковидными» временами, то, знаете, все было не так грустно. Как минимум мы не сталкивались с большим дефицитом комплектующих — видеокарт и консолей хватало почти на всех.

Весной 2022 года ситуация только ухудшилась: спрос не уменьшился, зато рубль взлетел до рекордных значений. Цены на RTX 3090 доходили до 1 млн рублей, а супербюджетная RTX 3050 стоила почти 50 тысяч рублей.

Кто бы мог подумать тогда, в марте 2022 года, что мы пройдём этот безумный этап и приблизимся к рекомендованным производителем ценникам уже этим летом. С открытием параллельного импорта и укреплением рубля в обновлении своего «железного коня» наконец-то появился смысл. В этом материале мы собрали видеокарты для активного гейминга, которые прямо сейчас можно приобрести менее чем за 50 тысяч рублей.

GeForce RTX 3060 Ti

Рекомендованная производителем цена: 39 990 рублей

Дата выхода на рынок: 1 декабря 2020 года

Минимальная стоимость RTX 3060 Ti в июле 2022 года:

47 600 рублей в «СберМегаМаркете»

рублей в «СберМегаМаркете» 50 000 рублей в DNS

рублей в DNS 48 000 рублей в «Ситилинке»

RTX 3060 Ti — самый оптимальный вариант для тех, кто не гонится за 4К-разрешением, но хочет получить от игр максимальную плавность и детализацию. RTX 3060 Ti слабее обычной RTX 3070 без префикса Ti в среднем на 12% и при этом дешевле второй на 10 тыс. рублей. В сравнении с предтопом прошлого поколения RTX 2080 Super — RTX 3060 Ti оказывается впереди на 5%. Отличный результат для видеокарты среднего ценового сегмента!

Если вы играете на Full HD-мониторах (разрешение 1920х1080 пикселей), то вам хватит этой видеокарты на несколько лет вперёд — вплоть до выхода серии RTX 50. Есть приличный запас в 2К, если не подниматься до 4К — в некоторых тяжёлых играх карта уже не способна демонстрировать больше 30 кадров на максимальных настройках графики, что вполне объяснимо и логично. Не для этого разрешения она создавалась.

GeForce RTX 3060

Рекомендованная производителем цена: 31 800 рублей

Дата выхода на рынок: 12 января 2021 года

Минимальная стоимость RTX 3060 в июле 2022 года:

41 500 рублей в «СберМегаМаркете»

рублей в «СберМегаМаркете» 48 700 рублей в DNS

рублей в DNS 46 000 рублей в «Ситилинке»

RTX 3060 стоит в российских розничных магазинах всего на 2 тыс. рублей дешевле, чем RTX 3060 Ti, если не считать «СберМегаМаркет», где разница в цене достигает уже 6 тыс. В плане цены и эффективности старшая модель выглядит интереснее младшей. Имея на 4 ГБ меньше памяти, RTX 3060 Ti оказывается сильнее за счёт большего количества CUDA-ядер — 4864 против 3584. Где-то разрыв составляет 10-15 кадров, а где-то достигает и 25 FPS.

RTX 3060 не получила народной любви, как GTX 1060 в своё время. Карта продаётся за слишком уж большие деньги, а 12 ГБ видеопамяти, которые должны были выгодно отличать модель, особой роли не играют. Отставание RTX 3060 от RTX 3070 в некоторых играх доходит до 60% — и это катастрофически много.

GeForce RTX 3050

Рекомендованная производителем цена: 24 900 рублей

Дата выхода на рынок: 27 января 2022 года

Минимальная стоимость RTX 3050 в июле 2022 года:

27 450 рублей в «СберМегаМаркете»

рублей в «СберМегаМаркете» 30 000 рублей в DNS

рублей в DNS 30 000 рублей в «Ситилинке»

RTX 3050 — по сути, та же GTX 1660 Ti, но с поддержкой RTX (трассировки лучей) и технологии DLSS. Только есть одно большое «НО»: RTX 3050 — слишком слаба для лучей. Даже в Full HD и даже с учётом включенной DLSS.

Плюсы тоже есть — за 30 000 рублей вы получаете карту с поддержкой новомодных технологий и 8 ГБ видеопамяти. Хотя опять же в том же «Киберпанке 2077» с лучами всё равно не поиграть. А если не видно разницы, зачем платить больше? Лучше купить GTX 1660 Ti на 5 тыс. дешевле и радоваться.

RTX 2080 Super

Рекомендованная производителем цена: 45 000 рублей

Дата выхода на рынок: 23 июля 2019 года

Минимальная стоимость RTX 2080 Super в июле 2022 года:

46 500 рублей на OZON

рублей на OZON от 33 000 рублей на «Авито»

Предтоповая карта прошлого поколения оказалась слабее RTX 3070, но показывает почти идентичные результаты с RTX 3060 Ti. Ключевое слово — «почти», так как во многих играх 3060 Ti находится впереди на несколько кадров.

С точки зрения цены RTX 2080 Super выглядит предпочтительнее, но RTX 3060 Ti не только чуть быстрее, но и холоднее. Да и достать её легче, в отличие от RTX 2080 Super, которую можно приобрести лишь на «Авито» и OZON.

RTX 2070 Super

Рекомендованная производителем цена: 40 000 рублей

Дата выхода на рынок: 9 июля 2019 года

Минимальная стоимость RTX 2070 Super в июле 2022 года:

34 000 рублей в OZON

рублей в OZON от 27 000 рублей на «Авито»

RTX 2070 Super в июле исполнилось три года. Несмотря на столь почтенный срок, видеокарта и по сей день остаётся актуальной, прилично опережая более свежую RTX 3060 в среднем на 10 кадров, а то и больше.

Возвращаясь к уже избитой истине: зачем платить больше? Поддержка трассировки лучей и DLSS — есть. А мощность видеокарты позволяет спокойно запускать современные игры на максимальных настройках, пускай и не во всех разрешениях. Единственная проблема — в доступности видеокарты на рынке. Новую RTX 2070 Super почти нигде не найдёшь, а вот подержанную на «Авито» — пожалуйста. Только в этом случае есть риск нарваться на видеокарту после сурового майнинга.

RTX 2060 Super

Рекомендованная производителем цена: 27 000 рублей

Дата выхода на рынок: 9 июля 2019 года

Минимальная стоимость RTX 2060 Super в июле 2022 года:

27 000 рублей на OZON

рублей на OZON от 23 000 рублей на «Авито»

Если «лучей» так хочется, а на руках не так много денег, то стоит присмотреться к улучшенной версии RTX 2060. Видеокарта с приставкой Super находится на плюс-минус том же уровне, что и RTX 3060. И стоит намного дешевле.

RTX 2060 Super отлично подойдёт тем, кто играет только на Full HD-мониторах. Отдать за такую модель чуть больше 25 тыс. рублей, когда ещё весной она стоила в районе 50 тысяч, — настоящая удача.

GTX 1080 Ti

Рекомендованная производителем цена: 52 990 рублей

Дата выхода на рынок: 5 марта 2017 года

Минимальная стоимость GTX 1080 Ti в июле 2022 года:

от 19 000 рублей на «Авито»

Топовая видеокарта пятилетней давности от NVIDIA работает на уровне RTX 3060, в некоторых играх даже превосходя вторую на 5-7 кадров. Не круто ли? 11 ГБ видеопамяти GDDR5X до сих пор хватает для самых требовательных игр. Так что если у вас Full HD-монитор, то присмотритесь к этой старушке.

Карта уже давно не продаётся в магазинах, так что будьте внимательны при выборе продавцов на «Авито» и на других площадках с б/у товарами. Протестировать GTX 1080 Ti в домашних условиях лишним точно не будет.

GTX 1660 Ti

Рекомендованная производителем цена: 21 000 рублей

Дата выхода на рынок: 22 февраля 2019 года

Минимальная стоимость GTX 1660 Ti в июле 2022 года:

26 560 рублей в «СберМегаМаркете»

рублей в «СберМегаМаркете» 18 150 рублей на OZON

рублей на OZON 25 299 рублей в DNS

рублей в DNS 29 690 рублей в «Ситилинке»

Лучшая видеокарта в категории «дёшево и сердито» и лучшая среди своих собратьев в линейке GTX 1660. Если вы уже пользуетесь этой видеокартой, то переплачивать от 3 до 5 тыс. рублей за RTX 3050 нет никакого смысла.

Во-первых, ощутимого прироста FPS вы не получите — 6-8% не в счёт. А плюшки в виде RTX и 8 ГБ видеопамяти того не стоят. Лучше уж накопить на RTX 3060 или RX 6600 XT для более заметного роста производительности.

AMD Radeon RX 6700 XT

Рекомендованная цена: 43 000 рублей

Дата выхода на рынок: 18 марта 2021 года

Минимальная стоимость RX 6700 XT в июле 2022 года:

42 000 рублей на OZON

рублей на OZON 47 500 рублей в «СберМегаМаркете»

рублей в «СберМегаМаркете» 53 999 рублей в DNS

рублей в DNS 55 990 рублей в «Ситилинке»

У «красных» тоже есть кайфовые карточки. Если хочется чего-то уровня RTX 3060 Ti, то стоит присмотреться к RX 6700 XT — вторая стоит примерно столько же, сколько и первая. Правда, в DNS и «Ситилинке» она немного выбивается из нашей установленной границы в 50 тыс. рублей, но всего на 4 тысячи.

В некоторых играх, как Assassin's Creed Valhalla, RX 6700 XT оказывается шустрее RTX 3060 Ti. Вторую в этой игре она превосходит в среднем на девять кадров. А ещё карточка от AMD может похвастаться 12 ГБ видеопамяти — и это на 4 ГБ больше, чем у RTX 3060 Ti, что непременно окажет влияние в самых «тяжёлых» играх.

AMD Radeon RX 6600 XT

Рекомендованная производителем цена: 33 259 рублей

Дата выхода на рынок: 11 августа 2021 года

Минимальная стоимость RX 6600 XT в июле 2022 года:

38 000 рублей на OZON

рублей на OZON 36 000 рублей в «СберМегаМаркете»

рублей в «СберМегаМаркете» 42 000 рублей в DNS

RX 6600 XT — что-то среднее между RTX 3060 Ti и RTX 3060. До первой она, конечно, сильно недотягивает, но вторую во многих играх даже опережает, несмотря на меньший объём памяти — 8 ГБ против 12 ГБ. И стоит на 6 тысяч дешевле — 35 410 рублей в «СберМегаМаркете» против 41 500 рублей.

Среди преимуществ Radeon RX 6600 XT — экономное потребление энергии. Ей требуется всего 160 Вт против 170 Вт у RTX 3060. А ещё она холодная и тихая. И да, времена плохого ПО и кривых драйверов у AMD ушли в прошлое.