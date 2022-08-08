Гейминг до 80 000 рублей: какие видеокарты от NVIDIA и AMD стоит выбрать

В прошлый раз мы рассмотрели видеокарты для самого популярного разрешения (1920х1080), которые прямо сейчас можно купить в России за 50 000 рублей и меньше. Сегодня давайте посмотрим, как же обстоит дело на рынке видеокарт, рассчитанных преимущественно для гейминга в разрешении 2560х1440. Выбрали самые мощные и интересные решения до 80 000 рублей.

GeForce RTX 3070

Рекомендованная цена: 45 000 рублей

Дата выхода на рынок: 29 октября 2020 года

Минимальная стоимость GeForce RTX 3070 в августе 2022 года:

55 800 рублей в «СберМегаМаркете»

61 400 рублей в DNS

59 000 рублей в «Ситилинке»

43 000 рублей на OZON.

Самая младшая карта премиального сегмента на 10% медленнее RTX 3070 Ti. Отставание от RTX 3080 уже на 20%. Впрочем, это всё мелочи, ведь если говорить о соотношении цены и качества, то 3070 — один из самых оптимальных вариантов для гейминга в 1440р. Ещё весной стоимость видеокарты доходила до 100 000 рублей. Переплата почти в 2 раза.

Единственное, что может смутить — это 8 ГБ видеопамяти. Сейчас этого, конечно, достаточно, но может быть недостаточно для максимальных текстур уже через 2-3 года, а то и меньше. Так что здесь выбирать только вам, что для вас важно — суперпроизводительность на короткой дистанции или желание не менять ПК в течение 5 лет. Вопрос только в цене — готовы ли вы переплатить 25 000 рублей за RTX 3080 для 12 ГБ памяти? Тогда, может быть, есть смысл присмотреться к AMD Radeon RX 6750 или RX 6800?

GeForce RTX 3070 Ti

Рекомендованная цена: 57 900 рублей

Дата выхода на рынок: 31 мая 2021 года.

Минимальная стоимость GeForce RTX 3070 Ti в августе 2022 года:

67 400 рублей в «СберМегаМаркете»

65 500 рублей в DNS

66 000 рублей в «Ситилинке»

48 500 рублей на OZON.

GeForce RTX 3070 с приставкой Ti вышла на полгода позже обычной RTX 3070. И, как и её младшая сестрёнка, получила всего 8 ГБ видеопамяти, хотя геймеры рассчитывали как минимум на 10 или 12. Ходили слухи о выпуске специальной версии видеокарты с 16 ГБ видеопамяти, но вроде как NVIDIA в итоге отказалась от этой идеи из-за проблем с поставками нужного типа памяти.

У RTX 3070 Ti новый тип памяти GDDR6X, что положительно сказалось на её пропускной способности. У RTX 3070 Ti больше CUDA-ядер — 6144 против 5888. Да, разница в производительности небольшая, но если говорить о переплате, то в том же DNS вы отдадите на 4 000 рублей больше. Стоит ли это делать? Наверное, да. За стоимость хорошей мышки получить лишние 8-12 FPS в играх. Не говоря уже о том, что в некоторых городах на складах просто нет обычной RTX 3070 в наличии.

AMD Radeon RX 6750 XT

Рекомендованная производителем цена: $ 549

Дата выхода на рынок: 10 мая 2022 года

Минимальная стоимость AMD Radeon RX 6750 XT в августе 2022 года:

53 400 рублей в «Сбер Мега Маркете»

56 999 рублей в DNS

55 990 рублей в «Ситилинке»

55 000 рублей на OZON.

Новая видеокарта AMD, которая ещё не успела надоесть, так как появилась на прилавках только в конце весны. В предыдущий топ не влезла, так как стоит чуть больше 50 000 рублей. И если вы искали что-то сравнительно недорогое и мощное, чтобы этого хватило для игр в 1440р хотя бы на первое время, то вот отличный вариант. Видеокарта стоит чуть дешевле RTX 3070, а находится на плюс-минус том же уровне, но с небольшими оговорками.

RX 6750 XT имеет на 4 ГБ больше видеопамяти, чем RTX 3070. Но если говорить о производительности в играх, то большого прироста по сравнению с RX 6700 XT не вышло — новинка опережает вторую всего на 4%. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы опередить RTX 3070 в некоторых играх. Если не использовать лучи, то разницы в производительности вы почти не заметите.

AMD Radeon RX 6800

Рекомендованная производителем цена: 53 590 рублей

Дата выхода на рынок: 18 ноября 2020 года

Минимальная стоимость AMD Radeon RX 6800 в августе 2022 года:

69 500 рублей в «СберМегаМаркете»

79 000 рублей в DNS

57 200 рублей на OZON.

RX 6800 в России стоит дороже и RTX 3070, и RTX 3070 Ti. В первом случае переплата оправдана, так как карточка от «красных» опережает RTX 3070 почти во всех играх без включённых лучей. Где-то всего на 3-4 FPS, а где-то на 10. А вот с RTX 3070 Ti она идёт уже вровень. Но если включить RTX…

В общем, стоит ли переплачивать? Смотрите сами, но, на первый взгляд, видеокарты NVIDIA смотрятся более выигрышно за счёт отлаженных технологий апскейла DLSS и других RTX-особенностей. Да, RX 6800 дали 16 ГБ видеопамяти. Да, возможно, это позитивно скажется в будущем. Но прямо сейчас — это почти идентичные видеокарты, производительность которых зависит от конкретных условий и игр.

AMD Radeon RX 6800 XT

Рекомендованная производителем цена: 59 990 рублей

Дата выхода на рынок: 18 ноября 2020 года

Минимальная стоимость AMD Radeon RX 6800 XT в августе 2022 года:

76 600 рублей в «СберМегаМаркете»

78 500 рублей в DNS

79 990 рублей в «Ситилинке»

68 000 рублей на OZON.

На конце нашей установленной границы в 80 000 рублей расположилась ещё одна видеокарта AMD, которая подходит как для игры при 1440р, так и для 4К. Противником Radeon RX 6800 XT выступает RTX 3080. В каких-то играх мощнее карта от NVIDIA, в каких-то — RX 6800 XT. Но чаще всего они демонстрируют идентичные результаты.

Да, конечно, при включении DLSS, RTX (и аналогичных технологий от AMD) RTX 3080 оказывается безоговорочно впереди. Но если не использовать все эти новомодные фишки, без которых при желании можно обойтись, то RX 6800 XT показывает себя более внушительно. Выбирайте, что вам по душе — RTX 3080 со своими суперлучами. Или RX 6800 XT, но на 10 000 рублей дешевле.

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GeForce RTX 3080 в топ не попала, так как стоит сейчас больше 80 000 рублей. Да и её родное разрешение всё-таки не 1440р, с учётом использования DLSS, а 4К.