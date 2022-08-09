Киновселенная DC — провал. Но будущее фильмов про Супермена, Бэтмена и других очень яркое

В начале августа в Warner Bros. Discovery начались небывалые изменения. Студия «отменила» снятый фильм «Бэтгёрл», на который потратили около $ 90 млн, и уже намекнула на отмену других проектов, включая «Супергёрл».

При этом новый владелец компании Дэвид Заслав настроен оптимистично: у него уже есть планы, касающиеся будущего кинокомпании и создания нормальной киновселенной DC. Мы разобрались в финансовом отчёте корпорации и рассказываем о том, что нас может ждать уже в ближайшем будущем.

Зарождение и смерть киновселенной DC

Уже в далёком 2011 году Warner Bros. решила сделать собственную киновселенную по комиксам DC. Главным ориентиром изначально была киновселенная Marvel — она под руководством Кевина Файги быстро захватывала чуть ли не весь рынок и делилась наполеоновскими планами своих будущих фильмов и кроссоверов.

Первые три фазы киновселенной Marvel

Первой картиной новоиспечённой вселенной стал «Человек из стали» — история про Супермена с Генри Кавиллом от режиссёра «Хранителей» Зака Снайдера. Фильм получился неплохим и ориентировался скорее на «Тёмного рыцаря» — был более мрачным и серьёзным, нежели типичные фильмы Marvel. В целом запуск получился успешным.

После Warner Bros. решила ускориться и уже через три года вышел «Бэтмена против Супермена», в котором впервые появились суровый Бен Аффлек и Галь Гадот. В картине также мельком показали и других супергероев, включая Флэша (Эзра Миллер), Аквамена (Джейсон Момоа) и Киборга (Рэй Фишер).

Студия решила ограничиться лишь одним сольным фильмом о Чудо-женщине, а остальных персонажей ввести без отдельных фильмов. В результате вскоре вышел первый кроссовер уровня «Мстителей» — «Лига справедливости». Солянка про главных супергероев DC появилась всего через пару сольных картин.

Marvel для этого надобилось пять сольников.

«Лига справедливости»

У «Лиги справедливости» возникли трудности ещё на съёмках: до конца производства проект покинул режиссёр Зак Снайдер — официально по семейным причинам. В итоге доделывать картину поручили Джоссу Уидону — режиссёру «Мстителей» и «Светлячка».

Постановщик устроил масштабные пересъёмки картины и превратил фильм в нечто странное: серьёзное повествование то и дело прерывалось нелепыми шутками, а также страдало от ужасной графики и скомканного сюжета. Сколько здесь вины самого Уидона — вопрос. WB явно хотела сделать фильм ближе ко «Мстителям».

Впоследствии Заку Снайдеру дали возможность выпустить свою 4-часовую версию картины, но это уже совсем другая история, которая никак не повлияла на планы студии. Это была огромная хотелка фанатов.

«Аквамен»

Изначально боссы WB планировали достроить свою киновселенную посредством съёмок сольных фильмов о Бэтмене, Киборге, Флэше и Аквамене уже после их совместной встречи в «Лиге справедливости».

Однако это сыграло злую шутку: сперва Бен Аффлек отказался от роли Тёмного рыцаря, затем скандал постиг исполнителя роли Киборга, а прямо сейчас на грани отмены и «Флэш» с Эзрой Миллером — тут виновато ужасное поведение самого актёра.

Можно сказать, что киновселенная DC провалилась, ведь картины вроде «Джокера» не входят в неё.

Возрождение киновселенной DC

В апреле 2022 года Discovery поглотила Warner Bros. — теперь компания называется Warner Bros. Discovery и руководит ей новый владелец Дэвид Заслав. Он уже занялся полной реструктуризацией сервисов: например, онлайн-кинотеатры HBO Max и Discovery+ превратят в единое целое, при этом почти от всего контента HBO Max откажутся — за сериалы вновь будет отвечать только HBO (да, это разные отделы).

Логотипы HBO Max и Discovery+

Заслав также не боится и других серьёзных реформ: он уже «отменил» готовую «Бэтгёрл» и делает ставку только на по-настоящему качественные и громкие премьеры. А самое главное — прямо сейчас гендиректор собирает команду для создания новой киновселенной DC — сразу с планом на 10 лет вперёд.

Возьмите Бэтмена, Супермена, Чудо-женщину, Аквамена — это бренды, которые знает весь мир. Поэтому у нас есть отличная возможность рассказывать истории про наших персонажей, которые найдут отклик у фанатов по всему миру.



Мы перезапустили свой бизнес. Мы реструктурировали его. И мы создадим команду с 10-летним планом, которая полностью сосредоточится именно на DC.

Новая киновселенная будет напоминать творения Marvel Studios: у неё будет свой руководитель, который будет отвечать исключительно за развитие и согласование новых фильмов и сериалов DC.

Это похоже на очень эффективную структуру, которую Алан Хорн и Боб Айгер составили вместе с Кевином Файги в Disney. Мы планируем построить долгосрочный, гораздо более сильный и устойчивый растущий бизнес, сосредоточенный на качестве.

«Джокер» с Хоакином Фениксом

Ходят слухи, что этим продюсером станет Тодд Филлипс — режиссёр «Джокера», однако официально эту информацию не подтверждали. Так или иначе, возглавить команду должен человек с опытом в индустрии и большим желанием рассказывать супергеройские истории как в одиночных фильмах, так и в специальных кроссоверах.

Получается, нас ждёт очередной перезапуск киновселенной DC?

Это, пожалуй, самый интересный вопрос. Что делать с невероятным «Джокером» и «Бэтменом» с Робертом Паттинсоном? А что там в итоге с «Суперменом» и «Чудо-женщиной»? Все эти фильмы разворачиваются в собственных мирах. Киновселенная DC в нынешнем виде провалилась только именно как вселенная — сольные фильмы и понравились зрителям, и собрали приличную кассу.

Впереди очень важный для DC фильм — «Флэш». Он же вернёт на экраны старого Бэтмена в исполнении Майкла Китона (хотя ходят слухи, что от него отказались в пользу Бена Аффлека), позволив пересоздать киновселенную на свой манер — взяв только самых нужных актёров и персонажей.

Вместе с этим непонятно, что будет с «Бэтменом» Паттинсона — Мэтт Ривз прямо сейчас создаёт собственную вселенную вокруг своего Тёмного рыцаря. Фильм уже вышел, а впереди сериал про Пингвина — несмотря на все отмены, именно его новое руководство сохранило. Съёмки начнутся в начале 2023 года.

Что будет с фильмами и сериалами DC, кажется, сейчас вообще никто не знает. Но Дэвид Заслав уже показал, что может пойти даже на самые непопулярные решения для поддержания репутации продукта. Именно такой босс сейчас и нужен Warner Bros.

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Так или иначе, у Warner Bros. Discovery есть видение — это уже куда больше, чем было у прошлого руководства. Наверняка уже через 10 лет мы будем на полном серьёзе спорить, чья киновселенная лучше. И хочется верить, что у Дэвида Заслава всё получится — ведь в таком случае выиграем мы, обычные зрители.