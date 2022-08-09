Киновселенная DC — провал. Но будущее фильмов про Супермена, Бэтмена и других очень яркое

В начале августа в Warner Bros. Discovery начались небывалые изменения. Студия «отменила» снятый фильм «Бэтгёрл», на который потратили около $ 90 млн, и уже намекнула на отмену других проектов, включая «Супергёрл».
При этом новый владелец компании Дэвид Заслав настроен оптимистично: у него уже есть планы, касающиеся будущего кинокомпании и создания нормальной киновселенной DC. Мы разобрались в финансовом отчёте корпорации и рассказываем о том, что нас может ждать уже в ближайшем будущем.
Зарождение и смерть киновселенной DC
Уже в далёком 2011 году Warner Bros. решила сделать собственную киновселенную по комиксам DC. Главным ориентиром изначально была киновселенная Marvel — она под руководством Кевина Файги быстро захватывала чуть ли не весь рынок и делилась наполеоновскими планами своих будущих фильмов и кроссоверов.
Первые три фазы киновселенной Marvel
Первой картиной новоиспечённой вселенной стал «Человек из стали» — история про Супермена с Генри Кавиллом от режиссёра «Хранителей» Зака Снайдера. Фильм получился неплохим и ориентировался скорее на «Тёмного рыцаря» — был более мрачным и серьёзным, нежели типичные фильмы Marvel. В целом запуск получился успешным.
После Warner Bros. решила ускориться и уже через три года вышел «Бэтмена против Супермена», в котором впервые появились суровый Бен Аффлек и Галь Гадот. В картине также мельком показали и других супергероев, включая Флэша (Эзра Миллер), Аквамена (Джейсон Момоа) и Киборга (Рэй Фишер).
Студия решила ограничиться лишь одним сольным фильмом о Чудо-женщине, а остальных персонажей ввести без отдельных фильмов. В результате вскоре вышел первый кроссовер уровня «Мстителей» — «Лига справедливости». Солянка про главных супергероев DC появилась всего через пару сольных картин.
«Лига справедливости»
У «Лиги справедливости» возникли трудности ещё на съёмках: до конца производства проект покинул режиссёр Зак Снайдер — официально по семейным причинам. В итоге доделывать картину поручили Джоссу Уидону — режиссёру «Мстителей» и «Светлячка».
Постановщик устроил масштабные пересъёмки картины и превратил фильм в нечто странное: серьёзное повествование то и дело прерывалось нелепыми шутками, а также страдало от ужасной графики и скомканного сюжета. Сколько здесь вины самого Уидона — вопрос. WB явно хотела сделать фильм ближе ко «Мстителям».
«Аквамен»
Изначально боссы WB планировали достроить свою киновселенную посредством съёмок сольных фильмов о Бэтмене, Киборге, Флэше и Аквамене уже после их совместной встречи в «Лиге справедливости».
Однако это сыграло злую шутку: сперва Бен Аффлек отказался от роли Тёмного рыцаря, затем скандал постиг исполнителя роли Киборга, а прямо сейчас на грани отмены и «Флэш» с Эзрой Миллером — тут виновато ужасное поведение самого актёра.
Возрождение киновселенной DC
В апреле 2022 года Discovery поглотила Warner Bros. — теперь компания называется Warner Bros. Discovery и руководит ей новый владелец Дэвид Заслав. Он уже занялся полной реструктуризацией сервисов: например, онлайн-кинотеатры HBO Max и Discovery+ превратят в единое целое, при этом почти от всего контента HBO Max откажутся — за сериалы вновь будет отвечать только HBO (да, это разные отделы).
Логотипы HBO Max и Discovery+
Заслав также не боится и других серьёзных реформ: он уже «отменил» готовую «Бэтгёрл» и делает ставку только на по-настоящему качественные и громкие премьеры. А самое главное — прямо сейчас гендиректор собирает команду для создания новой киновселенной DC — сразу с планом на 10 лет вперёд.
Возьмите Бэтмена, Супермена, Чудо-женщину, Аквамена — это бренды, которые знает весь мир. Поэтому у нас есть отличная возможность рассказывать истории про наших персонажей, которые найдут отклик у фанатов по всему миру.
Мы перезапустили свой бизнес. Мы реструктурировали его. И мы создадим команду с 10-летним планом, которая полностью сосредоточится именно на DC.
Новая киновселенная будет напоминать творения Marvel Studios: у неё будет свой руководитель, который будет отвечать исключительно за развитие и согласование новых фильмов и сериалов DC.
Это похоже на очень эффективную структуру, которую Алан Хорн и Боб Айгер составили вместе с Кевином Файги в Disney. Мы планируем построить долгосрочный, гораздо более сильный и устойчивый растущий бизнес, сосредоточенный на качестве.
«Джокер» с Хоакином Фениксом
Ходят слухи, что этим продюсером станет Тодд Филлипс — режиссёр «Джокера», однако официально эту информацию не подтверждали. Так или иначе, возглавить команду должен человек с опытом в индустрии и большим желанием рассказывать супергеройские истории как в одиночных фильмах, так и в специальных кроссоверах.
Получается, нас ждёт очередной перезапуск киновселенной DC?
Это, пожалуй, самый интересный вопрос. Что делать с невероятным «Джокером» и «Бэтменом» с Робертом Паттинсоном? А что там в итоге с «Суперменом» и «Чудо-женщиной»? Все эти фильмы разворачиваются в собственных мирах. Киновселенная DC в нынешнем виде провалилась только именно как вселенная — сольные фильмы и понравились зрителям, и собрали приличную кассу.
Впереди очень важный для DC фильм — «Флэш». Он же вернёт на экраны старого Бэтмена в исполнении Майкла Китона (хотя ходят слухи, что от него отказались в пользу Бена Аффлека), позволив пересоздать киновселенную на свой манер — взяв только самых нужных актёров и персонажей.
Вместе с этим непонятно, что будет с «Бэтменом» Паттинсона — Мэтт Ривз прямо сейчас создаёт собственную вселенную вокруг своего Тёмного рыцаря. Фильм уже вышел, а впереди сериал про Пингвина — несмотря на все отмены, именно его новое руководство сохранило. Съёмки начнутся в начале 2023 года.
Что будет с фильмами и сериалами DC, кажется, сейчас вообще никто не знает. Но Дэвид Заслав уже показал, что может пойти даже на самые непопулярные решения для поддержания репутации продукта. Именно такой босс сейчас и нужен Warner Bros.
***
Так или иначе, у Warner Bros. Discovery есть видение — это уже куда больше, чем было у прошлого руководства. Наверняка уже через 10 лет мы будем на полном серьёзе спорить, чья киновселенная лучше. И хочется верить, что у Дэвида Заслава всё получится — ведь в таком случае выиграем мы, обычные зрители.
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